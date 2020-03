c87cd985a4

cdafb70fce

Covid-19 Nacional Salud Brigada Migrante de Salud: médicos extranjeros para enfrentar la crisis sanitaria Formada en el contexto de la llegada del COVID-19 a Chile, sus miembros creen necesario eliminar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) como requisito para ejercer la medicina en el país. Eduardo Andrade Martes 24 de marzo 2020 17:21 hrs. Compartir

¿La cuarentena debe ser estricta?, ¿corre riesgo mi hijo si tiene asma?, ¿ha logrado Venezuela controlar el coronavirus? Estas son algunas de las preguntas que Reygor Díaz Martínez responde a través de Instagram, y que son formuladas por personas migrantes residentes en Chile. Díaz es un médico cirujano nacido en Venezuela y trabaja en Atención Primaria de Salud de un hospital de Ancud, en la isla de Chiloé. Él y otros médicos extranjeros residentes en el país se agruparon hace no más de una semana, por iniciativa de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en una brigada que pretende colaborar con las dudas de la comunidad a la que pertenecen, pero también estar prestos a reforzar el sistema de salud pública cuando sea necesario. Crítico de la falta de rigor en las medidas tomadas por el Gobierno y la efectividad de los canales de información utilizados, Díaz conversó con nuestro medio y se refirió a lo que, en su experiencia, ha sido la principal duda que la comunidad migrante tiene respecto del COVID-19. “Tiene que ver principalmente con personas que están en condiciones irregulares, que no tienen papeles ni un RUT. Para ellos es importante que sepan que actualmente en Chile, independientemente de la condición migratoria que poseen, tienen acceso a la red pública de salud chilena”, indicó. A casi mil kilómetros de distancia, en la ciudad de Rancagua, otra médico también participa activamente de esta agrupación, tal cual lo hizo en anteriores oportunidades para la llamada Brigada de la Plaza Dignidad, en el contexto de las manifestaciones de los últimos meses. Aunque prefirió ocultar su identidad, debido a su trabajo en un hospital público, la integrante colombiana de la Brigada Migrante de Salud entregó su postura respecto del manejo que ha tenido el Gobierno ante esta crisis y la forma en la que se está viviendo desde el personal médico. “Necesitamos medidas más radicales. Con esto me refiero a una cuarentena obligatoria para proteger a la gente, ya que el sistema de salud chileno, como la mayoría de sistemas de salud del mundo, no está preparado para asumir esta pandemia. Aquí partimos con un déficit de insumos, infraestructura y de personal. Entonces, hay que tomar medidas mucho específicas”, indicó. Y justamente hacer frente al déficit de personal en el área pública de la salud es una de las razones que llevó a la conformación de este grupo, cuya medida propuesta tiene que ver con la anulación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), que permitiría sumar un importante contingente de mano de obra extranjera capacitada. “Existen permisos en casos especiales, para trabajo en barco o en islas. Estamos ante una crisis de salud que apenas está comenzando. No ha llegado el momento más crítico y para ello es necesario que todos los profesionales de salud que estén en el país puedan tener la posibilidad de dar atención a la gente. Para nosotros, desde el punto de vista ético, es muy complicado quedarnos con los brazos cruzados”, acotó la médico colombiana. Jesús Jaramillo, por ejemplo, es un médico venezolano que también integra la Brigada Migrante, pero que no ejerce la medicina en el país debido a que aún no ha rendido el Eunacom. Este año, además, por la contingencia sanitaria, dicho examen efectivamente fue anulado, pero esto no implicó otorgar otras modalidades para que los casi 3 mil extranjeros inscritos refuercen el personal médico nacional. Jaramillo, en conversación con nuestro medio, comentó sobre las principales trabas de la prueba y la necesidad de permitir a los médicos extranjeros colaborar con la salud pública.

Ver esta publicación en Instagram ℹ Dr. Reygor Gabriel Diaz quién es médico cirujano nos aconseja que nos #quedemosencasa. Además manda un mensaje a los jóvenes para que tomen conciencia, ya que todos se pueden contagiar. Instagram: @reygordiaz . . . #quedateencasa #medicosmigrantes #brigadamigrantedesalud #ayudagratuita #coronavirus#coronaviruschile #covid19 #covid19chile Una publicación compartida de Brigada Migrante de Salud (@brigadamigrantedesalud) el 21 Mar, 2020 a las 12:50 PDT “El examen Eunacom es sumamente caro. Cada país es autónomo sobre los medios para revalidar a un profesional de la salud, porque es importante revalidar al profesional de la salud extranjero; pero en este momento de contingencia, se debería dar más oportunidad a todos esos profesionales de la salud que aún no estamos ejerciendo, y que hasta por vocación lo queremos hacer”, manifestó. Tal cual ha sucedido en otras iniciativas formuladas ante la crisis sanitaria, lo propuesto por la Brigada Migrante, cabe resaltar, no es ajeno a lo que ocurre en otras partes del mundo. En Buenos Aires, Argentina, diversos municipios lograron sumar esta semana a más de 400 médicos venezolanos que no tenían sus títulos revalidados, lo que se logró a través de un decreto oficial promulgado en medio de la contingencia. Para contactar con la Brigada Migrante de Salud puede revisar su cuenta de Instagram en: @brigadamigrantedesalud.

