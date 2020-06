21ef2bcc8c

Nacional Guido Girardi: "La cadena de transmisión debió cortarse con la atención primaria" En conversación con nuestro medio el senador PPD aseguró que el actual ministro de Salud, Enrique Paris, debe cambiar la estrategia sanitaria utilizada por Jaime Mañalich. "Lo que se está haciendo va en la dirección correcta, pero es un proceso", acotó. Eduardo Andrade Lunes 22 de junio 2020 19:13 hrs.

Valoran lo que se está haciendo en materia comunicacional, pero exigen un cambio urgente de estrategia sanitaria. Este fin de semana, timoneles de la oposición en conjunto con al menos 18 representantes de comunidades científicas hicieron pública una carta al ministro de Salud, Enrique Paris, solicitando, entre otras cosas, la conformación de un Comité Nacional de Crisis. Al respecto, uno de los firmantes de la carta e integrante de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, conversó con nuestro medio para analizar qué cambios ha notado en el ministerio de Salud desde la entrada del ex presidente del Colegio médico, así como los puntos que deberán resolver primordialmente y que son herencia de la gestión de Jaime Mañalich. Así, para Girardi, el principal cambio notado dentro del Minsal tiene que ver con la voluntad del actual ministro para escuchar diversas voces, aunque esto, que solo es parte de una nueva propuesta comunicacional, no sería suficiente si no se apuestas por un cambio dentro de la estrategia estrictamente sanitaria. “El primer trabajo que tenía que hacer el nuevo ministro era recuperar la confianza, y creo que lo que ha estado haciendo va en la dirección correcta, pero es un proceso. Lo que tenemos que cambiar es la estrategia epidemiológica, científica y de salud pública, porque la estrategia del Gobierno fue un absoluto error: errores de diagnóstico, de no entender la magnitud del problema, que tuvieron que ver con extrapolar la realidad de comunas ricas y queriendo hacer extensiva esa realidad para todo el país”, criticó el senador PPD. Girardi fue enfático en recordar que fue la gestión de Jaime Mañalich la que en los primeros meses de la pandemia se mostró en contra de medidas como el cierre de los establecimientos educativos o los centros comerciales, ambas evitadas gracias a la presión de algunos alcaldes. En tal sentido, el senador puntualizó que la estrategia de preparación defendida por el Gobierno y que estaba centrada en ampliar el número de camas críticas o incluso pensar en la inmunidad rebaño como una posibilidad, fue un error que pudo evitarse con el reforzamiento de la salud dentro de las comunas, específicamente en la atención primaria. “La batalla contra el coronavirus se trata de cortar la cadena de contagio, y cerrar la cadena de transmisión no se hace dentro de los hospitales, se tenía que hacer en las comunas, en los territorios, con atención primaria, y nunca hicieron eso. Hoy se ha generado una verdadera bola de nieve y lo grave es que, desde marzo, el Consejo Asesor que ellos mismos crearon les venía señalando de que había que hacer el aislamiento del 100 por ciento de las personas en recintos sanitarios”, subrayó. Por tal motivo, una de las medidas centrales que propone la carta firmada por representantes de la ex Nueva Mayoría, del Frente Amplio y de partidos como el PC, el PH o el PRO, sugiere la creación de un Comité Nacional de Crisis que mire a la pandemia de forma transversal, es decir, unir alcaldía, trabajadores de la salud y académicos especialistas. Esto, según Girardi, sumado a compromiso primordial por la protección de la vida de las personas, debería repercutir en una estrategia eficiente de trazabilidad, que no suponga que la cuarentena sea la única opción para enfrentar la crisis. “Lo que hace la cuarentena es que te permite ganar tiempo para que no todos se contagien al mismo momento e inunden la capacidad de camas que tenemos, pero si tú no haces el aislamiento, no cortas la cadena de contagio, que solo se hace juntando la cuarentena total más el aislamiento de todos los positivos en recintos sanitarios, más el seguimiento y búsqueda de los contactos y sus cuarentenas, si no haces eso en conjunto, el riesgo que se tiene es que cuando se levantan la cuarentena se vuelvan a disparar los casos”, señaló Girardi. Hay que recordar también, que otro de los puntos que aborda la carta de la oposición tiene que ver con la creación de una nueva gobernanza de la crisis, “basada en la transparencia y la participación social”, así como mejoras en la “comunicación de riesgo”. Así, por ejemplo, sobre este último punto, el Minsal habría partido con pie derecho el domingo, transparentando las cifras del Departamento de Estadística e Información de Salud (Deis), que dio cuenta de 7,144 muertes relacionadas con el coronavirus. Aunque esta información fue valorada por el senador Girardi, no descartó esta semana insistir en una reunión de la Comisión de Salud del Senado con el ministro Paris en donde, según dijo, se pondrá énfasis en el cambio de estrategia sugerido, dejando la posible acusación constitucional en contra de Jaime Mañalich en manos de la Cámara de Diputados.

