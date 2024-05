54342dcdc5

Nacional Diputado Becker: “Las familias que tienen a sus hijos en el Ejercito no pueden estar con temor a que pueda ocurrir una situación de muerte” Además, el parlamentario de Renovación Nacional afirmó sobre el caso conscriptos que "espero que esto se investigue a fondo, a todos quienes estén involucrados, y si hubo una situación de mal manejo que sean sancionados como corresponde". Diario Uchile Miércoles 8 de mayo 2024 10:47 hrs. Foto: Agencia Aton

Hace once días falleció el conscripto de 19 años, Franco Vargas, en medio de un entrenamiento militar en Putre. Situación que también afectó a otros 45 soldados de la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”, quienes terminaron hospitalizados por cuadros infecciosos respiratorios y gastrointestinales. Esto provocó no sólo la baja de más de cien conscriptos, sino que además el relevo ocho integrantes del Ejército, de los cuales, hasta el momento, se desconoce su identidad: un capitán, el teniente coronel de los servicios de mando de la brigada, un oficial comandante de la sección, tres suboficiales comandantes de escuadra y de dos suboficiales que participaron en la ejecución de la marcha. Lo anterior, con el objetivo de asegurar la transparencia de la investigación, afirmó el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. Sobre este caso, conversamos en la primera edición de Radioanálisis, con el diputado (RN) e integrante de la comisión de defensa de la cámara alta, Miguel Angél Becker. “Espero que esto se investigue a fondo, a todos quienes estén involucrados, y si hubo una situación de mal manejo que sean sancionados como corresponde. Por ahora, el comandante en jefe del Ejército, a tomado la decisión de separar de sus cargos a las personas que eventualmente están involucrados en el tema”, afirmó. Y añadió que “todo tiene que aclararse para que no queden dudas, las familias que tienen a sus hijos en el Ejército no pueden estar con temor a que pueda ocurrir alguna situación de muerte de su hijo, de su hija. Eso no puede ser así”. Respecto de las diferentes versiones sobre los hechos acontecidos el 27 de abril, el parlamentario afirmó que “sin duda, ahí hay una situación comunicacional de parte del Ejército mal hecho, porque debieron recogerse todos los antecedentes y entregarse en forma transparente a la comunidad, a los familiares, a la mamá del soldado Franco Vargas. No estas situaciones de que el Ejército habría dicho de que el soldado llego con vida al Cesfam, mientras que el recinto de salud dice que el soldado habría ingresado fallecido”. “Hay una situación que también hay que investigarse y aclararse: en qué momento fallece, lamentablemente, el soldado, y cuáles fueron las circunstancias en definitiva (…) Qué fue lo que ocurrió realmente, ya que esta no era la primera marcha, de acuerdo a la información que tengo, habían ido aumentando paulatinamente, se supone, el nivel de exigencia. Estamos hablando de localidades de nuestro país que están sobre los 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar”, sostuvo. Y añadió que “espero que esta situación se aclare totalmente. Así le hemos pedido a la ministra de Defensa, al comandante en jefe del Ejército y esperamos que nuestro Ejercito pueda resolver este tema informándole a la ciudadanía, tal como ocurrieron los hechos, y podamos darle alguna tranquilidad, alguna paz a las familias de los soldados”. Revisa la entrevista completa aquí:

