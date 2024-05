5b7652f9e9

7c43723b6f

Isapres Política Ley Corta de Isapres: indicaciones del Gobierno no convencen a los integrantes de la comisión mixta El senador UDI, Sergio Gahona, aseguró que aún no se dan las certezas en términos de la estabilidad financiera de las isapres. En tanto, el senador PS, Juan Luis Castro, instó al Ejecutivo a intensificar las tratativas con el propio oficialismo. Fernanda Araneda Lunes 6 de mayo 2024 17:30 hrs. Sesión de la Comisión Mixta que discute la Ley Corta de Isapres.

Compartir en

A escasos días de que se acabe el plazo establecido por la Corte Suprema para cumplir con su fallo sobre las isapres, este lunes volvió a sesionar la comisión mixta que afina los detalles de la Ley Corta sobre la materia. La instancia, que comenzó al mediodía y se extendió hasta las dos de la tarde, partió con cuestionamientos de los parlamentarios por lo que consideraron una tardanza del Gobierno, ya que esta misma mañana, el Ejecutivo presentó sus últimas indicaciones al proyecto. En una primera intervención, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, hizo un repaso por las principales enmiendas del Ejecutivo. Algunas, referidas a la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa; otras al cálculo de la deuda de las isapres con sus usuarios, donde se volvió a proponer un plazo de 10 años con priorización a los mayores de 65 años; y las últimas, al alza extraordinaria en el precio de los planes, en el que se repuso el techo del 10%. En todo caso, las medidas (recogidas en su mayoría de la discusión en las Comisiones de Salud) no generaron consenso entre los integrantes de la Comisión Mixta. Pese a que reconoció un “cierto avance” en la propuesta del Gobierno, el senador de la UDI, Sergio Gahona, aseguró que aún no se dan las certezas suficientes en términos de estabilidad financiera del sistema de isapres. “Hoy día el Gobierno plantea algunos aspectos que ayudan a resolver el tema por un período muy limitado, que no va más allá de un año y así y todo, quedan dificultades y varias isapres podrían caer en insolvencia”, estimó Gahona. Asimismo, el parlamentario de la UDI señaló que lo que se busca desde la oposición es un “recálculo justo” de la deuda de las aseguradoras de salud con sus usuarios, “que considere todas las variables y no solo el sesgo de hacer quebrar el sistema como lo está planteando el Gobierno”, indicó. En definitiva, la postura de la oposición hasta el momento es rechazar la Ley Corta, una posibilidad sobre la que fue consultado el integrante del Comité Técnico de la Comisión de Salud del Senado, Emilio Santelices. De acuerdo al exministro, es de suma importancia que el proyecto, de cuenta “del propósito por el cual el Ejecutivo lo envió, que era resolver la situación financiera (de las isapres), para dar certeza a las personas y cumplir con el fallo”. “Si efectivamente lo que se propone no cumple con este objetivo, no tendría razón de ser tener una ley y de ahí la importancia de buscar acuerdos para que las indicaciones den cuenta de los propósitos originales”, afirmó Santelices. Las indicaciones del Gobierno tampoco convencieron del todo al oficialismo. El senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, expresó sus reparos frente a varias medidas, entre ellas, las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados al Consejo Consultivo de la Superintendencia de Salud (el organismo encargado de visar los planes de pago elaborados por las isapres); y el cambio, producido también en la Cámara Baja, a la Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa. Luego de una sugerencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el primer contrato para cumplir con este servicio ya no podrá entregarse a través de trato directo. “Yo me alegro mucho que el Gobierno converse con la oposición hasta la madrugada. Me gustaría el mismo entusiasmo hacia la fila oficialista, porque no lo ha hecho así. La última vez que nos vimos las caras con el Ejecutivo fue en este edificio, hace tres días atrás, cuando fue la sesión de la comisión mixta. Después no ha habido tratativas y por lo tanto, una de las precauciones que debería tener el Gobierno es que no crea que por haber pactado o transado ciertos puntos, que no sé cuáles son, con la oposición, eso va a ser respaldado por el oficialismo. Si no hay un diálogo con los dos sectores, el propio y el del frente, es difícil llegar a un acuerdo”, advirtió el senador Castro. La postura del Gobierno: “El peor escenario no es el del proyecto de ley” Desde el Gobierno, tanto la ministra de Salud, Ximena Aguilera, como el superintendente de Salud, Víctor Torres, enfatizaron en que la Ley Corta de Isapres, tal como está, da garantías tanto a las aseguradoras como a los usuarios. En ese sentido, la secretaria de Estado relevó las medidas que contempla el proyecto de ley, “por ejemplo, el separar la deuda del cálculo de indicadores de patrimonio, para evitar una quiebra técnica que nos obligue a hacer un proceso de intervención a la industria; el que se den plazos prolongados; que exista la posibilidad, como pidieron unos parlamentarios, del pago de bonos; el que exista la posibilidad de un alza extraordinaria y el que ya hayamos conseguido un reajuste adelantado al reajuste anual de junio. Son todas medidas que van a la estabilidad de la industria y ciertamente eso es lo que vamos a seguir empujando”, dijo la ministra. Por su parte, el superintendente Torres respondió a las críticas de la oposición planteando que “el peor escenario no es el del proyecto de ley, sino todo lo contrario”. Así, insistió que el proyecto del Gobierno “mejora sustantivamente las condiciones de cumplimiento de las sentencias que las isapres están obligadas a cumplir. Sin proyecto de ley, evidentemente es la peor situación”.

