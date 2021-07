Verónica Figueroa Huencho: “Este modelo económico es absolutamente contrario a la idea del buen vivir”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y Vicepresidenta del Senado Universitario, Verónica Figueroa Huencho, se refirió al lanzamiento del libro “Küme mongen, Suma Qamaña, Mo ora riva riva. Ensayos y propuestas para una constitución plurinacional”. El texto de Editorial Pehuen, reúne publicaciones de diversos académicos, dirigentes e integrantes de comunidades indígenas y “busca ser un insumo para los y las constituyentes y para que el público en general pueda usar este libro para ser parte de un nuevo tipo de ciudadanía, en que lo indígena sea apropiado como un horizonte compartido para forjar un tipo de sociedad en equilibrio con la naturaleza, anti racista, anti patriarcal y democrática”. Respecto del trabajo que diversos académicos y académicas, en conjunto con los diversos territorios, la profesora Verónica Figueroa Huencho afirmó que “hablar de los temas indígenas en Chile siempre ha sido complejo. Si bien el retorno a la democracia pareció marcar otro camino ello no ocurrió”, en ese sentido agregó que “si bien hubo intentos a través de proyectos de ley por reconocimiento constitucional, crear un ministerio de pueblos o un consejo de pueblos indígenas, reformular la Conadi, eso no ocurrió, por lo tanto ya también producto e inspirados por los movimientos indígenas, ya desde los noventa se han venido elaborando ideas”. “Con mucha fuerza en el último tiempo, porque se abrieron puertas en espacios que antes no teníamos como la academia, para poder visibilizar estos temas en la agenda y eso ha hecho que vayamos confluyendo, no solo personas que estamos en el mundo académico, sino que también desde las dirigencias, los territorios y eso se recoge en este libro”, añadió Figueroa Huencho. La académica de la Universidad de Chile se refirió además al rechazo que han expresado algunos sectores al uso del lenguaje o de las vestimentas de los pueblos indígenas, en ese sentido afirmó que “Ha habido una construcción de lo indígena, donde no hemos estado en los espacios de poder y decisión y donde siempre se nos ha visto ocupar otros ámbitos de la vida y la sociedad pero siempre en un lugar subalterno. Hoy día, cuando estamos en un espacio político, cuando la presidencia de la Convención la representa una mujer mapuche eso genera mucha incomodidad porque no es un lugar en el cual las élites están acostumbrados a vernos“. Respecto de los puntos que los pueblos indígenas esperan instalar dentro de la constitución, la profesora Figueroa Huencho afirmó que “el primero tiene que ver con el título del libro que es el Küme mongen, cómo podemos instalar a un nivel de derechos el concepto del buen vivir, cómo generamos dignidad en la vida de las personas en todos los ámbitos que inciden en esa dignidad como salud, educación, vivienda, pero también ese concepto de buen vivir se relaciona con otro derecho muy importante que es cómo reconocemos a la Madre Tierra como sujeta de derechos”. La Vicepresidenta del Senado Universitario recalcó además punto importante “el reconocimiento de un Estado Plurinacional, que nos dé el estándar de naciones para poder dentro de esa constitución nuestro derecho a la libre determinación y autonomía negado por el Estado que le ha permitido a la nación chilena poder ejercerla en plenitud, incluso a través de la institucionalidad del Estado, pero que en el caso de los pueblos indígenas hemos debido vivirla de manera muy limitada, casi en la medida de lo posible”. La académica de nuestra casa de estudios profundizó en el concepto de “buen vivir” que se busca instalar en la nueva constitución, en ese sentido sostuvo que “en el mundo occidental tendemos a separar gran parte de los elementos con los que nos relacionamos para poder explicarlos, en el mundo indígena, en el mundo mapuche en particular, si uno piensa Mapu, es todo aquello que nos rodea, no es solo la tierra, es todo aquello con lo que convivimos, las energías incluso que existen, que no las podemos ver, pero con las cuales convivimos y generamos un equilibrio y ciertos códigos de conducta”. “Hay una concepción de que ese equilibrio no es solamente el vivir en un medio