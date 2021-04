Tercer Retiro: Gobierno confirma requerimiento ante el TC y oposición anuncia acusación constitucional contra el Presidente

242813128a

A través de un mensaje que apela al respeto a la Constitución vigente, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa; y el ministro vocero, Jaime Bellolio, confirmaron la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el proyecto para el retiro excepcional de fondos de pensiones, que actualmente se tramita en el Senado. “Durante toda la tramitación del proyecto hicimos presente que se trata de una mala política pública, que perjudica las pensiones, que existen otras formas de contribuir mejor a las familias de nuestro país y que se trata de una iniciativa inconstitucional”, aseguró Ossa sobre la iniciativa de la oposición. Asimismo, el secretario de Gobierno agregó que el Ejecutivo ha implementado importantes ayudas a la ciudadanía que, al mes de junio próximo, habrán significado un monto equivalente a 15 mil millones de dólares. Además de esto, Ossa recalcó que la decisión también se da en la línea con el cumplimiento de la normativa vigente en la actual Carta Fundamental. “Es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas (…) Cuando asumimos nuestros cargos, juramos o prometemos respetar y hacer respetar la Constitución; respeto que es fundamental para la vida en democracia. Chile tendrá en los próximos meses una nueva Constitución, pero mientras nos rija la actual ésta debe ser respetada, especialmente por quienes hemos jurado hacerlo”, señaló. Las respuestas de la oposición Aunque diversos parlamentarios y líderes políticos del propio oficialismo han manifestado su postura en contra de la decisión tomada por el Gobierno, la oposición ya se prepara para la defensa del proyecto en el Tribunal Constitucional y baraja opciones para responder a la medida del Ejecutivo. Al respecto, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, calificó como un error la decisión del presidente Sebastián Piñera, además de criticar que la aprobación de una medida de salvataje como la del tercer retiro ahora esté en manos del Tribunal Constitucional. “(El Presidente) en vez de ponerse de lado de la solución se pone del lado del conflicto. Lo que se necesitaba ahora en contexto de pandemia y de crisis social y económica era poner todas las alternativas de protección y de ayudas a las familias sobre la mesa (…) Ahora lamentablemente, si aprobamos en el Senado, va a quedar en manos del TC, una institución absolutamente deslegitimada, ad portas del proceso constituyente, la posibilidad de aprobar este tercer retiro”, señaló. Por su parte, la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, además de mostrarse en contra de lo planteado por el Ejecutivo, se refirió a la posibilidad de emprender una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera. “Este fin de semana vimos que el bono de clase media, el tremendo estandarte que tenía el Gobierno para superar esta crisis económica tampoco dio resultado, y enviar esto al Tribunal Constitucional, una de las pocas herramientas que sí ha sido efectiva para inyectar recursos a las familias a las personas que hoy día tanto lo necesitan. Es por eso que estamos coordinando hoy entre las bancadas de Oposición para tener todos los antecedentes para una posible Acusación Constitucional contra el Presidente de la República”, indicó. Esta postura también ha sido apoyada por el diputado demócrata cristiano, Gabriel Silber, quien declaró que “nosotros a partir de mañana (miércoles), salvo que el Presidente Piñera reverse su decisión de aquí a la votación del jueves en el Senado, vamos a comenzar a recopilar los antecedentes, vamos a hacer un equipo transversal del punto de vista jurídico para ejercer nuestras facultades en el Congreso, entre ellas, la acusación constitucional contra el Presidente”. Sobre esto, aunque aseguró que brindará su apoyo a esta iniciativa, la diputada comunista, Camila Vallejo, también criticó a los líderes políticos que se han mostrado a favor, pero que no cuentan con apoyo en sus respectivas bancadas. “Nosotros vamos a estar obviamente a disposición de esta acusación constitucional, pero también creo que aquellos parlamentarios y parlamentarias que han hecho anuncios e incluso presidentes del partido que han hecho anuncios sobre acusaciones constitucionales que después no cumplen o que no cuentan con sus votos en ambas cámaras, deberían también ser responsables en empujar este tipo de acusaciones hasta el final, porque nosotros no estamos para que este tipo de medidas que es de fiscalización, de establecimiento de responsabilidades políticas, lleguen hasta medio camino”, manifestó.

