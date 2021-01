c7275346e3

Nacional "Hago un llamado a la calma": Gobierno evita críticas a actuar de la PDI y pide esperar resultados de investigación "Dejemos que la investigación siga su curso y seremos los primeros en condenar, si es que hubiese un hecho que condenar, y seremos los primeros también en querer esclarecer la verdad como corresponde", señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en la primera declaración del Ejecutivo frente a las denuncias contra efectivos de la PDI dadas a conocer en los últimos días. Tomás González F. Viernes 15 de enero 2021 16:41 hrs.

Nuevas acciones judiciales se sumaron este viernes a las ya iniciadas por la Defensoría de la Niñez frente a las cuestionadas detenciones por parte de funcionarios de la PDI a niños, niñas y adolescentes mapuche, en el marco del allanamiento realizado en la Comunidad de Temucuicui el pasado 7 de enero. Este viernes, el INDH presentó un recurso de amparo en favor de la hija de 7 años de Camilo Catrillanca, de su madre y su abuela, quienes fueron detenidas por la PDI el mismo día que la justicia entregaba la sentencia por el homicidio del comunero. De acuerdo al INDH, las tres mujeres “fueron detenidas por funcionarios de la PDI, el 7 de enero en Ercilla, sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad“. El director general de la PDI, Héctor Espinosa, había desmentido estos hechos ante la Comisión de Seguridad del Senado, asegurando que “no aceptamos que nos vengan a decir que somos violadores de Derechos Humanos y menos que nos vengan a decir que hemos abusado y tratado mal a una pequeña inocente”. Pese al desmentido de Espinosa, y ante las explícitas imágenes que circularon por redes sociales de la detención de la hija del comunero asesinado en Temucuicui, la Defensoría de la Niñez presentó una acción judicial en contra de la PDI acusando una detención “arbitraria e ilegal” de la menor de 7 años. Pero una nueva acción judicial se sumó este jueves a estas otras presentadas a raíz de la actuación de las policías en el cuestionado allanamiento llevado a cabo por más de 850 efectivos en la Comunidad Autónoma de Temucuicui. Luego de un trabajo en terreno y tomar testimonios de la víctima, la Defensoría de la Niñez presentó durante la madrugada de este viernes un recurso de protección ante la Corte de Temuco en favor de la adolescente de 17 años A.B.L.C., víctima de amenazas de muerte por parte de un funcionario de la PDI, las que quedaron evidenciadas en un registro de audio dado a conocer este jueves. Junto con esto, la Defensoría presentó la denuncia correspondiente ante la fiscalía regional. El grave registro causó conmoción tanto en redes sociales como en el mundo político, desde donde se pidieron explicaciones al director de la PDI, Héctor Espinosa, e incluso su renuncia inmediata. En conversación con Radioanálisis, la diputada comunista Carmen Hertz, anunció la solicitud de una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar las denuncias que se han conocido en los últimos días, relativas a los cuestionados procedimientos de la PDI en el marco de allanamiento a la comunidad de Temucuicui. “Algunos parlamentarios hemos pedido la renuncia del director de la PDI, pero no va a renunciar. Esa es la verdad, no va a renunciar y sigue mintiendo. Es que hay que tener el descaro de mentir y decir que la hija de Camilo, de 7 años, no fue agredida por funcionarios de la PDI. Sin embargo, el director de la PDI es capaz, sin ningún escrúpulo, de mentir y negar estos hechos”, sostuvo la parlamentaria. La esperada versión del Gobierno Hasta la mañana de este viernes el Gobierno todavía no se había referido a estas situaciones. No obstante, eso cambió al mediodía de este viernes cuando el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, salió al paso de los cuestionamientos por los polémicos procedimientos de la Policía de Investigaciones. “Si fruto de esta investigación se determina que alguna persona vinculada, en este caso, a la PDI o a Carabineros, eventualmente, se excedió en algún protocolo vigente, esa persona deberá enfrentar a la justicia como corresponde y debe ser sancionada como corresponde“, señaló Delgado. “Yo hago un llamado a la calma en ese sentido, porque no se puede condenar a alguien o una institución sólo por lo que pueda estar circulando en redes sociales. Tenemos que ser serios. Efectivamente, yo escucho un audio como ese y por supuesto que es un audio que estremece, pero tenemos que determinar en qué contexto se dio, qué día fue, dónde fue. Ya tenemos la versión aparentemente de la familia, que es muy valiosa, y que tiene que sumarse a otras declaraciones que seguramente la justicia tendrá bajo distintas diligencias”, agregó el titular de Interior y Seguridad Pública. Consultado respecto de si el Gobierno avala el procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones y las amenazas que propinaron funcionarios a niños, niñas y adolescentes mapuche en ese contexto, el ministro Delgado sostuvo que el Gobierno no está en condiciones de respaldar ningún abuso. “Seamos claros, hay protocolos de intervención, hay protocolos de procedimientos, hay protocolos que involucran a niños y, por supuesto, ni el Gobierno, ni los altos mandos de las policías, nadie está en condiciones de respaldar cualquier abuso que pueda haber ocurrido, y sobre todo a un niño, una niña o un adolescente. Eso dejémoslo absolutamente claro“, sostuvo el secretario de Estado. “Dejemos que la investigación siga su curso y seremos los primeros en condenar, si es que hubiese un hecho que condenar, y seremos los primeros también en querer esclarecer la verdad como corresponde”, finalizó. Cabe recordar que la Policía de Investigaciones, por su parte, en un comunicado emitido este jueves, informó que los antecedentes han sido puestos en manos del Ministerio Público, con el objetivo de que éste lleve a cabo las diligencias correspondientes para establecer su veracidad y contexto. Foto en portada: Agencia UNO.

