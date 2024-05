8dcd043dd0

Nacional Caso Conscriptos: INDH afirma que querella debe ser vista por la justicia civil Desde la institución afirman que pese a sus intentos desde el Ejército no han aceptado capacitaciones en derechos humanos, a diferencia de Carabineros y Gendarmería. En tanto, el diputado González amenaza con acusar constitucionalmente a Iturriaga. Pilar León Jueves 9 de mayo 2024 17:40 hrs. Foto: Agencia Aton

“Un pelao menos es mejor”, es una de las frases que escucharon los conscriptos luego de la muerte de Franco Vargas el 27 de abril en Putre. Información que consigna la querella por apremios ilegítimos interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), documento que además de maltrato verbal detalla agresiones físicas, condiciones insalubres, privación del sueño y caminatas nocturnas con temperaturas bajo cero, entre otros. Desde el Congreso Nacional este miércoles, el El jefe (s) de Protección de Derechos del INDH, David Bahamondes, anunció que la acción judicial fue admitida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Arica y que en ella se considera un elemento importante, que es la competencia, pues desde el INDH estiman que debe ser conocida por la justicia civil y no la militar. “Esto deber ser un tema de justicia ordinaria, que permite justamente una mayor transparencia al proceso, mayores garantías del debido proceso y naturalmente la intervención del querellante interesado“, sostuvo Bahamondes. Asimismo, en conversación Radio y Diario Universidad de Chile, el consejero del INDH, el abogado Juan Carlos Cayo, explicó que “nosotros entendemos que es que en estos delitos donde presumiblemente hay una violación a los derechos humanos el órgano jurisdiccional que tiene que actuar es la justicia civil”. “En primer lugar, porque el Código Penal establece que por el delito que se está haciendo la querella (artículo 150 D) no se distingue si son civiles o militares, sino que más bien es una fórmula genérica, por lo tanto, aplica a todas las personas. Y, en segundo lugar, porque existe fallos en contra del mismo Estado de Chile por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que precisamente en estos casos, de esta naturaleza, sobre todo en materia de violaciones a los derechos humanos, tiene que ser conocido por la jurisdicción civil y no la militar“, afirmó. Por otro lado, el consejero del INDH también explicó que con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos al interior de las fuerzas de orden y seguridad desde la institución tienen distintos tipos de convenios con Carabineros y Gendarmería para para revisar protocolos y hacer capacitaciones. Sin embargo, Cayo aseguró que “esto ha sido más complejo con el Ejercito, donde habiendo hecho los intentos por tratar de hacer estas capacitaciones en derechos humanos, no ha sido posible, cuestión que es lamentable y esperamos que eso pueda ir cambiando” En ese sentido, el abogado especificó las acciones y esfuerzos infructuosos que han hecho en esta materia con el Ejército: en 2011 se publicó un boletín sobre la integración de estándares de derechos humanos en fuerzas armadas de manera preliminar, en 2012 se hizo un manual sobre derechos humanos y libertades fundamentales del personal de las fuerzas armadas, en 2016 se realizó nuevamente un estudio preliminar en la materia de estándares de derechos humanos en las fuerzas armadas y en 2019 junto con la Universidad de Chile se desarrolló un curso de formadores de prevención en investigación y sanción de la tortura. Remoción del general Iturriaga y posible acusación constitucional A raíz de la querella del INDH y de los antecedentes expuestos en esta acción judicial, el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix Gonzalez, emplazó al Presidente Gabriel Boric para que destituya al comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, ya que a su juicio “el Ejército no ha actuado con el honor que corresponde”. “Si no es así, voy a juntar las firmas para una acusación constitucional por poner en riesgo no sólo el honor de la nación, sino que también la seguridad, pues aquí está en riesgo el propio servicio militar. ¿Cómo los jóvenes van a ir ahora a hacer voluntariamente el servicio militar si no hay garantías en sus derechos más básicos al cumplir con este servicio?Así que espero, de verdad, que junto con pedir explicaciones y la entrega de antecedentes, que el general Iturriaga salga destituido de La Moneda“, anunció. Por el contrario, el parlamentario (UDI), Cristhian Moreira, señaló que “es precisamente al general Iturriaga a quien más le interesa que los hechos se puedan esclarecer con total transparencia. Es por eso que está en la zona norte del país. Es muy lamentable que sectores de izquierda, siempre con odio a todo lo que sea orden y seguridad pública del país, lo ataquen. ¿Cómo van a hacer una acusación constitucional si no tienen los antecedentes, ni la culpabilidad de los tribunales de justicia?”. En la misma línea, el diputado (UDI), Henry Leal, dijo que “nosotros queremos pedirle al Presidente Boric que se exprese si respalda lo que está pidiendo la izquierda, que amenaza con una acusación constitucional contra el comandante en jefe del Ejército (…) ya se hizo efectiva la responsabilidad del mando, se removieron a ocho personas, se pidió la baja de dos generales, es decir, ya se cumplió con una responsabilidad de mando”. Recordemos que el Mandatario citó para este viernes a las 16:00 horas en La Moneda al general Iturriaga y a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para abordar la investigación, las diligencias y medidas respecto del caso conscriptos.

