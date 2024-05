Condena transversal a la nueva masacre israelí en la Franja de Gaza

Al menos 50 palestinos murieron la madrugada del lunes tras un bombardeo israelí sobre un campamento de desplazados en el noroeste de Rafah, informaron las autoridades gazatíes.

“Otra atroz masacre fue cometida por las fuerzas israelíes en Rafah, que se ha cobrado hasta el momento la vida de 50 mártires y decenas de heridos, la mayoría de ellos niños y mujeres“, indicó un portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas.

“Hago un llamado a las autoridades israelíes para que lleven a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre este incidente, pidan cuentas a los responsables de cualquier delito y tomen medidas inmediatas para proteger a los civiles“, declaró la ONU a través de su emisario para Oriente Medio.

En este sentido, Israel declaró el lunes que está investigando el incidente. “Según los primeros datos, se desató un incendio tras el ataque. Los terroristas se escondían en el sótano”, dijo Avi Hyman, portavoz del gobierno israelí en una conferencia de prensa.

“Estamos investigando. Cualquier pérdida de vidas, de vidas civiles, es grave y terrible”, añadió, asegurando que Israel “intenta limitar las víctimas civiles“.

El fiscal jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijo que los detalles del ataque de Rafah aún están bajo revisión y que las FDI están “comprometidas a llevarlo hasta su conclusión”.

“Naturalmente, en una guerra de tal alcance e intensidad, también ocurren incidentes complejos”, dijo el mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi en una conferencia organizada por el Colegio de Abogados de Israel, según un comunicado de las FDI.

El ataque fue denunciado por la Unión Europea, la Unión Africana y Francia, así como por Egipto y Qatar, los dos países que median en los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego en la devastadora guerra que comenzó hace casi ocho meses.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes estar “indignado” por los ataques de Israel contra un campo de desplazados palestinos de Rafah, en la Franja de Gaza, y pidió un “cese del fuego inmediato”.

“Indignado por los ataques israelíes que han matado a muchos desplazados en Rafah. Estas operaciones deben cesar. No hay zonas seguras en Rafah para los civiles palestinos“, escribió en la red social X.

“Llamo al pleno respeto del derecho internacional y al cese del fuego inmediato“, agregó el presidente francés.

Outraged by the Israeli strikes that have killed many displaced persons in Rafah.

These operations must stop. There are no safe areas in Rafah for Palestinian civilians.

I call for full respect for international law and an immediate ceasefire.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2024