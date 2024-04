323c21e55e

Nacional Política Ministra Tohá confirma que general Yáñez se mantiene en el cargo pese a formalización La titular de Interior indicó que "tomar una decisión así, sería muy complicado para esta institución que hoy día requiere concentrarse en recuperarse, en llevar esta investigación, seguir adelante con su trabajo y no en temblores institucionales". Bárbara Paillal Domingo 28 de abril 2024 13:48 hrs. Ministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: ATON.

Tras horas de incertidumbre respecto a la continuidad del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al mando de la institución, la ministra del Interior, Carolina Tohá, despejó las dudas y concluyó que, por lo menos desde el Gobierno, “no queremos hacer cambios en Carabineros”. Cabe destacar que el general director de Carabineros está ad portas de ser formalizado el próximo 07 de mayo por delito omisivo de apremios ilegítimos en el marco del estallido social, lo que motivó al llamado “criterio Tohá” que exhorta a las autoridades a cesar en el cargo de verse enfrentados a un trámite procesal de estas características. En entrevista con Mesa Central, la secretaria de Estado afirmó que “creo que no necesito explicar la coincidencia de estos dos hechos en tan pocos días. Es una circunstancia muy compleja enfrentar en un momento como este, con un mando que está al mismo tiempo con esa otra dimensión abierta y con a poco camino la posibilidad de cambios grandes en la institución. Es demasiada incertidumbre junta”. “En este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros porque sería un golpe en una institución que está muy golpeada”, añadió Tohá. Consultada que si Yáñez se mantiene en el cargo, pese a concretarse su formalización, la ministra del Interior ratificó que “en este momento no vamos a hacer cambios en el mando de Carabineros”. “Nosotros consideramos muy inconveniente esa situación. No es deseable y como Gobierno nuestra norma es que la vamos a buscar evitar siempre que se pueda, pero en este caso, no se puede. En este caso, tomar una decisión así, sería muy complicado para esta institución que hoy día requiere concentrarse en recuperarse, en llevar esta investigación, en seguir adelante con su trabajo y no tener temblores institucionales ahora”, lamentó.

