Nacional Diputado Mellado evita juicio por filtrar audio de reunión con el Presidente Boric El parlamentario de RN asumió los cargos en su contra y llegó a un acuerdo con la Fiscalía con el que esquivó el juicio oral. El legislador deberá donar $500 mil a viudas de Carabineros y envió una carta de "disculpas sinceras" al Mandatario. Diario UChile Martes 7 de mayo 2024 12:49 hrs. Foto: Aton.

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó hoy la suspensión condicional del procedimiento en contra del diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, imputado por revelar conversaciones secretas del Presidente Gabriel Boric con parlamentarios en Cerro Castillo. De esta manera, en procedimiento abreviado, el diputado Mellado debió aceptar los cargos para llegar a acuerdo con la Fiscalía y suspender el procedimiento por un año, con lo cual evitó llegar a juicio oral. Los hechos ocurrieron en junio de 2023, cuando el legislador entregó a los medios de comunicación audios de las conversaciones del Presidente Gabriel Boric con parlamentarios sobre violencia en la Macrozona Sur del país. Tras salir del tribunal, Mellado declaró que: “Tres veces he sido elegido representante de la Región de la Araucanía en votación popular. Tengo sobre los hombros que ellos me eligieron para poder definitivamente dar la cara y poder asumir las responsabilidades de los actos en representación de ellos”. “Eso es lo que hice hoy, no me escondí en el fuero, y la verdad es que la salida que logramos con la Fiscalía es algo razonable. Yo desde el día uno dije que había sido la persona que había grabado, porque entre políticos no debe haber secretos y la ciudadanía tiene que saber lo que sucede con esas conversaciones”, agregó. Para el parlamentario de oposición, en la reunión en Cerro Castillo “no había absolutamente nada secreto, no había nada privado, había algo reservado, puede ser, pero no había ni privado ni secreto”. “Creo que ahí hay un tema importante que decir, porque en La Araucanía desde hace años vengo diciendo que hay terrorismo, y recién lo viene a descubrir la gente de este gobierno”, afirmó el legislador de RN. Por su parte, el abogado del legislador, Juan Carlos Manríquez, dijo que “nosotros estimamos que la salida era razonable, más aún cuando la propia investigación arroja que en ningún minuto se trató de hechos secretos, sujetos a calificación de secreto o reserva conforme a la ley, sino que como bien dijo la Fiscalía, era una petición personal de una conversación privada de naturaleza política entre políticos”. “De tal manera, habiéndose develado que jamás hubo violación de secretos, nos parece razonable asumir, como dijo desde el primer minuto el diputado Mellado, su responsabilidad personal habiéndole entregado excusas públicas ante el Presidente de la República, privadas, ahora formales, a través de un tribunal y a través de una carta, lo que a nuestro juicio dice muy bien del compromiso democrático y republicano del diputado Mellado y a su vez del reforzamiento de las instituciones del país”, añadió. Desde la Fiscalía comentaron que “esta salida alternativa, la suspensión condicional, es efectivamente un mecanismo que está previsto por la ley, no todos los casos llegan a juicio oral, y la pena lo permite”. “El diputado evidentemente no tiene antecedentes penales y además colaboró sustantivamente con la investigación, ya que sin el reconocimiento que él hizo tempranamente, habría sido bastante difícil poder establecer que fue él quien hizo esas grabaciones”, explicaron. Con esto, el legislador se comprometió a no cometer el mismo error en un año, así también que deberá acreditar su domicilio, donar $500 mil a viudas de Carabineros y enviarle una carta de disculpas al Mandatario. En la misiva, conocida después de lograr el acuerdo con el tribunal y que tiene fecha de este martes 7 de mayo, Mellado pide “por escrito y formalmente” al Presidente Boric “disculpas sinceras” por el hecho ocurrido durante la “reunión política convocada el día martes 13 de junio de 2023 en cerro Castillo” donde “gravé y compartí de buena fe con la prensa un audio tomado por mí (…) desconociendo la instrucción suya de no grabar en la reunión”.

