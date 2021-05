615a8dccd2

42353fe08d

Política Carlos Montes y agenda de “mínimos comunes”: “Yo creo que el Gobierno ha mostrado una gran rigidez” El senador del Partido Socialista se refirió a la propuesta que presentará un sector de la oposición al gobierno respecto de una Renta Básica Universal. Diario Uchile Miércoles 12 de mayo 2021 11:01 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, se refirió al acuerdo respecto de la propuesta que presentará un sector de la oposición al gobierno, en torno a la llamada “agenda de mínimos comunes”. En esa línea, el parlamentario detalló que el documento propone un pago de 150 mil pesos por integrante del grupo familiar, al 100% de grupos inscritos en el Registro Social de Hogares. De esta forma, se calcula que para una familia de cuatro personas, el conjunto recibiría, por un periodo de cuatro meses, un monto cercano a los 600 mil pesos. Además, el documento contempla beneficios para las pymes, como la condonación de algunas deudas o la entrega de subsidios; Fortalecer la red de salud pública para mejorar el control de la pandemia y mejorar la recaudación fiscal por la vía de eliminar las exenciones tributarias y poner más trabas a la evasión fiscal. El senador aclaró que “estos aportes a las familias son adicionales a los ingresos que puedan recibir, porque cualquier intento de calcular los ingresos genera una serie de problemas y errores que se han cometido en el pasado(…) Es cierto que dentro de este grupo hay personas que necesitan más ayuda que otros, pero actualmente no tenemos los instrumentos para diferenciar y el mismo gobierno reconoció eso al hacer ahora una entrega de recursos más generalizada”. Respecto del financiamiento de la propuesta, el representante del Partido Socialista agregó que “la propuesta contempla la entrega de cerca de cuatro mil millones de dólares mensuales, eso es mucha plata. Chile tiene actualmente acumulados cerca de 20 mil millones de dólares en fondos soberanos, están los ingresos del cobre, tenemos la capacidad de endeudarnos” y añadió que “hay que hacer los cambios en las exenciones y la evasión, estamos hablando de gente que debería pagar, pero por normas antiguas no lo ha hecho. Que se cumpla la norma es lo más rápido de implementar y por eso hemos puesto el énfasis en esto, además, la evasión y las exenciones tienen que ver con los sectores de más altos ingresos, porque los que evaden son los más altos capitales”. El senador Montes se refirió además a la necesidad de flexibilizar las condiciones de ingreso para el Registro Social de Hogares “necesitamos que los municipios, el gobierno, Indap, distintas ONGs trabajen para incorporar a toda la gente que no ha podido ingresar al Registro. Hemos visto familias que pese a estar en condiciones difíciles no han recibido ninguna ayuda porque no pueden o no saben cómo ingresar al RSH”. Respecto de si esta propuesta tendrá acogida en el gobierno, el senador Montes sostuvo que “uno no tiene una bola de cristal, el gobierno he demostrado una gran rigidez respecto de este tema y vamos a ver cómo responde”. Finalmente, el senador Montes tuvo palabras a la información que comunicó ayer el presidente interino del PPD, Francisco Vidal, de descartar una primaria amplia en la oposición. Al respecto, el representante del PS recalcó que “ha sido muy difícil generar acuerdos que respondan a un interés país en muchas materias”. En esa línea enfatizó en que “el PS se la ha jugado por la unidad, hay una decisión que se comunicará el lunes, pero que demostrarían que habrá dos primarias en la oposición. El PC ha sido crítico de estas mismas conversaciones al decir que prácticamente es un salvataje a Piñera, entonces esto no es solo un problema del PPD, pero si así fuese es producto de lo que ha ocurrido en la realidad(…) Vamos a ir a en primarias separadas y después tendremos que ponernos de acuerdo para la segunda vuelta“. Foto: Agencia Uno.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, se refirió al acuerdo respecto de la propuesta que presentará un sector de la oposición al gobierno, en torno a la llamada “agenda de mínimos comunes”. En esa línea, el parlamentario detalló que el documento propone un pago de 150 mil pesos por integrante del grupo familiar, al 100% de grupos inscritos en el Registro Social de Hogares. De esta forma, se calcula que para una familia de cuatro personas, el conjunto recibiría, por un periodo de cuatro meses, un monto cercano a los 600 mil pesos. Además, el documento contempla beneficios para las pymes, como la condonación de algunas deudas o la entrega de subsidios; Fortalecer la red de salud pública para mejorar el control de la pandemia y mejorar la recaudación fiscal por la vía de eliminar las exenciones tributarias y poner más trabas a la evasión fiscal. El senador aclaró que “estos aportes a las familias son adicionales a los ingresos que puedan recibir, porque cualquier intento de calcular los ingresos genera una serie de problemas y errores que se han cometido en el pasado(…) Es cierto que dentro de este grupo hay personas que necesitan más ayuda que otros, pero actualmente no tenemos los instrumentos para diferenciar y el mismo gobierno reconoció eso al hacer ahora una entrega de recursos más generalizada”. Respecto del financiamiento de la propuesta, el representante del Partido Socialista agregó que “la propuesta contempla la entrega de cerca de cuatro mil millones de dólares mensuales, eso es mucha plata. Chile tiene actualmente acumulados cerca de 20 mil millones de dólares en fondos soberanos, están los ingresos del cobre, tenemos la capacidad de endeudarnos” y añadió que “hay que hacer los cambios en las exenciones y la evasión, estamos hablando de gente que debería pagar, pero por normas antiguas no lo ha hecho. Que se cumpla la norma es lo más rápido de implementar y por eso hemos puesto el énfasis en esto, además, la evasión y las exenciones tienen que ver con los sectores de más altos ingresos, porque los que evaden son los más altos capitales”. El senador Montes se refirió además a la necesidad de flexibilizar las condiciones de ingreso para el Registro Social de Hogares “necesitamos que los municipios, el gobierno, Indap, distintas ONGs trabajen para incorporar a toda la gente que no ha podido ingresar al Registro. Hemos visto familias que pese a estar en condiciones difíciles no han recibido ninguna ayuda porque no pueden o no saben cómo ingresar al RSH”. Respecto de si esta propuesta tendrá acogida en el gobierno, el senador Montes sostuvo que “uno no tiene una bola de cristal, el gobierno he demostrado una gran rigidez respecto de este tema y vamos a ver cómo responde”. Finalmente, el senador Montes tuvo palabras a la información que comunicó ayer el presidente interino del PPD, Francisco Vidal, de descartar una primaria amplia en la oposición. Al respecto, el representante del PS recalcó que “ha sido muy difícil generar acuerdos que respondan a un interés país en muchas materias”. En esa línea enfatizó en que “el PS se la ha jugado por la unidad, hay una decisión que se comunicará el lunes, pero que demostrarían que habrá dos primarias en la oposición. El PC ha sido crítico de estas mismas conversaciones al decir que prácticamente es un salvataje a Piñera, entonces esto no es solo un problema del PPD, pero si así fuese es producto de lo que ha ocurrido en la realidad(…) Vamos a ir a en primarias separadas y después tendremos que ponernos de acuerdo para la segunda vuelta“. Foto: Agencia Uno.