Apoyo es transversal: Comisión de Constitución aprueba en general segundo retiro de fondos de AFP En dicha comisión de la Cámara de Diputados también se aprobó la iniciativa que faculta al Juez de Familia autorizar el retiro de fondos de alimentantes morosos. Durante la votación, fueron claves los votos del oficialismo, siendo Jorge Alessandri el único voto en contra del segundo retiro previsional. Diario Uchile Martes 27 de octubre 2020 17:36 hrs.

Pese a las advertencias expresadas por el Gobierno en las últimas semanas, este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que permitirá un segundo retiro del 10 por ciento de fondos de las AFP. Con 11 votos a favor y solo 1 en contra, las y los parlamentarios de la comisión aprobaron la idea de legislar la iniciativa de oposición, en cuyo resultado fueron de vital importancia los votos del oficialismo. Asimismo, en la misma jornada, el proyecto que faculta al Juez de Familia a autorizar el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso corrió con la misma suerte, por 12 votos a favor. ⭕️ AHORA | Com. de Constitución aprueba en general proyectos de:

– Segundo retiro de fondos previsionales,

– El que permite el retiro de rentas vitalicias

– El que autoriza retiro de fondos de deudores de pensiones alimenticias. pic.twitter.com/25J4V4wBIv — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) October 27, 2020 En la sesión se contó con la presencia de la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, quien ya durante la mañana había reiterado su oposición al proyecto aprobado, asegurando que las pensiones no se pueden mejorar “si los recursos se usan para otro fin”. Así, previo al resultado de la votación, Zaldívar puso énfasis en dicha postura, destacando también la intención del Gobierno por avanzar en una correcta reforma previsional. “Si hoy día usamos los recursos para satisfacer necesidades que son muy urgentes, no lo desconocemos, pero recursos pensados para futuras pensiones, estamos poniendo en riesgo las futuras jubilaciones. Un argumento que se ha oído mucho es ‘para que voy a seguir ahorrando si mi pensión igual va a ser mala’ y la verdad es que ante esa argumentación lo que se tiene que plantear es que lo que estamos buscando es fortalecer el sistema previsional a través de un aumento de la tasa de cotización, del pilar contributivo, con un fuerte foco en la solidaridad”, expresó. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien también participó de la sesión, puntualizó los gastos que ha realizado el Estado en materia de reactivación económica y de apoyo a los grupos más vulnerables en el contexto de la pandemia, esto ante las críticas de parlamentarios que se mostraron a favor de la iniciativa debido al poco despliegue de recursos de parte del Gobierno. “Se ha dicho que el Estado no ha hecho nada, que no se ha movido, que ha desplegado pocos recursos. Eso la verdad no conversa con los números. Uno puede tener sus propias opiniones pero no sus propios números porque como yo le exhibí, solo en gastos de transferencias, en bonos directos, IFE que llega a más de 8 millones de chilenos, bono de clase media y otras ayudas desplegadas, solo en ese ítem se habrán desplegado cerca de 5 mil 500 millones de dólares”, aseguró. Un detalle llamativo de la sesión de este martes fue la presencia de parlamentarios del oficialismo en reemplazo de los que originalmente conforman la Comisión de Constitución, los cuales fueron claves para ejercer el voto a favor de la idea de legislar el proyecto. Al respecto, la diputada autora de la moción, Pamela Jiles, se refirió a este hecho en particular, el cual, según dijo, es muestra de que para el avance del proyecto será de vital importancia el apoyo del oficialismo. “Estos parlamentarios están siendo presionados por un Gobierno desalmado que no solo no tiene la sensibilidad de escuchar a los que hoy día están sufriendo, sino que presiona a sus propios parlamentarios para que por vía indirectas tengan que venir a aprobar a esta comisión la idea de aprobar estos proyectos. Quiero que la opinión pública sepa que en esto debemos actuar unidos los políticos, que no vamos a poder sacar adelante esto sin la derecha”, enfatizó. En la misma línea, el diputado PPD, Raúl Soto, también fue crítico con el Gobierno, sobre todo con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, evocando los argumentos entregados durante el trámite del primer retiro de fondos y que advertían de un escenario desfavorable para la economía nacional. “Nos dijo que el país se iba a venir abajo, que el país se iba a incendiar prácticamente, y la verdad es que quienes andamos en terreno lo que hemos visto es que fue exactamente lo contrario. No solamente 9 millones de chilenos afiliados a una AFP pudieron contar con una cantidad de recursos en sus bolsillos para enfrentar esos meses de pandemia y de crisis entre un millón y poco más de 4 millones de pesos, sino que además 20 mil millones de dólares aproximadamente se inyectaron directamente a la economía nacional”, recordó. Por su parte, el diputado UDI, Jorge Alessandri, él único en contra del proyecto del segundo retiro de fondos, pero sí a favor de los otros proyectos discutidos en esta jornada, aunque entregó una fórmula en reemplazo de la moción de oposición, también criticó al Gobierno por no responder de forma adecuada ante la crisis económica que ha dejado en Chile el paso del coronavirus. “Quiero decirles a los ministros que yo también pensé que el Gobierno iba a reaccionar con una mejor opción. Evidentemente que las personas necesitan el dinero, evidentemente que las AFP fueron rápidas, fue un trámite en línea y en pocos días la gente tenía dinero en sus cuentas, y aquí va la propuesta al Gobierno, hagamos caridad con la solidaridad. Le propongo al ministro de Hacienda, que todas estas personas que postulen al segundo retiro del 10 por ciento se les entregue con dinero del Estado, que se los entregue a las AFP y ellas lo distribuyen”, señaló. Cabe recordar que, durante esta misma jornada, la comisión también otorgó su visto bueno al proyecto que permite el retiro excepcional de fondos acumulados en compañías de seguros, bajo la modalidad de rentas vitalicias, esto por 10 votos a favor y 2 en contra. El segundo retiro previsional, según lo establece la moción aprobada, se realizaría en una sola cuota después de 30 días hábiles de solicitado, con un máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF. Además, se incluye la entrega de un bono de $500 mil para quienes tengan un saldo cero en sus cuentas luego de haber realizado la primera extracción de dinero.

