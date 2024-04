0e4e0e1695

Nacional Política Senadora Vodanovic (PS): “La derecha trata de concentrar todo en leyes a sabiendas de que no tenemos mayoría en el Congreso” Si bien dijo entender la suspensión de la semana distrital, la parlamentaria cuestionó que en unos días se pueda hacer el trabajo que no se ha hecho en meses. En su lugar, abogó por construir un cronograma con foco en el trabajo prelegislativo. Diario UChile Lunes 29 de abril 2024 11:06 hrs. Senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

La senadora por la Región del Maule y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la solicitud de postergación para la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y la suspensión de la semana distrital con el objeto de agilizar la tramitación de proyectos en seguridad. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria indicó que “la Fiscalía y la formalización no tiene que ver con el Gobierno, es un organismo autónomo que determina conforme a los antecedentes que tienen si corresponde formalizar”. “De todas maneras, tiene complejidades cuando se es parte de una institución jerarquizada como es la de Carabineros de Chile. Además de tener que cumplir arresto domiciliario, serían los propios Carabineros los que tendrían custodiar el cumplimiento de aquello, por lo tanto, el Gobierno no tiene injerencia sobre lo que pueda ocurrir en la formalización, en la postergación, en las medidas cautelares que las decreta un tribunal”, insistió. Respecto al trabajo legislativo que se desarrollará esta semana, luego de la suspensión de la semana distrital, Vodanovic sostuvo que “es difícil que en tan pocos días se logre llegar a darle contenido a proyectos porque aquí no se avanza solamente por la intransigencia de la derecha o porque desde la izquierda no tengamos el acuerdo, que es la caricatura de lado y lado, no se avanza porque los proyectos no tienen un contenido aún”. “Por ejemplo, el proyecto de la ley de seguridad todavía no se define bajo qué ministerio va a quedar alojada esa institucionalidad y esas no son decisiones que se pueden tomar de un día a otro porque requieren una orgánica, un diálogo”, expuso la timonel del PS. En ese sentido, indicó que entiende “la señal de suspender el trabajo en los distritos, en las circunscripciones”, pero enfatizó que en “una semana no se va a poder hacer el trabajo que no se ha hecho en meses o en años”. “Me parecería mucho más realista que nos pudiéramos reunir los parlamentarios tanto en la Cámara como en el Senado, hacer un cronograma de este trabajo y que haya un grupo, y así lo voy a plantear hoy día en el Comité Político, que se haga cargo de estas reformas porque tienen que llegar con un trabajo pre-legislativo importante, de manera tal que se puedan aprobar”, añadió. A modo de ejemplo, la senadora apuntó que el oficialismo presentó un nuevo proyecto de Ley Antiterrorista para hacerse cargo de las críticas sobre la ley actual: “No tiene ningún tipo de medidas inclusivas, no tiene facultades especiales para las policías, no tiene las normas que contiene la ley de drogas para la investigación”. “Hicimos un proyecto de ley que se adecuaba a todos los requerimientos de una Ley Antiterrorista moderna con pleno respeto a los derechos fundamentales, la presenté yo, también el Gobierno presentó otra, finalmente se fundieron y es esa ley la que ha pasado muy rápido por la Comisión de Seguridad del Senado, en pocos meses, un mes la aprobamos y ahora está en la Comisión de Seguridad del Senado, entonces esa ley tiene posibilidades de ser aprobada prontamente”, planteó. En contraste, “otras leyes como la Ley de Inteligencia en la Cámara de Diputados tiene muchas zonas grises aún en su discusión, no está afinada y no ha logrado ser aprobado en términos generales en la comisión”. Para la parlamentaria de la Región del Maule, la crisis de seguridad y los últimos acontecimientos que han impactado al país “no son un problema de más leyes”. “La derecha trata de concentrar todo en leyes y en llevarnos al Congreso a sabiendas de que no tenemos mayoría. ¿Por qué lo digo? Porque esta ley que se está impulsando desde la semana pasada de amnistía para quienes están siendo procesados por delitos cometidos durante estallido social, no va a contar con los votos para ser aprobada, porque es una ley de quórum calificado, pero al final sí nos van a llevar a una discusión de que solo la derecha está con Carabineros y que el resto está contra Carabineros”, destacó. “Los hechos que ocurrieron en el estallido social requieren ser vistos judicialmente porque no podemos negar que aquí hubo personas que perdieron sus ojos, que hubo muertos, el caso de Fabiola Campillai tal vez es el más emblemático, el de Gustavo Gatica, no podemos permitir que queden en la impunidad“, zanjó. Revisa la entrevista completa acá:

