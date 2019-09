81625d6f1c

Educación Nacional Política Oficialismo logra mayoría en comisión que analizará acusación contra ministra Cubillos Después de un sorteo realizado este martes en la Sala de la Cámara de Diputados se estableció que dos parlamentarios de la UDI, dos de RN y solo uno de oposición integrarán la instancia que analizará la pertinencia de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. Diario Uchile Martes 10 de septiembre 2019 14:19 hrs.

Cuatro diputados oficialistas y solo uno de oposición integrarán la comisión ad hoc que evaluará la acusación constitucional presentada contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Después del sorteo realizado este martes en el pleno de la Cámara Baja, se estableció que los parlamentarios que participarán en la instancia son Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), Celso Morales (UDI), Hugo Rey (RN), Catalina del Real (RN) y Maite Orsini (RD). La tarea de los diputados será estudiar las 91 páginas que contiene el libelo impulsado por el Partido Socialista, para posteriormente elaborar un informe sobre si procede o no formular la acusación. Una de las integrantes de esta comisión, la parlamentaria de Renovación Nacional, Catalina del Real, indicó que preliminarmente a un análisis de mayor profundidad, existe más que razones fundadas, un problema de índole político en torno los capítulos contra la secretaria de Estado. “Primera vez que participo en este proceso, primera vez que soy diputada, pero creo que es relevante el informe y dar garantías de imparcialidad. Yo he estado viendo lo que ha sido publicado en torno a la acusación, creo que hay un marcado tinte político, pero no voy a emitir juicios de valor en estos momentos antes de estudiar el documento y escuchar a todas las partes”, afirmó. Quien lideró al grupo firmante de la acusación constitucional contra Marcela Cubillos, fue el diputado del Partido Socialista Manuel Monsalve, quien aseveró que si bien es “evidente” que el informe será favorable a la ministra de Educación considerando que cuatro de los cinco parlamentarios de la comisión pertenecen a Chile Vamos, subrayó que “nuestra tarea es conformar mayoría simple en la sala de la Cámara de Diputados” para la votación final del documento. “No hay que sacar cuentas alegres, es cierto que en el sorteo de la comisión revisora hay mayoría de Chile Vamos, y que entregarán un informe contrario a la acusación, eso es evidente. Pero también es evidente que los integrantes de la Sala de la Cámara son quienes, votando, resolverán la acusación, por tanto, nuestra tarea es conformar mayoría simple para ese día. Acá lo importante son los fundamentos de libelo y los cinco capítulos donde se explica en profundidad las razones de la acción parlamentaria”, argumentó. En tanto, para el único integrante de la comisión de Educación sorteado para formar parte de la comisión, el diputado RN Hugo Rey, a pesar de haber trabajado en proyectos de ley con la ministra Cubillos, es necesario –precisó- analizar en profundidad los fundamentos que generaron el libelo acusatorio. “Me ha tocado trabajar con la Ministra en ideas que van en beneficio de los estudiantes y apoderados, tengo la mejor opinión de ella, pero hoy día me toca analizar en su justo mérito todos los antecedentes que están sobre la mesa. Por lo tanto, esta es una misión que me compromete y que obviamente este mandato constitucional lo espero cumplir a total cabalidad”, subrayó. Recordemos que de ser aprobada la acusación contra la ministra Cubillos por el pleno de la Cámara Baja, esta pasará al Senado, que actúa como un jurado, y ahí nuevamente por mayoría simple de los presentes en Sala, se definirá el futuro de la secretaria de Estado. Si también en esta instancia se aprueba, entonces la autoridad de Gobierno será destituida de su cargo y no podrá ejercer funciones públicas durante los próximos cinco años.

