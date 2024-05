Hamás acepta propuesta de alto al fuego en Gaza presentada por Egipto y Catar

Este lunes Hamás dio a conocer su decisión de aceptar una propuesta de alto al fuego presentada por Egipto y Catar. La determinación se dio luego de que Israel bombardeara la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza y ordenara la evacuación de cerca de 100 mil palestinos, en una señal de invasión permanente.

Hamas informó a Catar y Egipto que aceptó la propuesta presentada para un alto el fuego en el enclave palestino. “Ismail Haniyah, jefe del buró político de Hamás, conversó por teléfono con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, y con el ministro egipcio de Inteligencia, Abas Kamel, y les ha informado de que Hamas ha aprobado su propuesta de acuerdo de alto el fuego” en Gaza, según un comunicado publicado en la página web del movimiento islamista.

La decisión de la organización paramilitar se da a conocer luego de que el Ejército de Israel bombardeara la ciudad de Rafah, refugio de más de 1, 4 millones de palestinos. Tras el ataque, las autoridades gazatíes confirmaron que, al menos, 28 personas, entre ellas ocho niños, murieron producto del ataque.

Las Fuerzas de Defensa de Israel ordenaron este lunes la evacuación del este de Rafah, tras semanas advirtiendo que lanzaría una invasión.

A través de su cuenta en X, Media Luna Roja Palestina indicó que los habitantes de la localidad al sur de Gaza ya están evacuando por sus propios medios.

“Miles de ciudadanos están evacuando después de que la ocupación notificara a varias áreas en el este de la ciudad que evacuaran en preparación para un ataque militar”, indicó la organización a través de redes sociales.

La organización humanitaria advirtió de una catástrofe humanitaria para los civiles en Rafah, “ya que la ciudad alberga aproximadamente a la mitad de la población de la Franja de Gaza”.

The scene from inside the Palestine Red Crescent Society’s headquarters in #Rafah shows thousands of citizens evacuating after the occupation notified several areas in the east of the city to evacuate in preparation for a military attack. This coincides with the escalating… pic.twitter.com/OkBctJMCw7

— PRCS (@PalestineRCS) May 6, 2024