¡No será en Chile! Brasil es la nueva sede de la Copa América

No fue Colombia, no fue Argentina, no fue Estados Unidos y tampoco fue Chile, finalmente la Conmebol dio a conocer la nueva sede de la Copa América y Brasil será el encargado de organizar el torneo continental. El evento iba a ser organizado de manera inédita por dos países: Colombia y Argentina, pero ambas sedes desistieron de continuar por diferentes razones. En el caso de Colombia por las diversas manifestaciones sociales que enfrenta ese país desde hace más de un mes y en el caso de Argentina producto de la compleja situación sanitaria actual y que tiene complicado al gobierno que encabeza Alberto Fernández. ¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2021 se jugará en Brasil! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la CONMEBOL en las próximas horas. ¡El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente! — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021 Si bien sonó Chile para ser organizador del torneo, finalmente será Brasil, país que tiene un situación quizás más compleja a nivel sanitario que la que vive actualmente Argentina y también con un escenario social complejo, tomando en cuenta las manifestaciones que han surgido durante las últimas jornadas en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. De acuerdo a lo informado por Conmebol, las fechas de inicio y termino del torneo ya se encuentran confirmadas (13 de junio al 10 de julio), las sedes y el fixture serán informados dentro de los próximos días. De acuerdo a datos entregados por el ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas se registraron 2.012 muertes por Covid-19 con lo cual se superó la barrera de los 460 mil decesos desde que comenzó la pandemia.

