Política Daniel Jadue: "En Chile, corruptos pueden ser candidatos (a Presidente) y los comunistas no, ¿no le parece extraño?" En entrevista con Radio Universidad de Chile el alcalde de Recoleta reafirmó que trabaja por la reelección en su comuna, pero que, si el partido lo estima, está disponible, como cualquier otro militante, para una carrera presidencial. Diario Uchile Viernes 31 de julio 2020 13:28 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, abordó diversos temas de la contingencia nacional. Entre ellos, el retiro del diez por ciento de fondos de las AFP, Al respecto, la autoridad comunal sostuvo que “el proyecto, a pesar de todos sus problemas, era absolutamente indispensable ante un Gobierno incapaz de entender la crisis que está viviendo su pueblo” En ese sentido, dijo que este jueves “nos dimos cuenta que había una cantidad de gente desesperada por obtener sus recursos, lo que hace que el Presidente pueda pensar realmente lo que está pasando”. Sobre el impacto económico del proceso, Jadue apuntó a los efectos virtuosos que el retiro de estos fondos podría traer, en específico la reactivación económica, ya que gracias a este movimiento “va a entrar más dinero que el acuerdo ecerrado entre la oposición y el Gobierno”. Por lo tanto, pronostica, que “va a significar una reactivación y entregará tranquilidad, por un par de meses, a las familias”. En ese sentido, reflexionando sobre este modelo político, el alcalde de Recoleta se refirió al rol de los jefes comunales, de aquellos que, en esta pandemia, se han logrado re conectar con la gente: “No son los alcaldes, no son las alcaldesas, sino ciertos alcaldes, de cierta sensibilidad política, los que han cobrado relevancia, porque han estado más cerca de su pueblo”. A su juicio, la distancia con la ciudadanía es tal, que el Gobierno insiste en entregar cajas, por ejemplo, dando cuenta de una desconexión profunda de una élite, la que no comparte sea generalizada de la clase política. “No creo que sea transversal, es un tema sectorial y político: aquí hay defensores del modelo y detractores. Dentro de los que lo apoyan, hay sectores de la oposición, también”. El militante del Partido Comunista se refirió además al modo en que han ido cambiando las fuerzas políticas y los sentidos comunes en el país. Así, por ejemplo, habló de las AFPs o la Constitución, algo que hoy se hace impensable apoyar: “Hay gente que ha ido evolucionando. En la década del 90 el PC y un poco de gente decía que no se podía salir de la dictadura con la Constitución del 80, pero había otros sectores que creían que sí, y hoy cambian de posición. Entonces, se transforma hoy en un sentido común. Lo mismo pasa con las AFP, en los ochenta, desde el PC se decía que el sistema iba a fracasar, porque los números no daban y que, además, lo que se hacía era instalar el plan laboral de Piñera, algo que, por si mismo, era imposible, porque eran proyectos simultáneos, pero que no se condecían con la realidad”. “Hoy, muchos de esos, piden reforma laboral y dicen ¡nunca más a las AFP! Hay ideas que hace treinta años eran minoritarias y hoy son el mínimo común denominador”, advirtió como parte de esta transformación cultural y política en el país. ¿A la presidencia? Daniel Jadue asegura que él está trabajando por su reelección en Recoleta, pero si el Partido Comunista decide su candidatura presidencial, está disponible como cada uno de los militantes del PC. “Si la gente en Chile dice que esta disponible para transformaciones profundas, todos los militantes comunistas estamos disponibles, yo también”. Así, describió su tránsito político: “Empecé a los once años a militar, desde ahí que trabajo en política. En ese contexto, sería absurdo que después de 40 años de ese trabajo dijeras que no. En esa linea, agregó que “en Recoleta se ha sido capaz de poner en el centro al ser humano y eso no se había visto en 20 años”, destacó como un logro de su gestión. Asimismo, y sin querer entrar en polémica con declaraciones como las emitidas por el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, a propósito de un posible enfrentamiento entre él y Joaquín Lavín, señaló que “yo no tengo intención de discutir con Heraldo, solo le puedo recordar que fue parte de varios gobiernos que nos trajeron hasta acá. Los que deben decidir qué es lo que Chile merece, es la ciudadanía. Hay que recordarle que él fue parte de tres gobiernos que no supieron escuchar a la gente y que le regalaron, en bandeja, el país, a la derecha más extrema. Todos quienes se ponen en esa posición de que ellos son los más, no han entendido que Chile los rechaza hace rato”. En ese sentido, el alcalde de Recoleta manifestó que “Heraldo (Muñoz) se parece bastante más a (Joaquín) Lavín que yo, pues gobernaron para el mismo modelo. Hay una semiología que yo no comparto, por lo tanto, no me parece muy interesante referirme más al tema”. Pese a ello, profundizó sobre aquellas frases a las que calificó de “rimbombantes” como aquellas que dicen que Chile no está preparado para un gobierno comunista. Eso, describió, “habla de una arrogancia política que no les permite entender que Chile los rechazó, porque los que dicen eso son los que en veinte años no han sido capaces de bajar los medicamentos, son los que crearon el CAE, el Transantiago”. Así, aconsejó “más humildad”, planteando una pregunta: “En Chile los que han participado de masacres, estafadores, pueden ser candidatos, presidentes. En Chile, corruptos pueden ser candidatos y los comunistas ¿no?, ¿no le parece extraño?” Sobre las alianzas políticas de una eventual candidatura, informó que el PC está por una alianza, lo más amplia posible, pero con quienes estén convencidos de cambiar el modelo. “Nunca vetamos nada, son otros los que buscan votos en el comunismo y no quieren trabajar nosotros. Nosotros vamos a tratar de llevar la unidad más amplia, pero con aquellos sectores que sean claros en terminar con el neoliberalismo”. La clave de esta unión, recordó, es que en “este país llevamos 25 años tratando de humanizar el capitalismo y mire dónde estamos, no lo logramos hacer”.

