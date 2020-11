747f569bc7

Proceso Constituyente Exmilitantes a la CIDH: Acusan vulneración de derechos al no ser considerados independientes pese a cumplir requisitos legales Pese a que la ley vigente indica que es independiente quien no haya tenido militancia en los doce meses anteriores a la elección, la reforma constitucional que postergó el plebiscito mantuvo como plazo de renuncia el 25 de octubre de 2019 para quienes quieran postularse a la Convención Constitucional. Una situación que hasta ahora había pasado casi inadvertida, pero que podría escalar a instancias internacionales. Tomás González F. Miércoles 11 de noviembre 2020 20:32 hrs.

Un nuevo obstáculo se suma a la ya complicada situación en la que se encuentran los candidatos independientes de cara a la Convención Constitucional. Pese a que la Ley de Votaciones indica que es independiente quien no haya tenido militancia en los doce meses anteriores a la elección, la reforma constitucional que postergó el plebiscito mantuvo como plazo de renuncia el 25 de octubre de 2019. Una situación que hasta ahora había pasado inadvertida, pero que en los últimos días ha generado ásperas críticas a los partidos y malestar entre los independientes, y que incluso podría llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia tomó fuerza en los últimos días por la situación del académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Eric Palma, ex militante del Partido Socialista, quien buscaba un cupo en la Convención Constitucional y que renunció al partido con posterioridad al 25 de octubre de 2019. Palma cuenta que, ante la insistencia de sus vecinos del Distrito Nº18 y como había renunciado con anterioridad al 11 de abril de 2020 -es decir, cumpliendo el requisito legal vigente- decidió presentar su candidatura independiente; pero luego, al revisar los requisitos junto a su equipo, se dio cuenta de que no podía postular debido a la norma aprobada en marzo. “Tú le cuentas a una persona común y corriente sobre esto, y esa persona lo primero que te dice es ‘qué arbitrario, qué injusto’. No le veo la lógica a esto, porque el sentido común te muestra que es casi una suerte de venganza y de sanción muy injusta“, comentó a nuestro medio. “Es más grave que una afrenta, es un caso de privación de derechos y un atentado agrave a la democracia. Un atentado grave a un derecho básico de un sistema democrático, como lo es el derecho político a ser elegido, a ser candidato; y el derecho que tiene todo exmilitante a iniciar un camino distinto al que pudo haber tenido por algún tiempo, vinculado a un partido político”, lamentó Palma. “No se puede, de ninguna manera, introducir una regla tan arbitraria o injusta como exigir una renuncia que, incluso, opera con efecto retroactivo”, añadió. Junto al abogado Jorge Faúndez, pidieron al Servicio Electoral (Servel) pronunciarse respecto de las implicancias de la reforma aprobada por el Congreso en marzo de este año y que, junto con postergar el plebiscito para el mes de octubre, fijó un plazo de más de 17 meses para los ex militantes. “No lo vamos a permitir, este proceso constituyente se ha hecho permanentemente amenazando la soberanía nacional y al poder constituyente originario. Cuando tú privas a un grupo, aún cuando sea un grupo reducido de miles de personas, del derecho a ser elegidos, estás afectando gravemente la legitimidad del proceso constituyente”, sentenció el académico de la Universidad de Chile. Por su parte, el director del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, explicó a Radio Universidad de Chile que, efectivamente, la legislación establece que las personas, para poder presentarse como independientes, tienen que renunciar al partido con 9 meses de anticipación al momento de la declaración de las candidaturas. Lo que, en rigor, considerando que la elección se realiza tres meses después, significa que éstos debieran tener esa condición un año antes de la elección. Santamaría acotó que la reforma constitucional de la Ley 21.221 aprobada en marzo estableció que, para todos los efectos, “se va a considerar la fecha del 25 de octubre de 2019, que era la fecha original, considerando que las elecciones municipales y regionales eran el 25 de octubre de 2020”. No obstante, admitió que es un tema que posiblemente tendrá que ser resuelto de una u otra manera. “Este es un tema que el Consejo Directivo va a tener que resolver seguramente, en su momento, sin perjuicio de que pueda dictarse alguna ley aclaratoria si es que hubiese alguna duda por personas que quieran presentarse como independientes a la Convención Constitucional”, señaló el presidente del Consejo Directivo del Servel. “En verdad es una situación