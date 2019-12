95c5ec91b4

Diputados rechazan moción de censura a Mesa de la Cámara La petición de los diputados oficialistas se fundamentaba en que la Mesa no supo "mantener el orden y el respeto de la democracia". Esto, por los hechos acontecidos el pasado 18 de diciembre. Diario Uchile Lunes 30 de diciembre 2019 16:22 hrs.

La tarde de este lunes, la Cámara de Diputados rechazó, por 70 votos en contra y 58 a favor, la moción de censura que los jefes de bancada del oficialismo presentaron en contra en la Mesa de la Corporación. La iniciativa había sido presentada luego de que el pasado 18 de diciembre una agrupación feminista interrumpiera, en sala, la votación sobre el proyecto de reforma constitucional con miras al proceso constituyente. En específico, se discutía la indicación de paridad de género. La petición de los diputados oficialistas se fundamentaba en que la Mesa no supo “mantener el orden y el respeto de la democracia”. El presidente de la Mesa, Iván Flores (DC), señaló, tras el rechazo a la moción de censura que, “los hechos del 18 de diciembre de verdad fueron hechos muy complejos que espero que no se repitan. Y desde ese punto de vista estamos tomando algunas acciones desde el punto de vista reglamentario que nos permitan evitar no solo lo que pasa acá, sino que especialmente lo que ocurrió en los pasillos. Nunca ha habido ni voluntad ni descuido de la mesa para que esto no ocurra”. Además de Flores, la Mesa está integrada por los vicepresidentes Loreto Carvajal (PPD) y Pepe Auth (IND).

