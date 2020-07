cf213669f0

Cultura "Discos PM": el sello discográfico que promueve los cruces entre poesía y música El proyecto liderado por Gonzalo Henríquez, Federico Eisner y Martín Gubbins es lanzado este viernes 24 de julio. En una primera entrega, reconocerá intervenciones de artistas como Cecilia Vicuña y Raúl Zurita. Abril Becerra Jueves 23 de julio 2020 20:33 hrs.

Con el objetivo de promover las experiencias capaces de cruzar la poesía y la música, el Colectivo PM, integrado por Gonzalo Henríquez, Federico Eisner y Martín Gubbins, elaboró una ambiciosa propuesta: el sello discográfico Discos PM que es lanzado este viernes 24 de julio en plataformas como iTunes, Spotify y Amazon Music, entre otras. La iniciativa surgió al alero del Festival de Poesía y Música PM, que desde 2014 y gracias a tres ediciones, ha convocado a más de 50 artistas en torno a este tipo de propuestas. De ese modo, el sello recoge registros del certamen, así como producciones de artistas reclutados especialmente por PM. “Queremos que el material circule, que entre en los Playlist de la gente, que lo encuentren aleatoriamente, sin buscarlo. Esto no tiene un afán comercial. No estamos pensando en eso, sino que en el valor que esto tiene, porque puede ayudarnos a generar una escena para nuestros artistas. También nos permite conocer otros artistas de otras partes del mundo a los cuales aún no hemos llegado”, dijo Federico Eisner, uno de los fundadores del proyecto. “Estos cruces nos permiten muchas cosas: acceder a otro tipo de relaciones sensoriales con la poesía y con la palabra. También le permite a mucha gente acceder a la poesía, a la experiencia de la palabra, como experimento, que es algo que nos interesa mucho. Entonces, ha servido mucho para ampliar el público de la poesía y que no sea solamente el público tradicional de los escritores que leen a escritores”, comentó. En una primera fase, el sello promoverá la colección “En vivo. Festival PM”, que recupera los registros de la participación en dicho certamen. En esta categoría serán destacadas las versiones en vivo de Margaritas en el mar y Verás de Raúl Zurita con González y los Asistentes. Junto con ello, se difundirán dos intervenciones efectuadas por la artista Cecilia Vicuña el antropólogo José Pérez en el festival: Abra ritual y Nuevos diseños eróticos para muebles. Otro rescate se efectuará por medio de la colección “PM LP”. Gracias a este trabajo, el sello resaltará dos producciones Todos instrumentos de la agrupación Orquesta de Poetas y El sonido no coincide con la imagen de la poeta y cantautora Marcela Parra. “Lo que persigue el sello es continuar en esa labor desarrollada en el festival que busca mostrar formas de arte, manifestaciones artísticas, poéticas, musicales, que tengan un énfasis en el lenguaje, en el tratamiento de la voz, en la interpretación, en las distintas formas de incursión en la palabra, pero que a la vez tengan una preocupación, un énfasis en lo musical o derechamente, en lo sonoro. Por lo tanto, el abanico que pretende cubrir nuestro proyecto es muy amplio. Pretende ser un proyecto muy ecuménico, de lo más popular, del rock hasta lo más experimental y abstracto que se pueda observar en distintas manifestaciones de poesía sonora”, sostuvo Martín Gubbins. “El proyecto PM tiene dos objetivos: uno tener un amplio espectro y otro, darle espacio a manifestaciones que tienen públicos más bien de nichos, darles la posibilidad de acceder a otros públicos por la vía de la utilización y empleos técnicos que usualmente están reservados para la industria musical o de las artes escénicas”, añadió. El sello se encuentra en una primera etapa. Posteriormente, se sumará nuevo material capaz de dar cuenta de la amplia escena artística en torno a este tipo de expresiones. La idea es dar cuenta, lo máximo posible, de esta labor, incluyendo incluso el panorama latinoamericano.

