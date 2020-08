2551e20921

Educación Regreso presencial a clases: la pretensión del Mineduc que no logra convencer La académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Lorena Rodríguez, recordó que los niños no son inmunes al coronavirus, y que si bien está la posibilidad de que no sufran los síntomas, igualmente pueden ser portadores y contagiar a sus familias. Camilo Villa J. Lunes 10 de agosto 2020 20:52 hrs.

Desde comenzada la pandemia, las clases presenciales han sido objeto de debate y polémica. Hoy, cuando las cifras dejan ver una “leve mejoría”, la discusión se intensifica respecto de cuándo se debiesen retomar las clases físicas, dígase en los mismos establecimientos educacionales. Este lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al tema indicando que “lo ideal es que los lugares en que se reabran las escuelas haya cero circulación viral”, recordando también que la decisión pasa por el Ministerio de Educación. Precisamente el ministro de esta cartera, Raúl Figueroa, se presentó ante la Comisión de Educación del Senado para explicar lo que ha sido catalogado como el “Plan Paso a Paso”, diseño para preparar el desconfinamiento y con el que se pretende volver a las escuelas. El secretario de Estado aseguró que el retorno a clases presenciales será de manera segura, gradual y voluntaria, y solo se comenzará con el proceso en aquellas zonas donde el plan Paso a Paso esté en fase cuatro, es decir, en una apertura inicial. La autoridad señaló que los establecimientos educacionales deberán contar con las medidas sanitarias correspondientes y con protocolos establecidos. Sin embargo, Figueroa no logró convencer a los presentes en la sesión, quienes lo cuestionaron y criticaron, ya que según parlamentarios y apoderados, las condiciones no están dadas para hablar de retorno a clases. En ese sentido, la senadora DC, Yasna Provoste, sostuvo que el rechazo a la vuelta a clases se sustenta en que no hay certezas sanitarias que den tranquilidad a alumnos y apoderados. “El rechazo a un regreso apresurado a clases presenciales está dado por la ausencia de certezas sanitarias que permitan a las madres, padres y apoderados estar seguros, no solo sobre la salud de sus hijos, sino de todo el grupo familiar por la posibilidad de contagios a través de los niños y niñas ¿cuáles son las condiciones sanitarias que se establecen para determinar lo que se entiende por seguro? No me diga el alcohol gel, sino cuáles son esas condiciones sanitarias”. Al respecto, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con la médico Cirujano con Especialidad en Pediatría y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Lorena Rodríguez, quien afirmó que para retornar a clases se requiere tener en cuenta el contexto pandémico local, así como las condiciones de los respectivos establecimientos educacionales. “Si el virus sigue circulando, y empezamos a tener mucha cercanía, y se relajan los cuidados sanitarios, evidentemente va a haber contagios. Entonces se necesita, además del contexto epidémico local -cómo se está comportando el virus, cómo está el plan de testeo, cómo está la trazabilidad-, se necesitan establecimientos con condiciones que permitan el distanciamiento social, la limpieza frecuente de superficies, el uso de mascarilla, el lavado de manos, horarios diferidos”. Además, la especialista recordó que los niños no son inmunes al coronavirus, y que si bien está la posibilidad de que no sufran los síntomas, igualmente pueden ser portadores y contagiar a sus familias. “Los niños se enferman menos que los adultos, pero no significa que no tengan el virus. Por tanto, también puede ser que lleguen a sus casas portando el virus y que contagien a su padre, a su madre, a los adultos con los que viven, abuelo, abuela, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Un adulto, probablemente, si adquiere el virus va a tener síntomas, pero a veces a los niños el dolor de cabeza les pasa por al lado, ni siquiera se dan cuenta”. La docente de nuestra casa de estudios manifestó también que la decisión de volver a clases debe pasar también por los docentes y trabajadores de las escuelas, pues son ellos los que tienen el contacto diario con sus alumnos y conocen la dinámica de los niños. Misma opinión tiene el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sin embargo, el dirigente criticó al Gobierno porque, en su opinión, han tomado las decisiones unilateralmente, sin siquiera preguntar la opinión de todos los actores implicados. Al respecto, Aguilar afirmó que hace tres meses piden están pidiendo una mesa de trabajo para resolver el regreso presencial a clases, sin embargo, no se les ha escuchado. “Una mesa de trabajo donde creemos que debiera estar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los epidemiólogos, los expertos sanitarios y los representantes de las comunidades escolares y, en esa mesa de trabajo, conjuntamente trabajar las condiciones para el retorno y no imponerlas verticalmente, menos aun en un gobierno que tiene serios problemas de credibilidad, porque aquí no tenemos el gobierno de Nueva Zelanda, que cuenta con la credibilidad de su país. Acá estamos en un momento en que las autoridades tienen un bajo nivel de credibilidad y esto no lo estoy inventando, lo reportan las encuestas”. Ante los cuestionamientos que se le formularon al ministro de Educación, se acordó una próxima sesión en la Comisión de Educación del Senado, aun sin fecha, para que Raúl Figueroa expliqué y responda las preguntas que se le formularon.

