Frente Amplio y debate de Anatel: decepcionados con Guillier pero manteniendo posturas para el domingo

El último debate presidencial televisado de cara a la elección de este domingo dejó un sabor amargo en algunos. Por un lado Sebastián Piñera se movió en su terreno habitual, pero Alejandro Guillier estuvo por debajo de las expectativas de sectores que esperaban un discurso más atrevido.

Nos referimos principalmente a los referentes de Frente Amplio que decidieron entregar su apoyo de manera oficial al abanderado de la Nueva Mayoría.

Guillier, en su última oportunidad de mostrar masivamente un mensaje que alentara a los votantes de Beatriz Sánchez, no se atrevió, por ejemplo, a señalar que pondría término a las AFP, algo que nunca postuló, pero algo a lo que varios militantes del Frente Amplio lo emplazaron implícitamente en sus declaraciones.

El desempeñó de Guillier en el debate dejó muestras de desazón. Por ejemplo, el diputado electo del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter, quien aún está reflexionando sobre qué votará este domingo, expresó a nuestro medio que la instancia entre presidenciables le pareció débil por las “imposturas” de los representantes, pero que más allá de esto, al Frente Amplio le corresponde un análisis sobre qué hacer como bloque más que sobre lo que se espera de la Nueva Mayoría.

“Guillier no mostró un giro a la forma que tiene el Frente Amplio de ver lo programático. No mostró que la Nueva Mayoría haya transformado su proyecto. Sin embargo creo que la objeción del Frente Amplio con Guillier, digamos que también tiene que correr para Sebastián Piñera, porque uno de los dos va a ser presidente de la República. Yo puedo decir, con lamento, que Guillier no tomó los postulados del Frente Amplio, pero también hago un llamado al Frente Amplio a no esperar que sea Guillier quien nos resuelva nuestra política, sino que la tomemos con nuestras propias manos”, señaló.

Más duro fue el diputado de la misma colectividad, Gabriel Boric, quien también apuntó a que no es suficiente el rechazo a Piñera para inclinarse por Guillier, expresando su “escepticismo” frente a las propuestas del candidato de la Nueva Mayoría.

“Me parece que no basta y no puede haber tranquilidad en el comando de Guillier diciendo que ‘Piñera es más malo que nosotros, por lo tanto igual van a votar por mí así que no es necesario hacer alguna señal al mundo progresista’, no hacia los dirigentes del Frente Amplio, sino hacia el mundo que votó convencido de que eran necesarias ciertas reformas”.

Aunque más allá de lo que diga o haga Alejandro Guillier, el voto con sentido “anti piñerista” parece no perder fuerza en algunos. Por ejemplo, el diputado electo de Revolución Democrática, Pablo Vidal, quien ya dijo que votará por Guillier, manifestó a nuestro medio que el debate no le pareció a la altura y esperaba más de Guillier, pero que no cambiará su postura el domingo.

“En mi caso he dicho que prefiero votar por Alejandro Guillier porque no quiero un gobierno de derecha para Chile. Mi decisión no estuvo condicionada a una negociación, sostengo mi postura. No pasa sólo por lo que él diga o no diga, pasa por lo que un gobierno de él significa, y eso no pasa sólo por él. Esperaba más claridad y liderazgo con las demandas sociales, no con nosotros. Quizás en otros compañeros del Frente Amplio se modifica su postura, pero en mi caso no”, dijo.

En la misma línea, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien ya manifestó públicamente que votará por el candidato de la Nueva Mayoría este domingo, si bien es crítico con el abanderado oficialista, aseguró a Radio Universidad de Chile que no cambiará su decisión.

“Creo que Sebastián Piñera es un retroceso, es una especie de contra ola conservadora, por lo tanto yo voy a votar por la opción que evite que Chile Vamos, la UDI, Libertad y Desarrollo y el Opus Dei lleguen al gobierno. Lamentablemente no llegamos a una segunda vuelta con candidaturas que entusiasmen mucho, creo que a la derecha le debe pasar un poco lo mismo con Piñera”, expresó.

Mirosevic indicó que el debate no fue “seductor”. El diputado estima que el desplante de los candidatos no sirvió mucho para que los ciudadanos se decidan sobre qué marcarán en la papeleta este domingo.