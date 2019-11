5b5749bd2d

Sebastián Piñera a la BBC: "Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno" En una entrevista exclusiva con la televisión pública británica, el Mandatario chileno abordó la crisis social que vive nuestro país y señaló que el diálogo es la única vía de solución a ella. "Necesitamos unidad, acuerdos, grandeza, responsabilidad", expresó, pero señaló que ello no es posible sin antes restaurar el orden público. Claudia Carvajal G. Martes 5 de noviembre 2019 9:17 hrs.

Es la primera entrevista del Primer Mandatario desde que, el 18 de octubre, estallara la ola de protestas ante la desigualdad e inequidad de nuestra sociedad. El medio elegido fue la famosa y prestigiosa BBC del Reino Unido, que a través de su corresponsal en Latinoamérica, Katy Watson, tuvo la oportunidad de ingresar al Palacio de la Moneda para sostener una conversación con el Presidente. Durante el diálogo, Sebastián Piñera fue tajante al asegurar que una acusación constitucional en su contra no tendría éxito. “La solución es respetar las reglas de la democracia y no atentar contra la democracia pretendiendo desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría”, señaló, para luego agregar “por supuesto que voy a llegar al fin de mi Gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos”. Al momento de realizar autocríticas, el jefe de Gobierno señaló que sí las tenía y que estas no solo abarcaban su segundo mandato sino que incluían también a los gobiernos anteriores comandados por la Concertación y Nueva Mayoría, ambas coaliciones hoy inexistentes. “No escuchamos con suficiente atención, no entendimos con suficiente claridad el mensaje. Y esta no es una crítica solamente al gobierno, esto se viene acumulando hace décadas”. En relación a la ola de protestas iniciada el viernes 18 de octubre, el Mandatario reiteró que la gran destrucción y violencia fue organizada lo que “no puede ser admitido”. “Por eso tuvimos que hacer uso de la herramienta democrática y constitucional como es el estado de Emergencia con el fin de restaurar el orden público y proteger a nuestros ciudadanos. Una historia completamente diferente es la protesta legítima de la sociedad chilena. Nosotros reconocemos y protegemos ese derecho a manifestarse”. Consultado sobre el temor de la ciudadanía en relación al uso de la fuerza de la policía, Sebastián Piñera reconoció que han habido reclamos por el uso excesivo de la fuerza e incluso crímenes. “Si eso sucedió, garantizo que será investigado y procesado por nuestro sistema judicial. No habrá impunidad”. Posteriormente explicó que ello es aplicable tanto a quienes resulten responsables de saqueos y ataques incendiarios, como a los carabineros y militares que cometieron violaciones a los derechos humanos. En cuanto a si es él quien logre llevar a cabo los cambios que la sociedad chilena está reclamando, el Presidente expresó que él, a diferencia de la mayoría, sí tiene fe que puede hacerlo. “Es mi deber como Presidente, y juré cumplir con él, es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”. “Acuerdos, grandeza, responsabilidad” Consultado sobre las posibles salidas a la crisis sociopolítica que atraviesa actualmente nuestro país, el mandatario señaló que su postura es la de estar abierto al diálogo en todos los aspectos. “Lo que quiero es lograr un acuerdo, escuchar a la ciudadanía con atención y humildad. Ponernos de acuerdo en el mundo de la política. A nosotros nos cuesta mucho impulsar la agenda legislativa en el parlamento porque tenemos minoría y nos bloquean muchos de los proyectos de ley, por ejemplo, la reforma a las pensiones. Necesitamos unidad, acuerdos, grandeza, responsabilidad”, manifestó Piñera no sin antes precisar que para que ello ocurra es absolutamente necesario en primer lugar, “restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social”. Finalmente, Piñera reconoció que existen forados en nuestro sistema político y económico y que los problemas que hoy la gente reclama se han venido incubando desde hace muchos años. “Chile sigue siendo un país demasiado desigual. La gente percibe, con mucha razón, que en Chile hay demasiados abusos, que hay muchas empresas que no respetan a sus clientes, a sus trabajadores y al medioambiente. Ante la excesiva acumulación, ellos decidieron manifestarse con toda la fuerza que lo han hecho”, concluyó.

