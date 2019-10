35e9941786

aef9d4c1e6

Política Ubilla asegura que el Gobierno quiere “clarificar” violaciones a DD.HH. Consultado por los casos de atropello a derechos fundamentales, el subsecretario de Interior consideró que “la institución está funcionando”. En tanto, la vocera Karla Rubilar dijo que volver al estado de excepción “se puede considerar”. Tomás González y Rodrigo Alarcón Martes 29 de octubre 2019 12:43 hrs. Compartir

El subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, afirmó este martes que el Gobierno busca “esclarecer” los casos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante las masivas manifestaciones de los últimos días. En una comparecencia ante medios de comunicación en La Moneda, el funcionario fue consultado por Radio Universidad de Chile en torno a la materia: “Siempre es condenable todo lo que vaya contra los DD.HH. Eso lo ha dicho el Presidente Piñera desde el primer día y la posición ha sido clara y nítida en esta materia”, dijo. En esa línea, Ubilla recordó que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, “y le dijo que el Gobierno se ponía a disposición para colaborar, y a través del Gobierno las policías, en esclarecer esta situación”. Además, dijo, el nuevo titular de la cartera, Gonzalo Blumel, también sostendrá un encuentro con el organismo para “reiterar esta disposición”. “La institución funciona. Tenemos un INDH independiente, que puede presentar querellas, hace denuncias públicas y no es acorralado como en otros países. Los medios de comunicación le entregan cobertura y todos lo sabemos. Yo tengo la lista de querellas presentadas, que son de público conocimiento”, argumentó Ubilla. Asimismo, subrayó que “dentro de la PDI y Carabineros tenemos unidades especializadas en investigaciones asociadas al tema de los DD.HH. Quiero dejar en claro que como Gobierno queremos que esto se clarifique y que todos aquellos que sientan vulnerados sus derechos, a través del INDH, pueden presentar querellas. Eso ayuda a esclarecer, porque finalmente un tribunal independiente va a decir si esto es correcto o no. La institución está funcionando”. Ubilla entregó un nuevo balance oficial e informó que el Gobierno ha presentado 228 querellas por Ley de Seguridad del Estado incendios a estaciones del Metro. “Tenemos un total de 997 imputados, personas con nombre y apellido, con RUT, con cara, que han sido imputadas por primera vez en un número significativo”, recalcó. También señaló que 380 personas han sido detenidas entre el 20 y 27 de octubre y están con prisión preventiva. Respecto de las manifestaciones convocadas para este martes, el subsecretario recalcó que deben pedir autorización a la Intendencia: “Estas organizaciones no solicitan la debida autorización, por lo tanto, no están permitidas porque están organizadas en lugares y momentos que entorpecen el normal funcionamiento de la ciudad”. Karla Rubilar sobre Isamit: “Cada uno debe hacerse responsable” En el mismo punto de prensa, la nueva vocera Karla Rubilar volvió a pedir que el Parlamento apruebe los proyectos de ley enviados para responder a las protestas, además de reiterar que el Gobierno pretende realizar de todas formas la cumbre de la APEC y la COP25. Sobre las pasadas publicaciones homofóbicas del nuevo ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, dijo que “cada uno tiene que hacerse responsable de sus dichos, pero también es extremadamente claro que al momento de ingresar al Gobierno uno tiene que hacer la voz del Gobierno”. “En eso no hay doble estándar, respecto del respeto a las personas homosexuales. Eso es claro y categórico y el ministro Isamit tiene que regirse por esos dichos”, añadió. Asimismo, sobre las facturas que el ex dirigente estudiantil mantenía impagas, aseguró que “es una deuda familiar que se había ido pagando de a poco, que quedaba un saldo y hoy ha sido pagada. Aspiramos a que eso termine un cuestionamiento que debió resolverse antes”. Por otra parte, Karla Rubilar no descartó que se vuelva a decretar estado de excepción para responder a las protestas: “Nos duele enormemente ver recrudecer la violencia, porque íbamos a la baja (…) Aspiramos a que no volvamos al estado de emergencia y hoy no lo tenemos contemplado, pero con la misma sinceridad, es una atribución que tiene el Presidente y, de ser necesario para proteger a la ciudadanía, por supuesto que se puede considerar. No es lo que queremos”, indicó.

El subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, afirmó este martes que el Gobierno busca “esclarecer” los casos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante las masivas manifestaciones de los últimos días. En una comparecencia ante medios de comunicación en La Moneda, el funcionario fue consultado por Radio Universidad de Chile en torno a la materia: “Siempre es condenable todo lo que vaya contra los DD.HH. Eso lo ha dicho el Presidente Piñera desde el primer día y la posición ha sido clara y nítida en esta materia”, dijo. En esa línea, Ubilla recordó que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, “y le dijo que el Gobierno se ponía a disposición para colaborar, y a través del Gobierno las policías, en esclarecer esta situación”. Además, dijo, el nuevo titular de la cartera, Gonzalo Blumel, también sostendrá un encuentro con el organismo para “reiterar esta disposición”. “La institución funciona. Tenemos un INDH independiente, que puede presentar querellas, hace denuncias públicas y no es acorralado como en otros países. Los medios de comunicación le entregan cobertura y todos lo sabemos. Yo tengo la lista de querellas presentadas, que son de público conocimiento”, argumentó Ubilla. Asimismo, subrayó que “dentro de la PDI y Carabineros tenemos unidades especializadas en investigaciones asociadas al tema de los DD.HH. Quiero dejar en claro que como Gobierno queremos que esto se clarifique y que todos aquellos que sientan vulnerados sus derechos, a través del INDH, pueden presentar querellas. Eso ayuda a esclarecer, porque finalmente un tribunal independiente va a decir si esto es correcto o no. La institución está funcionando”. Ubilla entregó un nuevo balance oficial e informó que el Gobierno ha presentado 228 querellas por Ley de Seguridad del Estado incendios a estaciones del Metro. “Tenemos un total de 997 imputados, personas con nombre y apellido, con RUT, con cara, que han sido imputadas por primera vez en un número significativo”, recalcó. También señaló que 380 personas han sido detenidas entre el 20 y 27 de octubre y están con prisión preventiva. Respecto de las manifestaciones convocadas para este martes, el subsecretario recalcó que deben pedir autorización a la Intendencia: “Estas organizaciones no solicitan la debida autorización, por lo tanto, no están permitidas porque están organizadas en lugares y momentos que entorpecen el normal funcionamiento de la ciudad”. Karla Rubilar sobre Isamit: “Cada uno debe hacerse responsable” En el mismo punto de prensa, la nueva vocera Karla Rubilar volvió a pedir que el Parlamento apruebe los proyectos de ley enviados para responder a las protestas, además de reiterar que el Gobierno pretende realizar de todas formas la cumbre de la APEC y la COP25. Sobre las pasadas publicaciones homofóbicas del nuevo ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, dijo que “cada uno tiene que hacerse responsable de sus dichos, pero también es extremadamente claro que al momento de ingresar al Gobierno uno tiene que hacer la voz del Gobierno”. “En eso no hay doble estándar, respecto del respeto a las personas homosexuales. Eso es claro y categórico y el ministro Isamit tiene que regirse por esos dichos”, añadió. Asimismo, sobre las facturas que el ex dirigente estudiantil mantenía impagas, aseguró que “es una deuda familiar que se había ido pagando de a poco, que quedaba un saldo y hoy ha sido pagada. Aspiramos a que eso termine un cuestionamiento que debió resolverse antes”. Por otra parte, Karla Rubilar no descartó que se vuelva a decretar estado de excepción para responder a las protestas: “Nos duele enormemente ver recrudecer la violencia, porque íbamos a la baja (…) Aspiramos a que no volvamos al estado de emergencia y hoy no lo tenemos contemplado, pero con la misma sinceridad, es una atribución que tiene el Presidente y, de ser necesario para proteger a la ciudadanía, por supuesto que se puede considerar. No es lo que queremos”, indicó.