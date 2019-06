4c30b54c11

Economía Nacional Política Mucha expectativa, poca realidad: economistas analizan la apuesta económica oficial para este año Las cifras finales sobre el crecimiento que tendrá Chile este 2019, dadas a conocer por el ministro de Hacienda Felipe Larraín, distan en cierta medida de las opiniones de especialistas. Para algunos, los números oficiales los está aterrizando el Banco Central, para otros, es solo manejo comunicacional, que tarde o temprano caerá por su propio peso. Rodrigo Fuentes Sábado 15 de junio 2019 15:24 hrs.

Cambio de gabinete, pero sin modificaciones en el Ministerio de Hacienda. El secretario de Estado, Felipe Larraín, sigue incólume en el cargo, pese a las dificultades que ha tenido que enfrentar y tendrá que resolver, en medio del discurso oficial que apela a un país en marcha, aunque según los propios informes económicos, el avance ha sido bastante lento. A este antecedente, se suma el resultado de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que, entre los datos arrojados, destaca una baja importante en la percepción de las personas respecto de la situación económica del país. Un 61 por ciento de los encuestados aseguró que Chile está estancado. En concreto, la economía avanza poco, se tomaron medidas fiscales y monetarias de emergencia para apuntalarla, y, por otro lado, la generación de empleo no ha sido la esperada o por lo menos, como prometió en un principio Sebastián Piñera. Consultado sobre cuándo se aterrizarán las cifras desde el Ejecutivo, el profesor de macroeconomía de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, indicó que las señales las está dando el Banco Central. Sin embargo, indicó que el Gobierno ha tenido que lidiar con problemas externos como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y en el campo interno, el denominado “obstruccionismo” que enfrenta el Gobierno en el parlamento para sacar adelante sus proyectos de ley sobre el tema. “Yo creo que siempre es bueno transparentar las cifras, ahora no sé si lo van a hacer, porque ya está la voz del Banco Central bien clara en el último Informe de Política Monetaria (IPoM), entonces no tiene mucho sentido continuar con que si debemos ajustar el 3,5 por ciento a 2,75. Ya el Presidente dijo en su discurso a la nación el pasado primero de junio, que tenía un rango estimado entre 3,5 y 3 por ciento, que se parece bastante al que tiene el instituto emisor. Por otro lado, Felipe Larraín ha hecho un buen trabajo a pesar de todo, no puede lidiar con cosas que están ajenas a él, el ciclo económico internacional y el clima político interno”, afirmó. En tanto, para el profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Nicolás Grau, el Ejecutivo ha impulsado el tema con cierta demagogia. Especialmente sobre las expectativas de crecimiento para este 2019, que según el Ministro de Hacienda Felipe Larraín, serán entre un 3 y 3,5 por ciento. Grau precisó que el discurso oficial siempre será por sobre las posibilidades reales y no aterrizado, para evitar principalmente que se instale el pesimismo en todos los sectores productivos. “En economía hay mucho de profecía autocumplida, si se genera una percepción de que el crecimiento va a ser más bajo, entonces la gente consume menos, algunas personas invierten menos y, en definitiva, se termina creciendo bajo el nivel. Seguramente el Gobierno está apostando a mantener las expectativas lo más altas posibles, para que el PIB no sea tan inferior como podría ser. Manejar esa ecuación, entre decir la verdad, por un lado, y por otro, tener las confianzas lo más altas posibles, no es un ejercicio fácil, y yo me imagino que el Gobierno trata de surfear en el fondo por ese conflicto de objetivos”, argumentó. Al respecto, el profesor de Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Pablo González, indicó que por un lado existe una estrategia comunicacional para no sincerar las cifras, pero por otro lado se está asumiendo el menor crecimiento a partir de decisiones oficiales, como a través del aumento de dineros fiscales destinados a reimpulsar la inversión en el sector de obras públicas. “No vamos a lograr un sinceramiento pleno por parte de la administración central sobre las expectativas económicas para este 2019. Existen señales que así lo están reconociendo, los casi mil 400 millones anunciados para este plan de aceleramiento en la agenda de concesiones, es una señal de que sí se está declarando, de otra manera, que la realidad efectivamente es compleja. Yo no esperaría un cambio en el discurso sobre una baja, por lo menos en tres meses más, pero difícil que exista reconocimiento pleno”, subrayó. El martes pasado, el Banco Central publicó la Encuesta de Expectativas Económicas. En dicho informe los especialistas consultados se inclinaron por un Producto Interno Bruto de 2,9 por ciento para este año, inferior al 3,2 por ciento pronosticaron en mayo pasado. Un verdadero balde de agua fría para el Ejecutivo, ya que ha insistido en una cifra de crecimiento que podría llegar al 3,5 por ciento, y que eventualmente está lejos de ser una realidad.

