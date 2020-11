6eace38322

Salud Colegio Médico golpea la mesa y da 30 días al Minsal para responder por compromisos incumplidos La presidenta del gremio, Izkia Siches, advirtió que el próximo 18 de diciembre evaluarán los caminos a seguir en caso de no tener respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. "Vemos algunas señales que degradan las relaciones del Colmed con el Gobierno", lamentó Siches. Tomás González F. Miércoles 18 de noviembre 2020 19:53 hrs.

Este miércoles, y tras el acuerdo alcanzado en un nuevo Consejo Nacional, la Mesa Directiva del Colegio Médico hizo públicos una serie de compromisos firmados con las máximas autoridades del Ministerio de Salud desde 2018, y que hasta el día de hoy no presentan avance alguno en sus cumplimientos. Con el fin de dar a conocer “los sistemáticos incumplimientos que ha tenido el Gobierno” con el gremio médico, se expusieron uno por uno los protocolos de acuerdo firmados por los exministros del Minsal Emilio Santelices y Jaime Mañalich, así como también los puntos planteados en las últimas reuniones sostenidas con el actual titular de Salud, Enrique Paris. Entre los compromisos ignorados por el Ejecutivo, se encuentran la regularización de asignaciones de la Ley Médica, cumplir con la carrera médica en sus procesos de calificación, las asignaciones para especialistas de Atención Primaria de Salud que no están contempladas, flexibilidad de vacaciones y descanso compensatorio debido a la pandemia del COVID-19, y mantener asignaciones a medicina familiar a quienes asumen cargos administrativos. En la presentación, la presidenta del Colmed, Dra. Izkia Siches, aseguró que el gremio ha mantenido una serie de reuniones con los ministros de turno, “en los que se han establecido acuerdos firmados y que, lamentablemente, se mantienen incumplidos y hemos visto una falta de voluntad política para ir cumpliéndolos”. Por esa razón, la primera mujer en liderar el gremio, puso como fecha límite para definir nuevas movilizaciones el próximo 18 de diciembre. “Hemos establecido en nuestro último Consejo Nacional que vamos a iniciar estas acciones públicas denunciando las falencias y los compromisos incumplidos, y evaluar futuras acciones este 18 de diciembre, que tenemos un nuevo Consejo Nacional”, anunció Siches. “Es decir, a partir de hoy le damos al Gobierno 30 días para cumplir sus compromisos y esperamos muy prontamente tener resultados y opiniones en torno a estos compromisos que el Gobierno ya firmó con el Colegio Médico de Chile“, advirtió la titular del Colmed. Siches sostuvo que, de no tener respuesta, el Colegio Médico radicalizaría su postura y avanzaría en movilizaciones, pero descartó un paro. “Estamos en contexto de pandemia y es de suma relevancia para nuestro colegio no seguir afectando a nuestros pacientes que han visto postergadas muchas de las atenciones. Por lo que ni las paralizaciones, ni las aglomeraciones han estado en el ánimo de nuestro colegio en contexto de pandemia”, indicó. La presidenta del Colegio Médico reiteró el llamado a que el ministro Enrique Paris ofrezca disculpas públicas por sus palabras respecto de los sueldos de los médicos y los supuestos bonos que habrían recibido en pandemia. “Estamos esperando, no como Colegio Médico, sino que como comunidad médica, que el ministro de Salud ofrezca disculpas públicas a toda nuestra comunidad que se ha sentido agredida”, señaló. “Todos estábamos esperanzados de que el perfil del actual ministro de salud era muy distinto al del ministro Mañalich y lamentablemente vemos algunas señales que degradan las relaciones del Colegio con el Ministerio de Salud y el Gobierno”, concluyó Siches. Regularización de asignaciones, una prioridad En la actividad, además, participaron la delegada de los Médicos Generales de Zona en la Región de Aysén, Dra. Canela Quercia, y la Dra. Florencia Del Río, integrante de la Asociación Médica del Hospital Sótero del Río. Ambas contaron su experiencia en torno a las serias dificultades para el financiamiento tanto hospitalario como del personal médico, materias en las que ya se había llegado a acuerdos con el Ministerio de Salud, pero que aún no han sido resueltas. La representante de los MGZ de Aysén denunció que pese a la movilización que llevaron a cabo hasta fines de febrero, en la que se llegó a un acuerdo para llevar adelante una mesa de trabajo con el Servicio de Salud y el Minsal para resolver el tema de las asignaciones, aún no han llegado las respuestas. “Aún no se establecen estas asignaciones a las que hemos acordado y debemos trabajar para lograr una mejor distribución, ya que no hay ningún argumento claro, ya sea de distancia, de dificultad de acceso o de condiciones de trabajo que respalden estas asignaciones de estímulo”, criticó Quercia. “Dentro de las personas a las que se les disminuyó la asignación había mujeres embarazadas, por lo tanto ha sido una situación difícil. Pero está en desarrollo y debemos seguir trabajando, pero si no tenemos los recursos necesarios va a ser muy difícil que consigamos las asignaciones que parecen adecuadas a esta región”, relató la delegada de los MGZ de Aysén. En tanto, la médica del Hospital Sótero del Río, Florencia Del Río, contó que hasta ahora la única respuesta que han recibido ha sido que se asignarían recursos para resolver las asignaciones pendientes hacia atrás, pero no para el futuro. En ese sentido, Del Río criticó el desorden presupuestario del Minsal, en especial considerando que las asignaciones se han convertido en parte importante del sueldo de los médicos y médicas de la salud pública. “El argumento es la solidaridad, pero solidaridad mal pensada. Es una solidaridad en la que básicamente nos piden hacer una ‘vaca’ con nuestros sueldos, poner toda la plata en un pozo y repartir, en vez de hacerse responsables y ordenar: hacerse responsables de que este desorden es muy antiguo, responsables de hacer un presupuesto pensando en los años que vienen y pensando en el crecimiento que tiene que tener el Servicio de Salud para ir recibiendo a la gente que llega”, comentó la integrante de la Asociación Médica del Hospital Sótero del Río. “Nos parece el colmo que le tiren la pelota a los Servicios de Salud, siendo que el Servicio puede tener toda la voluntad del mundo, pero no tiene plata. Entonces es imposible que el Servicio se haga cargo y se haga responsable de un problema que es más bien central”, sentenció Del Río. Estas situaciones y otras de la misma importancia son las que deberá resolver el Ministerio de Salud en un plazo de 30 días, según lo anunciado por el Colegio Médico, si no quiere seguir tensionando una ya desgastada relación con los gremios de la salud. De no tener respuesta, al paro de los funcionarios de la Salud Municipal se sumarán las movilizaciones ya anunciadas por el Colmed, por los reiterados incumplimientos de la autoridad sanitaria.