discutible, considerando que aquí la ley más bien regiría para las elecciones municipales y de gobernadores regionales, que eran las que existían en octubre de 2019 cuando se fijó la fecha para las respectivas renuncias de afiliados que querían ir como independientes”, añadió Santa María a nuestro medio. En las reuniones entre los partidos para llegar a un acuerdo respecto de la postergación del plebiscito debido a la pandemia, se planteó que los plazos que ya habían vencido no podían revivir, porque había gente que ya había renunciado a sus cargos para ser candidatos las municipales o regionales. Algunos partidos oficialistas querían correr el plazo para que autoridades de gobierno, ministros, subsecretarios u otros, pudieran ser candidatos a alcaldes y gobernadores regionales; pero esa propuesta no tuvo cabida en la oposición y la respuesta de Chile Vamos fue que en ese caso no se correría ningún plazo. Algunos también señalaban que, si se corrían los plazos, iba a ser injusto para los que ya habían tenido la obligación de renunciar para postularse. Este acuerdo entre los presidentes de partidos se materializó en un proyecto de reforma constitucional que firmaron los senadores Álvaro Elizalde, Ximena Rincón, Alfonso De Urresti, Guido Girardi y Juan Ignacio Latorre, la que fue aprobada en ambas Cámaras con un quórum de 3/5. Dentro de esta reforma -que en lo principal posterga las elecciones municipales, de gobernadores y el plebiscito-, en su disposición 36ª, se señala que quienes postulen como independientes, deben haber renunciado a su militancia antes del 25 de octubre de 2019. “En primer lugar hay que aclarar que no se presentó ninguna indicación respecto de este proyecto. En el acuerdo para postergar la fecha del plebiscito se estableció que no se iban a postergar los plazos vencidos”, explicó a Radio Universidad de Chile el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. “El principio básico contemplado en esta reforma es que no se cambiaran las reglas del juego. No podían cambiarse las reglas del juego, y por tanto, los plazos vencidos se mantenían y sólo se postergaba la elección del plebiscito”, agregó el senador. “Por tanto, todos los plazos que habían vencido antes de la postergación del plebiscito -decisión que se tomó en marzo- se mantuvieron intactos. Sólo se postergó la fecha de elección de los convencionales, y la de alcaldes y concejales; esta última para el próximo año y el plebiscito desde el mes de abril para el mes de octubre”, sostuvo Elizalde. No obstante, el senador y titular del PS se manifestó abierto a revisar la situación. También lo hicieron distintas autoridades de gobierno consultadas por nuestro medio. Justamente en estos días se retomará la discusión en el Congreso respecto de las candidaturas independientes. La norma rechazada por la Cámara que buscaba que los independientes pudiesen formar pactos o sub-pactos con las listas de los partidos políticos afines, sería repuesta en la Comisión de Constitución del Senado a través de una indicación en la que trabajan los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Alejandro Guiller (IND) y Francisco Huenchumilla (DC). Y la reapertura de este debate abre una puerta para los ex militantes. Consultado por esta materia, el senador RD Juan Ignacio Latorre también se manifestó dispuesto a revisar los plazos a través de indicaciones, cosa de asegurar que quienes efectivamente sean independientes no se vean perjudicados. Sin embargo, aclaró que primero habrá que diferenciar las distintas realidades. “Yo creo que perfectamente se pueden revisar esos plazos. Esos casos hay que revisarlos, hay que ver qué magnitud y qué plazos para no perjudicar a nadie; pero al mismo tiempo poner un criterio político justo“, comentó el parlamentario . “En la discusión política de fondo hay que distinguir: quien ha sido militante toda su vida, dirigente político, y hoy día se viste de independiente cuando sabemos que eso no es así; versus el ciudadano independiente que nunca ha militado o aquel militante de base que nunca ha tenido ninguna figuración pública y que efectivamente decidió renunciar a un partido y quiere ir como independiente”, señaló Latorre. El profesor Eric Palma dice estar a la espera del pronunciamiento que pidieron al Servel para ver cómo proceder al respecto. Para él esta es una situación totalmente arbitraria y una clara sanción de los partidos políticos a los ex militantes que discrepaban de su actuar durante el estallido social. “Esta es una violación grave del pacto de San José de Costa Rica y de los derechos políticos que ese pacto ampara”, advierte, agregando que, ante una eventual respuesta desfavorable del Servicio Electoral, ya están preparando una presentación para acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

