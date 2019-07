aa6f8e50f8

Cultura Informe revela que un 80% de la población no ha visitado un museo durante el último año El Observatorio de Políticas Culturales (OPC), junto al área de Estudios de la Subdirección Nacional de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio, desarrolló un diagnóstico sobre la situación de los Museos en el país. El análisis, que se realizó por última vez hace 20 años, llega en medio del debate respecto de hacia dónde deben apuntar las entidades. Abril Becerra Miércoles 10 de julio 2019 18:47 hrs.

Con el objetivo de evaluar el estado y funcionamiento de los museos en el país, el Observatorio de Políticas Culturales (OPC), junto al departamento de Estudios de la Subdirección Nacional de Museos del Ministerio de las Culturas, desarrolló el informe Situación de los museos en Chile: Diagnóstico 2019. Este análisis repasa, en casi 60 páginas, aspectos como el perfil del público asistente a los museos, la infraestructura cultural existente en el país y la variedad de museos replegados a lo largo del territorio. De esta forma, el estudio pone al día una información que desde hace 20 años no era actualizada. “Por una parte, hay información importante sobre la participación de la gente en los museos. Es importante si uno lo pone en el contexto latinoamericano, ya que el informe revela que van más chilenos a los museos que argentinos y colombianos. Es decir, en Chile, uno de cada cinco chilenos va a los museos en un periodo de un año”, comentó Bárbara Negrón, directora del OPC. “Esa cifra se ha mantenido estable desde hace mucho tiempo. Por su puesto, en relación al contexto regional es una buena cifra, pero en relación a Europa es bastante menor. En general, ahí sobrepasan el 30 por ciento de participación en algunos casos como Inglaterra, que es más del 50 por ciento”, añadió la investigadora. Respecto de qué características tienen los visitantes de los museos, el informe señaló que, en general, el público tiene entre 15 y 44 años, posee estudios universitarios y forma parte de los quintiles 4 y 5. No obstante, el documente hace hincapié en un punto: gran parte de los visitantes dice haber visitado un museo durante su niñez. Para Negrón, este elemento podría ser clave para incentivar la participación. “Esto puede indicar un aspecto importante a desarrollar”, recalcó, subrayando que también es necesario incorporar a la tercera edad dentro de una política que facilite su acceso a estos espacios”. Pero, ¿quiénes son los que no visitan los museos? Según el documento, el 79,5 por ciento de la población no ha visitado un museo durante el último año. Esta cifra se incrementa a un 87,3 por ciento en las comunas que no poseen museos. “En general, tienden a ser personas con 45 años o más, no cuentan con museos en su comuna, son de los quintiles 1 y 2, cuentan con educación básica y no visitaron un museo durante su niñez”, dice el texto. Note Board

Infogram Más infraestructura y nuevos retos El informe también reveló que existen 255 museos inscritos, lo que supone un crecimiento considerable si se contrasta con los números correspondientes a 1997, dónde sólo se identificaron 135 museos en todo el país. “Entre esa fecha y la actualidad, el número de museos ha aumentado en un 88,9 por ciento”, evidencia el texto. De acuerdo a ello, Negrón señaló que los museos se consideran como un espacio cultural importante, incluso más que las bibliotecas y centros culturales. “Eso nos da una idea del papel que juegan. Son espacios preferidos por la población”, advirtió la investigadora. En esa línea, Negrón sostuvo que durante el diagnóstico se evidenciaron dos clases de museos: los tradicionales y los jóvenes. “Esto es bien interesante porque, en el último tiempo, han ido aumentando los museos, entonces, se establecen distintos tipos. Para los más tradicionales su desafío es, justamente, poder comunicarse mejor con las comunidades. Los más jóvenes, por su parte, tienen una relación más estrecha con los territorios, pero poca institucionalidad y dificultades para poder desarrollarse. Cuentan con menos recursos, infraestructura y equipos”, explicó. Este diagnóstico llega en un monto clave para la institucionalidad cultural, sobre todo, cuando es necesario discutir respecto de qué tipo de museos requiere la sociedad. De acuerdo a ello, Negrón manifestó que pese a que la situación de los Museos ha estado estable, es necesario construir un trabajo sobre la base de este nuevo panorama.

