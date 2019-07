8bad6d5663

Justicia Nacional Política Diputado Walker: "A la ministra Rutherford la quieren sacar porque está haciendo bien su labor" En el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el parlamentario DC se refirió a la serie de proyectos que intentan terminar reformar las funciones de este organismo que, ahora, resolvió suspender la causa que se sigue contra del excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo. Diario Uchile Viernes 5 de julio 2019 15:19 hrs.

“En el Parlamento siempre se critica al Tribunal Constitucional, que actúa como una tercera cámara, pero al final casi nada se legisla para modificar el organismo”. Así se refirió el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, a la figura del TC y como a lo largo de los años se ha transformado en una entidad con claros tintes políticos que ha impedido la aplicación completa de leyes aprobadas en el Poder Legislativo. Recientemente -precisó el parlamentario- acontece la polémica situación que se vive frente al caso del excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, procesado por eventual malversación de aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos, y cuya causa fue paralizada por el TC a petición de su defensa. Luego de que la comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobara el pasado miércoles diez proyectos unificados que modificarían el organismo, Matías Walker explicó que los parlamentarios deben tomar la iniciativa para hacer cambios estructurales al organismo a objeto de modernizarlo y mejorar su legitimidad, pese -agregó- a la pasividad que el Gobierno ha mostrado frente al tema. “Cuál es el temor que tenemos, que todas estas acciones impulsadas por el Tribunal Constitucional no sean más que maniobras dilatorias para que la ministra simplemente se le venza el plazo y tenga que volver a la Corte de Apelaciones. Ahora, el Gobierno ha desestimado nuestro proyecto para evitar esta situación, porque ella está cumpliendo un cometido en la Corte Marcial, tiene un plazo acotado, entonces hemos querido advertir a tiempo de que esta situación se va suscitar, que mediante recursos se va a hacer todo lo posible para dilatar la causa, porque lo que quieren es sacar a la ministra del caso, así de simple”, afirmó. En entrevista con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el diputado DC por la zona de Coquimbo, se refirió también al proyecto de ley de Gobierno por reforma tributaria y al eventual acuerdo con la directiva de la falange para avanzar la idea en el Parlamento. Matías Walker indicó que tal como lo ha planteado su par Pablo Lorenzini, la integración se debe discutir aparte, limitándola a un monto determinado para que no afecte a las Pymes, disminuya la recaudación fiscal y se transforme finalmente en un impuesto regresivo. “Falta el compromiso con las regiones, que efectivamente haya un uno por ciento en todos los proyectos de inversión, para que salgan de Santiago, y se tribute específicamente donde se lleven a cabo. En cuanto a la reintegración existen distintas fórmulas, como por ejemplo limitar la carga impositiva a monto determinado, para que no afecte a las Pymes, porque los dueños de estas empresas terminan pagando el doble de impuestos con la no reintegración, por eso hemos dicho que esto no puede afectar ni la recaudación fiscal, ni la progresividad, que los más ricos al final terminen aportando más”, argumentó. Recordemos que, pese a las diferencias manifestadas por el diputado Walker, el timonel de la DC Fuad Chahín ha insistido en el cumplimiento de los compromisos con el Gobierno en torno al proyecto impositivo. Mientras, desde el Gobierno, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, indicó que “el llamado es a avanzar en la idea de modernización tributaria y llevarlo a feliz término”.