¿La cuarentena debe ser estricta?, ¿corre riesgo mi hijo si tiene asma?, ¿ha logrado Venezuela controlar el coronavirus? Estas son algunas de las preguntas que Reygor Díaz Martínez responde a través de Instagram, y que son formuladas por personas migrantes residentes en Chile. Díaz es un médico cirujano nacido en Venezuela y trabaja en Atención Primaria de Salud de un hospital de Ancud, en la isla de Chiloé. Él y otros médicos extranjeros residentes en el país se agruparon hace no más de una semana, por iniciativa de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en una brigada que pretende colaborar con las dudas de la comunidad a la que pertenecen, pero también estar prestos a reforzar el sistema de salud pública cuando sea necesario. Crítico de la falta de rigor en las medidas tomadas por el Gobierno y la efectividad de los canales de información utilizados, Díaz conversó con nuestro medio y se refirió a lo que, en su experiencia, ha sido la principal duda que la comunidad migrante tiene respecto del COVID-19. “Tiene que ver principalmente con personas que están en condiciones irregulares, que no tienen papeles ni un RUT. Para ellos es importante que sepan que actualmente en Chile, independientemente de la condición migratoria que poseen, tienen acceso a la red pública de salud chilena”, indicó. A casi mil kilómetros de distancia, en la ciudad de Rancagua, otra médico también participa activamente de esta agrupación, tal cual lo hizo en anteriores oportunidades para la llamada Brigada de la Plaza Dignidad, en el contexto de las manifestaciones de los últimos meses. Aunque prefirió ocultar su identidad, debido a su trabajo en un hospital público, la integrante colombiana de la Brigada Migrante de Salud entregó su postura respecto del manejo que ha tenido el Gobierno ante esta crisis y la forma en la que se está viviendo desde el personal médico. “Necesitamos medidas más radicales. Con esto me refiero a una cuarentena obligatoria para proteger a la gente, ya que el sistema de salud chileno, como la mayoría de sistemas de salud del mundo, no está preparado para asumir esta pandemia. Aquí partimos con un déficit de insumos, infraestructura y de personal. Entonces, hay que tomar medidas mucho específicas”, indicó. Y justamente hacer frente al déficit de personal en el área pública de la salud es una de las razones que llevó a la conformación de este grupo, cuya medida propuesta tiene que ver con la anulación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), que permitiría sumar un importante contingente de mano de obra extranjera capacitada. “Existen permisos en casos especiales, para trabajo en barco o en islas. Estamos ante una crisis de salud que apenas está comenzando. No ha llegado el momento más crítico y para ello es necesario que todos los profesionales de salud que estén en el país puedan tener la posibilidad de dar atención a la gente. Para nosotros, desde el punto de vista ético, es muy complicado quedarnos con los brazos cruzados”, acotó la médico colombiana. Jesús Jaramillo, por ejemplo, es un médico venezolano que también integra la Brigada Migrante, pero que no ejerce la medicina en el país debido a que aún no ha rendido el Eunacom. Este año, además, por la contingencia sanitaria, dicho examen efectivamente fue anulado, pero esto no implicó otorgar otras modalidades para que los casi 3 mil extranjeros inscritos refuercen el personal médico nacional. Jaramillo, en conversación con nuestro medio, comentó sobre las principales trabas de la prueba y la necesidad de permitir a los médicos extranjeros colaborar con la salud pública.

Ver esta publicación en Instagram ℹ Dr. Reygor Gabriel Diaz quién es médico cirujano nos aconseja que nos #quedemosencasa. Además manda un mensaje a los jóvenes para que tomen conciencia, ya que todos se pueden contagiar. Instagram: @reygordiaz . . . #quedateencasa #medicosmigrantes #brigadamigrantedesalud #ayudagratuita #coronavirus#coronaviruschile #covid19 #covid19chile Una publicación compartida de Brigada Migrante de Salud (@brigadamigrantedesalud) el 21 Mar, 2020 a las 12:50 PDT “El examen Eunacom es sumamente caro. Cada país es autónomo sobre los medios para revalidar a un profesional de la salud, porque es importante revalidar al profesional de la salud extranjero; pero en este momento de contingencia, se debería dar más oportunidad a todos esos profesionales de la salud que aún no estamos ejerciendo, y que hasta por vocación lo queremos hacer”, manifestó. Tal cual ha sucedido en otras iniciativas formuladas ante la crisis sanitaria, lo propuesto por la Brigada Migrante, cabe resaltar, no es ajeno a lo que ocurre en otras partes del mundo. En Buenos Aires, Argentina, diversos municipios lograron sumar esta semana a más de 400 médicos venezolanos que no tenían sus títulos revalidados, lo que se logró a través de un decreto oficial promulgado en medio de la contingencia. Para contactar con la Brigada Migrante de Salud puede revisar su cuenta de Instagram en: @brigadamigrantedesalud.