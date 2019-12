b46af759a9

Nacional Alcalde de Tirúa emplaza a parlamentarios a aprobar cuotas para pueblos originarios Adolfo Millabur encaró al diputado de la Unión Democrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, durante la sesión de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Diario UChile Jueves 19 de diciembre 2019 19:41 hrs.

La mañana de este jueves, la Comisión de Constitución de la Cámara discutió y pasó a votar los proyectos de reforma constitucional, con que se busca asegurar escaños para pueblos indígenas, listas de independientes y paridad de género en el órgano encargado de redactar una nueva Carta Magna. Las iniciativas fueron ingresadas la tarde de este miércoles, inmediatamente después de que la Cámara rechazara estos aspectos de la reforma que busca habilitar del proceso constituyente. Primero, los parlamentarios aprobaron por unanimidad la iniciativa que busca asegurar paridad de género en las listas de candidaturas y, en votación dividida, aprobaron la paridad en la conformación final del órgano constituyente. Al respecto, la diputada de Comunes, Camila Rojas, se refirió a las objeciones que presentó durante su discusión el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. “Las cuotas de entrada son tres modificaciones que tienen que ver precisamente con que sean 50 y 50. En una lista impar no va a quedar exactamente 50 y 50 porque no podemos partir a las personas por la mitad. Lo que dice el diputado Coloma no tiene sentido. No es suficiente tener cuotas de entrada, lo sabemos con el sistema que tenemos, es importante que esto se apruebe con las cuotas de entrada y de salida. Es la única manera de asegurar una constituyente paritaria”, indicó. Al respecto, el diputado Juan Antonio Coloma insistió en sus críticas respecto de cómo se ha llevado el proceso. “Hay un tema que es peor, lo que estamos haciendo es modificar el acuerdo que ayer votamos, en forma flagrante. La indicación puede ser de RN, pero la que estamos estableciendo es una modificación en el número de constituyentes, lo cual evidentemente altera la forma de elección y toma de acuerdos”, recalcó. En tanto, el diputado del Partido Humanista, Tomas Hirsch, precisó en que el pacto por una nueva constitución fue un mal acuerdo. “Entiendo que hayan distintas opiniones y no quiero descalificar ni atacar a nadie, pero allí nunca vi Asamblea Constituyente. Es importante ser transparente al respecto, hay algunos que lo pueden entender como una, pero no dice Asamblea Constituyente. Tampoco dice nada respecto de pueblos originarios, mujeres e independientes. Eso es lo que firmaron”, criticó. Al finalizar la sesión y fuera de tabla tomó la palabra el alcalde de Tirúa y presidente de la asociación de alcaldes mapuche, Adolfo Millabur, quien criticó duramente la labor realizada por los parlamentarios. “Le he tenido paciencia de escuchar la dilación que tienen para discutir un tema que dicen todos que es importante. No he escuchado a nadie que diga que no es importante. Cuando veo los medios de comunicación, dicen ‘Estado de Derecho’. Ustedes, más que nadie, saben lo que es eso, un territorio que ha sido de manera ilegítima. ¿A qué le tienes miedo, Coloma?”, encaró al diputado UDI. Este proyecto pasa ahora a la sala de la Cámara de Diputados donde se espera que se revise en una sesión especial que será citada para esta tarde a partir de las 18 horas.

