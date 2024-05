8c7e860e92

Vuelve "La reina del perreo", la exitosa obra de Belén Herrera sobre juventud y marginalidad El montaje, dirigido por Javiera Mendoza, tendrá una nueva temporada en el Teatro del Puente que se extenderá hasta el 2 de junio. Parte de su historia está inspirada en el caso de Lissette Villa, una niña fallecida dentro del Sename a los 11 años. Diario UChile Miércoles 22 de mayo 2024 12:09 hrs. La reina del perreo, obra escrita por la dramaturga Belén Herrera

La noticia remeció al país. En abril del 2016, diversos medios nacionales constataban la muerte de Lissette Villa, una niña de 11 años que falleció tras ser asfixiada por dos funcionarias del Sename. Un caso que, tras 8 años, continúa siendo uno de los más emblemáticos en torno a los maltratos sucedidos dentro del ex-Servicio Nacional de Menores. Fue por esos días que la dramaturga y actriz Belén Herrera se topó con el titular “Niña muere de pena al interior del Sename“. Así, y tomando partes de aquella historia con algunas vivencias de su infancia y adolescencia, la artista comenzó la escritura de “La reina del perreo“, una obra que da cuenta de la realidad vivida por la juventud que habita los márgenes del gran Santiago, cuyos deseos y aspiraciones fueron construidos a partir del reguetón y programas televisivos como “Yingo” y “Mekano“. “Me impactó la crueldad con la que se exponía y juzgaba en los medios de comunicación a la familia de la víctima sin seguir el contexto del cual provenían: una familia pobre a los bordes de la ciudad”, recordó la actriz sobre el proceso detrás del montaje. “Esto me llevó a escribir sobre ellas, alejándome de la denuncia directa al Sename y acercándome a la intimidad de una familia compuesta por un núcleo de mujeres, muy similar a la estructura en la que me crie”. “Esa familia que los medios atacaban, era como la mía, como la de mis amigas, ya que mi historia se cruza por amigas que estuvieron en centros de Sename, con madres jóvenes que renegaron de sus maternidades, de abuelas-madres solteras, de padres ausentes, borrachos, golpeadores, de un barrio donde el narcotráfico destruyó familias, y donde el único consuelo y compañía era la tele con programas como ‘Yingo’ y ‘Mekano’, que nos permitían soñar con ser modelos, bailarinas, cantantes, y por sobre todo, soñar con ser querida por toda tu población”, agregó la dramaturga. La obra fue escrita el año 2017, en el marco del Festival de Dramaturgia y Puesta en Escena Víctor Jara, de la Universidad de Chile. En ella, tres mujeres viven en una pequeña casa en un barrio “proleta” de la capital. En esta casa se escucha mucho reggaetón y cuando están tristes, lavan la loza cantando canciones de Aventura. La menor de ellas, Giselle (11), se pregunta “¿por qué me gusta tanto el reguetón?”, mientras mira a su hermana mayor, La Romi (16), que tomó la responsabilidad de cuidarla ante la constante amenaza de que caiga bajo el cuidado de un hogar del Sename. Este 2024, el texto de Herrera vuelve a las tablas del Teatro del Puente con la dirección de Javiera Mendoza y las actuaciones de Ignacia Uribe, Paly Pavez y Vanessa Flores. “Es una obra que nos hace reflexionar sobre cómo nos han enseñado a cuidar a otra persona y en la contención como necesidad básica de la humanidad. También se encontrarán con un hecho histórico, los programas de televisión de los 2000, que tomaban protagonismo en la educación y entretención, creando en ese contexto un lugar de esperanza e identidad en las personas. Avanzó la década y quedó una generación con un vacío de juventud. Hoy se recapacita sobre ‘ser alguien’ y en cómo el sistema te califica, haciendo una peligrosa segregación, ya que te imponen ese lugar para pertenecer”, señaló Mendoza sobre el abordaje de la historia. Tras un exitoso estreno el pasado 18 de mayo, “La reina del perreo” tendrá funciones hasta el 2 de junio, cuyas entradas ya están a la venta en la web de Ticketplus.