A escasos días de que se acabe el plazo establecido por la Corte Suprema para cumplir con su fallo sobre las isapres, este lunes volvió a sesionar la comisión mixta que afina los detalles de la Ley Corta sobre la materia. La instancia, que comenzó al mediodía y se extendió hasta las dos de la tarde, partió con cuestionamientos de los parlamentarios por lo que consideraron una tardanza del Gobierno, ya que esta misma mañana, el Ejecutivo presentó sus últimas indicaciones al proyecto. En una primera intervención, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, hizo un repaso por las principales enmiendas del Ejecutivo. Algunas, referidas a la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa; otras al cálculo de la deuda de las isapres con sus usuarios, donde se volvió a proponer un plazo de 10 años con priorización a los mayores de 65 años; y las últimas, al alza extraordinaria en el precio de los planes, en el que se repuso el techo del 10%. En todo caso, las medidas (recogidas en su mayoría de la discusión en las Comisiones de Salud) no generaron consenso entre los integrantes de la Comisión Mixta. Pese a que reconoció un “cierto avance” en la propuesta del Gobierno, el senador de la UDI, Sergio Gahona, aseguró que aún no se dan las certezas suficientes en términos de estabilidad financiera del sistema de isapres. “Hoy día el Gobierno plantea algunos aspectos que ayudan a resolver el tema por un período muy limitado, que no va más allá de un año y así y todo, quedan dificultades y varias isapres podrían caer en insolvencia”, estimó Gahona. Asimismo, el parlamentario de la UDI señaló que lo que se busca desde la oposición es un “recálculo justo” de la deuda de las aseguradoras de salud con sus usuarios, “que considere todas las variables y no solo el sesgo de hacer quebrar el sistema como lo está planteando el Gobierno”, indicó. En definitiva, la postura de la oposición hasta el momento es rechazar la Ley Corta, una posibilidad sobre la que fue consultado el integrante del Comité Técnico de la Comisión de Salud del Senado, Emilio Santelices. De acuerdo al exministro, es de suma importancia que el proyecto, de cuenta “del propósito por el cual el Ejecutivo lo envió, que era resolver la situación financiera (de las isapres), para dar certeza a las personas y cumplir con el fallo”. “Si efectivamente lo que se propone no cumple con este objetivo, no tendría razón de ser tener una ley y de ahí la importancia de buscar acuerdos para que las indicaciones den cuenta de los propósitos originales”, afirmó Santelices. Las indicaciones del Gobierno tampoco convencieron del todo al oficialismo. El senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, expresó sus reparos frente a varias medidas, entre ellas, las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados al Consejo Consultivo de la Superintendencia de Salud (el organismo encargado de visar los planes de pago elaborados por las isapres); y el cambio, producido también en la Cámara Baja, a la Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa. Luego de una sugerencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el primer contrato para cumplir con este servicio ya no podrá entregarse a través de trato directo. “Yo me alegro mucho que el Gobierno converse con la oposición hasta la madrugada. Me gustaría el mismo entusiasmo hacia la fila oficialista, porque no lo ha hecho así. La última vez que nos vimos las caras con el Ejecutivo fue en este edificio, hace tres días atrás, cuando fue la sesión de la comisión mixta. Después no ha habido tratativas y por lo tanto, una de las precauciones que debería tener el Gobierno es que no crea que por haber pactado o transado ciertos puntos, que no sé cuáles son, con la oposición, eso va a ser respaldado por el oficialismo. Si no hay un diálogo con los dos sectores, el propio y el del frente, es difícil llegar a un acuerdo”, advirtió el senador Castro. La postura del Gobierno: “El peor escenario no es el del proyecto de ley” Desde el Gobierno, tanto la ministra de Salud, Ximena Aguilera, como el superintendente de Salud, Víctor Torres, enfatizaron en que la Ley Corta de Isapres, tal como está, da garantías tanto a las aseguradoras como a los usuarios. En ese sentido, la secretaria de Estado relevó las medidas que contempla el proyecto de ley, “por ejemplo, el separar la deuda del cálculo de indicadores de patrimonio, para evitar una quiebra técnica que nos obligue a hacer un proceso de intervención a la industria; el que se den plazos prolongados; que exista la posibilidad, como pidieron unos parlamentarios, del pago de bonos; el que exista la posibilidad de un alza extraordinaria y el que ya hayamos conseguido un reajuste adelantado al reajuste anual de junio. Son todas medidas que van a la estabilidad de la industria y ciertamente eso es lo que vamos a seguir empujando”, dijo la ministra. Por su parte, el superintendente Torres respondió a las críticas de la oposición planteando que “el peor escenario no es el del proyecto de ley, sino todo lo contrario”. Así, insistió que el proyecto del Gobierno “mejora sustantivamente las condiciones de cumplimiento de las sentencias que las isapres están obligadas a cumplir. Sin proyecto de ley, evidentemente es la peor situación”.