Nacional Gilberto Aranda por retorno del kirchnerismo: “La corrupción no puede soslayar la dimensión social” El analista de nuestra casa de estudios también se refirió a las elecciones en Uruguay, donde se impuso el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, con un 39,2 por ciento, sin embargo, no obtuvo el 50+1 por ciento de los sufragios y deberá enfrentar una segunda vuelta. Diario Uchile Lunes 28 de octubre 2019 20:24 hrs. Compartir

Vuelve el kirchnerismo a la Casa Rosada. El binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández se impuso este domingo en las elecciones presidenciales con un 48.1 por ciento, dejando en el camino al actual mandatario Gustavo Macri, quien alcanzó un 40,4 por ciento de los votos. De esta forma, la derecha en el país trasandino pierde terreno debido a la inestabilidad económica producida por las políticas neoliberales del gobierno saliente. Sin embargo, el camino que recorrerá la nación vecina no es para nada expedito. Así lo piensa el analista internacional y académico de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, quien, en conversación con nuestro medio, aseguró que en materia económica, el gobierno de Fernández no la tendrá nada fácil. Aun así, los argentinos se inclinaron por el kirchnerismo buscando, sobre todo, políticas sociales. “Desde luego el ajuste y llegar a nuevos acuerdos con las organizaciones financieras internacionales me parece que es una tarea, sino titánica, muy, muy relevante, sabemos que ya incluso se está restringiendo la adquisición de dólares, por lo tanto, yo creo que se vienen tiempos complejos para Argentina, sin embargo, hay una gran cantidad de personas -casi la mitad del país- que está optando porque quieren seguir teniendo un Estado presente en lo social, un Estado asistencialista, más allá del tema de la corrupción que me parece que es un tema muy real en Argentina pero que no puede soslayar la otra dimensión, la dimensión social”. Otro punto en el que Aranda hizo hincapié es en que los tiempos que vienen no son los mismos de cuando Cristina Fernández gobernó Argentina, de hecho -resaltó- los peronistas no tienen el control de gran parte de las provincias argentinas, como Mendoza y Córdoba. El analista de nuestra casa de estudios también se refirió a las elecciones en Uruguay, donde se impuso el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, con un 39,2 por ciento, sin embargo, no obtuvo el 50+1 por ciento de los sufragios y deberá enfrentar una segunda vuelta contra el candidato del derechista Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien obtubo el 28,6 por ciento. Al respecto, Aranda sostuvo que un cuarto mandato de la izquierda uruguaya se ve compleja debido a la unión del resto de los candidatos, sin embargo sería arriesgado vaticinar un resultado. “A mí me parece que va a ser complejo el escenario en segunda vuelta porque hay un grado de antifrenteamplismo muy importante. El Partido Colorado han dicho desde ya que van a trabajar por el triunfo de Lacalle Pou (…) sin embargo pienso que el Frente Amplio todavía puede echar mano a su destreza y a las bases”. El analista internacional explicó que el Frente Amplio, si bien se impuso, no obtuvo los resultados de antaño, pues ha sido víctima de un lógico desgaste. “Esto evidentemente implica un desgaste (…) y ciertamente hoy el candidato martínez no esta tan bien posicionado como en el pasado estuvieron Mujuica y el actual presidente en funciones”. Para finalizar, Aranda advirtió una posible polarización ideológica en el continente, tomando en cuenta, sobre todo, las posiciones contrapuestas de los gobiernos regionales, por un lado un presidente ultraderechista como Jair Bolsonaro en Brasil o neoliberal como Sebastián Piñera en Chile, y por otro un presidente izquierdista como Nicolás Maduro en Venezuela o progresista con Alberto Fernández en Argentina.

