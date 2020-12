e9b9370108

ced3fd2de4

Diputada Ossandón: "Mario Desbordes es un buen discípulo de la derecha social" La parlamentaria de RN celebró el regreso del exdiputado a la contingencia política diaria, luego de su renuncia al Ministerio de Defensa, no obstante señaló que deberá "recuperar el tiempo perdido" para volver a posicionarse en la competencia por ser la carta presidencial del partido para el próximo año. Diario Uchile Viernes 18 de diciembre 2020 12:46 hrs. Se acelera la carrera presidencial: Mario Desbordes renuncia al Ministerio de Defensa

La diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre la renuncia del ministro de Defensa, Mario Desbordes, al gabinete del Presidente Piñera, la que se concretará este viernes. La diputada señaló, en primer lugar, que nunca entendió por qué Desbordes optó en su momento por formar parte del equipo ministerial, en momentos en que se estaba consolidando el concepto de ‘derecha social’ y las posturas a favor del apruebo en el plebiscito constituyente al interior de RN, dejando acéfalo a ese grupo en el partido, aseguró la parlamentaria. Ximena Ossandón llamó a que el regreso de Desbordes a la contingencia política diaria marque también la llegada de acuerdos en la derecha de cara a las elecciones que se vienen, tanto constituyente como presidencial, y lograr que el Presidente Piñera entregue la banda presidencial a una figura de su propio sector, señaló la diputada. “Claramente necesitamos ponernos todos de acuerdo dado que, y como bien dice Mario, tenemos que concentrarnos en el elección de constituyentes, y en el tema de las elecciones municipales. Se vienen dos elecciones que son muy importantes y no podemos seguir trabajando cada uno en su parcela, y tenemos que unirnos para que Renovación Nacional y a nuestro sector nos vaya bien, y el tema de la presidencial, claramente viene, pero esto no quiere decir que esté anulado Chahuán o Allamand o alguna otra carta que esté interesada”. Respecto del amplio abanico de cartas presidenciales en RN, la parlamentaria espera que en el próximo consejo general de la colectividad, que debería llevarse a cabo en enero, se pueda escoger a una figura única, de todas maneras valoró el hecho que hayan diferentes liderazgos al interior del partido, y sólo espera que se respete la democracia cuando se haya escogido al representante del sector. En este sentido, se refirió a la situación de su hermano, el senador Manuel José Ossandón, quien también es parte de las opciones presidenciales de RN, pero que está enfrentando un proceso judicial por acusaciones de tráfico de influencias: “Veremos, en el caso de Manuel José, si logra terminar con este tema que, curiosamente, al igual que en las elecciones pasadas, fue el período que nos acusaron de las facturas falsas. De alguna forma hay una intención de ir limpiando la cancha para alguien”, sostuvo. La diputada de RN expresó su satisfacción por el regreso de Mario Desbordes a la arena política diaria, ya que con él también vuelve la llamada ‘derecha social’ a la palestra, la que también representa Manuel José Ossandón, pero dada su situación judicial actual, no ha podido liderar. q “El tema de la derecha social ha calado profundamente. Es una derecha que, de alguna forma, ha incomodado a la gente de nuestro sector poniendo temas que antes eran intocables, que eran venerados, y hoy día se ponen en tela de juicio. Y en ese sentido Mario también es un buen discípulo del tema de la derecha social. Yo siento que por ahí va el camino, y esas son las condiciones que tiene que tener el candidato presidencial o candidata presidencial”. En este sentido, la diputada Ossandón fue enfática al señalar que “el candidato o candidata presidencial tendría que ser del apruebo”, no obstante reconoció que no será fácil el proceso dado que las posturas por el rechazo fueron mayoritarias al interior de RN “y también quieren exigir algo”, sostuvo. También tuvo críticas para el actuar de su partido cuando han tratado de generar mesas de consenso para dirigir a la colectividad, que no dejan a nadie conforme en vez de tomar un camino único, mayoritario, y de esa manera plasmar un proyecto político coherente: “Les encanta el tema del consenso, pero yo creo que los consensos, al final, hacen un poco impracticable porque uno está trabajando en la misma mesa con los disidentes y eso no facilita la labor del presidente o presidenta actual de la mesa”, señaló. Ximena Ossandón dijo que ahora al exministro Desbordes le tocará “recuperar el tiempo perdido” en estos cinco meses de labor al frente del Ministerio de Defensa, en el que estuvo alejado del debate político diario, al tiempo que recordó que la salida de Desbordes y de Andrés Allamand del Parlamento para formar parte del Gabinete, fue una forma de terminar con la pugna entre ambos. “Nunca se pensó que el que RN quedara acéfalo iba a producir tantos estragos, también. Y claramente un partido como RN, independiente de la evaluación que tengamos los partidos hoy en día que hay que reconocerla que es muy mala, el Gobierno necesita tener a sus filas ordenadas y no en constante guerra interna, y sobre todo en un año tan importante de elecciones (…) Entonces lo que no cuadró fue lo que después sucedió en RN, que en vez de calmar las aguas, eso no pasó y esto se transformó, como se dice vulgarmente, en un cumpleaños de mono”. La diputada Ximena Ossandón finalmente reiteró que Mario Desbordes deberá recuperar la exposición pública que logró antes de asumir en Defensa, y así poder competir con figuras del sector como Joaquín Lavín y Evelyn Matthei de cara a las presidenciales del próximo año.

