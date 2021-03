ece90d6b78

Nacional Jaime Quintana y ampliación del Estado de Catástrofe: “Hay que considerar que tiene un vicio de origen” De cara al debate que se dará este miércoles en la Cámara Alta, en entrevista con nuestro medio el senador PPD por La Araucanía criticó que el Presidente Piñera haya anunciado la prolongación del Estado de Excepción como parte de las medidas para enfrentar la situación en la Macrozona Sur. Tomás González F. Miércoles 10 de marzo 2021 14:02 hrs.

Este miércoles a eso de las 16 horas se llevará a cabo en el Senado la sesión en la que se votará la solicitud del Presidente de la República de extender por 90 días más el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que rige en el país desde el 18 de marzo de 2020. En un tenso debate, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto, en una discusión que estuvo centrada en las reales motivaciones del Ejecutivo para pedir la prolongación de una medida que ha servido de respaldo para establecer medidas restrictivas y que, sus opositores acusan, se fundaría en una intención del control social. De cara al debate que se dará este miércoles en la Cámara Alta, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile el senador PPD por La Araucanía, Jaime Quintana, abordó los argumentos que ha dado tanto el oficialismo como la oposición y planteó su postura frente a la medida. ¿Cómo vio el debate en la Cámara de Diputados? Bueno, se entregaron informes de carácter sanitario que la verdad son conocidos por todos los parlamentarios, es información diaria que se entrega, y por supuesto que es preocupante. Tenemos casos, como en regiones del sur, Los Ríos o Los Lagos, en donde en dos meses se ha superado la cantidad de fallecidos de los 10 meses del año pasado que estuvimos en pandemia, y eso muestra que esta segunda ola ha sido en algunos casos más letal y más prolongada también. Por lo tanto, sí se justifican medidas restrictivas. ¿Medidas como la extensión del Estado de Catástrofe? Si efectivamente necesita una prórroga del Estado de Catástrofe para controlar la pandemia, va a depender mucho de los elementos que se entreguen hoy. No solo del Ministerio de Salud, aunque lo más importante aquí es cuidar la salud de la población cuando esta pandemia aún no está controlada, pero también tenemos que escuchar otras opiniones. El Colegio Médico, otros organismos que han señalado que, por ejemplo, el Estado de Excepción conlleva el toque de queda y que este toque, así como se va prolongando en el tiempo, se va tornando menos eficaz, y por lo tanto también hay que analizar ese aspecto. Pero también hay que considerar que esta ampliación tiene un vicio de origen. El Presidente Piñera la anunció en una entrevista como parte de las medidas para enfrentar la violencia en La Araucanía. Por supuesto que hay violencia, nos preocupa y eso debe resolverse, pero no me parece la mirada de mezclar un tema de orden público y seguridad, por muy violento que sea, con el tema de sacar a los militares a la calle. Pretender que el conflicto en La Araucanía se solucione con la militarización es volver 200 años atrás, a la época de Cornelio Saavedra. No nos parece que se mezclen las cosas, y eso es parte de las consideraciones que tendremos para la votación. ¿Bajo qué condiciones estaría dispuesto a aprobar la extensión? Mi posición es aprobar, en la medida en que el Gobierno se comprometa con una disminución gradual, hasta desaparecer, y a la altura del 30 de junio ya esté completamente terminado el toque de queda. Por lo tanto, si el Gobierno se compromete con un calendario de término y retiro del toque de queda, yo creo que habría condiciones, al menos en lo que a mí respecta, para aprobar. Dentro de esas posibilidades, las que ha ofrecido el Colegio Médico y otros, a mi me hace sentido el que sea adecuado al Plan Paso a Paso de cada comuna o de cada región. Al menos de cada región, porque las realidades son bastante distintas. Un toque de queda que empiece ya su fase de retirada, pero adaptándose a la realidad de cada región y comuna, creo que podría ser una alternativa. ¿Cree que hay disposición desde el Gobierno para eso? Yo creo que aquí lo que importa es escuchar de parte del Ejecutivo argumentos. Pero argumentos bien de fondo, y también apegados a la misma situación. Quiero recordar que el Gobierno está obligado a informar al Congreso respecto de las medidas adoptadas en el marco del Estado de Excepción y hasta el momento no se ha hecho. Mal podría ser considerado un informe respecto de las medidas, qué pasó en materia económica y social, cuánto ayudaron las cuarentenas dinámicas del primer semestre del año pasado al control de la pandemia. Eso lo echamos de menos. Entonces hoy día lo que pedimos es que, antes de tener la aprobación del Senado, el Gobierno dé cumplimiento a lo que establece la Constitución, informar al Congreso respecto de las medidas adoptadas en el marco del Estado de Excepción. ¿Cada cuánto debiese informarse al Congreso? Lo razonable es que eso se vaya informando mes a mes. Yo recuerdo que para el Estado de Excepción con motivo del estallido social, como Mesa del Senado le exigimos al Gobierno. Costó, hicimos varias intervenciones, finalmente como a la tercera ocasión el Gobierno entregó un informe que daba cuenta de las medidas adoptadas. Eso echamos de menos hoy día, eso no ha ocurrido y creo que el informe del exministro Monckeberg de hace varios meses atrás no puede ser considerado como un informe en virtud de esta obligación que establece la propia Constitución. ¿Cómo ve el escenario para hoy en el Senado? Hay consideraciones políticas, pero creo que ningún senador va a hacer abstracción del tema central, que es el control de la pandemia. Esto aún está complejo, tenemos regiones muy complejas, con índices de contagios más rápidos que los que teníamos el año pasado, así que creo que van a pesar los factores regionales en todo esto. Pero entendiendo que aún se requieren medidas restrictivas. Así como he dicho que no están dadas las condiciones para la vuelta presencial aún, qué más quisiéramos que eso pudiera ocurrir, pero hoy no están dadas esas condiciones y por eso hay muchos establecimientos en Chile que han tenido que retroceder ante esta obstinación u obsesión del ministro (Raúl) Figueroa de volver cuanto antes. Creo que todos estos elementos van a ser puestos en consideración y para esto se requiere un Gobierno que esté muy claro en entregar la información. ¿La pelota está del lado del Gobierno? El Gobierno necesita esta herramienta. Hay medidas que pueden ser útiles, la extensión por sí sola del Estado de Excepción no va a garantizar que la gente se quede en sus hogares. Esto es una emergencia sanitaria, pero ante todo social, y por lo tanto tiene que ir de la mano esos aspectos. Si el Gobierno quiere utilizar el Estado de Excepción para el toque de queda como herramienta de control social, bueno, que lo digan con toda claridad. Pero efectivamente eso sería el peor remedio para enfrentar esta enfermedad. Foto en portada: Agencia UNO.

