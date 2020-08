4ba602dee1

Carlos Montes se desmarca de la opción presidencial: "No está dentro de mis metas ni mis proyectos" Ha sido mencionado por sus pares como una alternativa que podría aunar y darle contenido al proyecto opositor para disputarle el gobierno a la derecha oficialista. Sin embargo, el senador del Partido Socialista pone paños fríos y asegura que la candidatura presidencial es algo que está "lejos de los rieles que me he planteado por delante". Tomás González F. Domingo 23 de agosto 2020 9:40 hrs.

Los actuales son días en que todo el espectro político está concentrado en la que será una de las definiciones más relevantes de nuestra historia actual: el plebiscito en que Chile decidirá si quiere una nueva Constitución. Sin embargo, el del 24 de octubre no es el único desafío que enfrenta el mundo político en este ajetreado segundo semestre. Además de éste, el calendario electoral indica que en un año habrá seis elecciones: municipales, gobernadores regionales, parlamentarias y presidenciales. Un apretado calendario electoral que ha generado expectación tanto en la opinión pública como en el mundo político, pero sobre todo en el espectro opositor, desde donde ya comenzaron a articularse algunos sectores en torno al ‘Apruebo’ y desde donde también ya se han deslizado opciones para disputarle el gobierno al actual sector oficialista. Uno de los nombres que ha surgido en este vaivén de alternativas presidenciales, es el del senador socialista Carlos Montes, quien ha sido calificado por sus pares como una opción que podría “contribuir a la unidad de la oposición” y “darle contenido y proyecto político” (así lo expresó el diputado PS Manuel Monsalve en entrevista con El Mostrador). En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el senador del Partido Socialista (PS) se refirió a los desafíos que enfrenta el bloque opositor de cara al plebiscito constitucional y las elecciones venideras, señalando que hoy lo primero es concentrarse en la pandemia y que “paso a paso” se tendrán que ir definiendo las posturas para los retos que se aprontan. ¿Cuáles ve que son los principales desafíos para la oposición de cara al plebiscito? “Creo que el desafío principal en este momento sigue siendo la pandemia, la protección social, que las pymes logren capear el temporal para preparar lo que viene, o sea, sigue siendo también el preparar la reapertura de los establecimientos educacionales y otras cosas de ese tipo. Junto a esto, como objetivos también está el plebiscito, esos son los desafíos primeros y más importantes. Sobre todo estos temas creo que hay un campo muy amplio de la oposición, que puede llegar a amplios entendimientos, ya en el caso del apruebo se articulan los distintos comandos, las distintas instancias, cuestión que también debería ocurrir en regiones y en comunas, y ahora recién se está votando y aprobando un financiamiento para eso”. Junto con el plebiscito también vienen varias elecciones y asimismo comienzan a configurarse algunos pactos. ¿Cómo ve la posibilidad de que la oposición como una sola se alinea de cara a estas elecciones? “Yo creo que vamos avanzando en esa dirección, en todo caso yo creo que aquí es clave construir unidad en la vida misma, construir unidad en torno a objetivos concretos, y hoy día los desafíos que tenemos son los que le he señalado. La unidad pensando en la elección municipal, de gobernadores o de parlamentarios son cuestiones que hay que ver una vez logrado el objetivo de ganar el plebiscito y ojalá muy avanzado el proceso de campaña por los constituyentes. Creo que en eso estamos y en eso tenemos que concentrarnos”. ¿Ve posible que esa unidad se mantenga en base a un proyecto político, un proyecto de nueva Constitución que aúne a este sector opositor? “Yo quisiera eso, se van creando condiciones para eso, hay cada vez más sectores que entienden que en Chile o se tiene una amplia mayoría o es muy difícil hacer transformaciones, que tenemos una derecha muy poderosa que va a tratar de mantener todos sus privilegios siempre, en todo momento, ya sean privilegios generales, en el manejo del mercado de capital en torno a fondos previsionales o en el manejo de la salud. Se requiere una amplia mayoría por los cambios y eso supone entenderse. Pero estas cosas no son pura voluntad ni pura racionalidad, tienen que ver con el proceso y la vida ha demostrado que hay que cumplir etapas. La etapa hoy día es el plebiscito y la necesidades que hoy día se están viviendo en muchos lados. Los partidos, la política, está bastante distante de la ciudadanía. Por lo tanto, hay que hacer un gran esfuerzo por reconstruir esos vínculos y eso supone mucho diálogo en torno a las cosas concretas que tenemos por delante, y a partir de eso, fundar propuestas de futuro”. De lo que dice asumo que no está pensando hoy en las elecciones presidenciales… “O sea, empiezan a circular rumores, ideas y nombres. Ese es un tema que es razonable que exista, pero yo creo que no tiene mayores implicancias ahora, más que hacer partidos y cosas por el estilo. Eso tiene que ver con descubrir las metas que hoy día tenemos, que son las que le he señalado”. ¿Y cómo ve cuando se le menciona a usted, por ejemplo, como una alternativa presidencial? El diputado Monsalve dice que usted podría contribuir a un proceso de unidad de la oposición, que usted podría “darle contenido y proyecto político” a la oposición, dice… “Cuando lo mencionan a uno, uno valora y es una manera de decirle que podría ser. Pero está lejos de mis proyectos y de los rieles que me he planteado por delante. Yo no estoy en eso, pero eso no significa que no lo valore y no lo tenga presente. Creo que hay que construir unidad ahora en lo inmediato y cada uno tendrá que hacer el aporte que corresponda…” ¿Usted descarta una candidatura entonces? “Lo que le he dicho, eso no está dentro de mis metas ni mis proyectos”. Foto en portada: Agencia UNO.

