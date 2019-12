4718d95c03

Daniel Jadue: "El Presidente todavía no es consciente de que su gobierno ya terminó" En entrevista con nuestro medio el alcalde de Recoleta cuestionó el manejo que ha tenido el Mandatario, asegurando que las propuestas que ha entregado hasta ahora frente a las demandas sociales son "una verdadera burla". Montserrat Rollano Martes 17 de diciembre 2019 8:32 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile el alcalde de Recoleta criticó la respuesta que ha tenido el Mandatario frente a la revuelta social iniciada hace casi dos meses. En ese sentido, el jefe comunal recalcó que el país cambió y por tanto requiere soluciones concretas a las demandas ciudadanas. “El Presidente sigue sin entender nada. Efectivamente el Presidente no sólo sigue viviendo en una burbuja, todavía no es consciente de que su gobierno ya terminó en el sentido de que ya no tiene el programa que tenía antes del 18 de octubre, no tiene la alianza que tenía antes del 18 de octubre, no tiene el apoyo de antes del 18 de octubre y por lo tanto, sigue metido en una defensa irrestricta del modelo sin entender que Chile ya no va a volver a aceptar de manera pasiva que se le sigan imponiendo cosas que sólo privilegian a unos pocos”. En esa linea Daniel Jadue puso como ejemplo los anuncios en materia de pensiones que, según la consulta municipal realizada recientemente, asoma como una de las principales demandas de la ciudadanía: “El aumento del 50% del Pilar Solidario, por más que se hubiese hecho de manera inmediata y para todos es una verdadera burla. Pasar de 100 a 150 mil pesos no le resuelve la vida absolutamente a nadie y eso es lo que este presidente no ha entendido”. El alcalde de Recoleta cuestionó además otras propuestas del Ejecutivo que, según señala, no apuntan a solucionar el tema de fondo: “Toda esta letra chica que habitualmente está en todas sus propuestas, por ejemplo, esto de los impuestos a los super ricos que lo puso como un impuesto a las casas más caras de Chile, y bueno, todos sabemos que los super ricos no tienen la plata en casas, tienen la plata en capitales, en acciones, en empresas y eso es lo que todavía no entra a la discusión como un impuesto al patrimonio y a las ganancias de capital que es lo que nos daría plata no sólo para el programa y para la crisis de ahora, sino que para las reformas futuras que vamos a tener que enfrentar como país”. “Carabineros tiene una clara intención de dañar” Consultado por las últimas informaciones que dan cuenta de la existencia de soda caustica en el agua que utilizan Fuerzas Especiales de Carabineros, la autoridad municipal, junto con asegurar haber sido severamente lesionado por el carro lanza aguas, criticó duramente el actuar de la policía uniformada a la que le atribuyó una posible intencionalidad. “La semana pasada yo estuve con toda la zona de mi cuello en la parte trasera y mis hombros hasta un tercio de la espalda con una tremenda quemadura gracias a que me llegó parte de ese chorro de agua y yo creo que el general Rozas o no está en antecedentes de lo que hacen sus subalternos o simplemente nos está mintiendo. Acá hay claramente un cambio en la composición química y esperamos perseguir penalmente esto porque esto ya trasciende todas las discusiones que estamos teniendo. Acá hay además una clara intención de dañar y no solamente de disuadir las manifestaciones”. El alcalde de Recoleta enfatizó además que “es patético lo que está haciendo Carabineros, además que el Presidente salga a decir que necesitamos más leyes para proteger a quienes han estado violando sistemáticamente los derechos humanos es que el Presidente no entiende nada”. En relación al actuar del jefe de Estado, Jadue recalcó. “Yo creo que el Presidente cada vez que habla no pierde oportunidad de equivocarse ni él ni sus ministros ni el estado mayor hoy día de quienes están llevando a cabo las acciones en contra de la ciudadanía”. Finalmente el jefe comunal manifestó que “tenemos la misma policía que teníamos en dictadura y un gobierno que a pesar de no ser una dictadura se le parece bastante”.