ambiente libre de contaminación sino que tiene una expresión económica y esa expresión económica tiene que ver con cómo nosotros, como seres humanos, nos adaptamos a los ciclos y a los tiempos de la Mapu para poder vivir efectivamente en equilibrio y el modelo económico en el que vivimos, extractivista, de explotación, capitalista, donde no existe un equilibrio en las formas de entender el desarrollo es absolutamente contrario a la idea del buen vivir“, recalcó Figueroa Huencho. La profesora del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad afirmó que “las instituciones que generan, difunden, reproducen conocimiento han negado a la sociedad un amplio espectro de soluciones a problemas que hoy estamos viviendo. Una mirada occidental que tiende a racionalizar, privar del conocimiento que proviene de los pueblos indígenas y genera una disputa como si fuesen conocimientos no complementarios, que tiende a jerarquizar”. En esa línea agregó que “la Universidad de Chile nace con una vocación de formación de conocimientos para la formación de la construcción de una nación y de unas élites políticas, económicas que fueron las que coparon esos espacios en un inicio y por eso es tan importante que estas instituciones del Estado comprendan que este Estado está cambiando y que es probable que esta constitución hable de un Estado totalmente distinto al que conocíamos hasta ahora”. El lanzamiento del libro “Küme mongen, Suma Qamaña, Mo ora riva riva. Ensayos y propuestas para una constitución plurinacional” se realizará este sábado 31 de julio a las 11 de la mañana en dependencias de la sede de Santiago del Congreso Nacional. En la actividad se hará una entrega simbólica del texto a las y los constituyentes en la persona de su presidenta Elisa Loncon y será transmitido online a través de la página de Facebook de Editorial Pehuen.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y Vicepresidenta del Senado Universitario, Verónica Figueroa Huencho, se refirió al lanzamiento del libro “Küme mongen, Suma Qamaña, Mo ora riva riva. Ensayos y propuestas para una constitución plurinacional”. El texto de Editorial Pehuen, reúne publicaciones de diversos académicos, dirigentes e integrantes de comunidades indígenas y “busca ser un insumo para los y las constituyentes y para que el público en general pueda usar este libro para ser parte de un nuevo tipo de ciudadanía, en que lo indígena sea apropiado como un horizonte compartido para forjar un tipo de sociedad en equilibrio con la naturaleza, anti racista, anti patriarcal y democrática”. Respecto del trabajo que diversos académicos y académicas, en conjunto con los diversos territorios, la profesora Verónica Figueroa Huencho afirmó que “hablar de los temas indígenas en Chile siempre ha sido complejo. Si bien el retorno a la democracia pareció marcar otro camino ello no ocurrió”, en ese sentido agregó que “si bien hubo intentos a través de proyectos de ley por reconocimiento constitucional, crear un ministerio de pueblos o un consejo de pueblos indígenas, reformular la Conadi, eso no ocurrió, por lo tanto ya también producto e inspirados por los movimientos indígenas, ya desde los noventa se han venido elaborando ideas”. “Con mucha fuerza en el último tiempo, porque se abrieron puertas en espacios que antes no teníamos como la academia, para poder visibilizar estos temas en la agenda y eso ha hecho que vayamos confluyendo, no solo personas que estamos en el mundo académico, sino que también desde las dirigencias, los territorios y eso se recoge en este libro”, añadió Figueroa Huencho. La académica de la Universidad de Chile se refirió además al rechazo que han expresado algunos sectores al uso del lenguaje o de las vestimentas de los pueblos indígenas, en ese sentido afirmó que “Ha habido una construcción de lo indígena, donde no hemos estado en los espacios de poder y decisión y donde siempre se nos ha visto ocupar otros ámbitos de la vida y la sociedad pero siempre en un lugar subalterno. Hoy día, cuando estamos en un espacio político, cuando la presidencia de la Convención la representa una mujer mapuche eso genera mucha incomodidad porque no es un lugar en el cual las élites están acostumbrados a vernos“. Respecto de los puntos que los pueblos indígenas esperan instalar dentro de la constitución, la profesora Figueroa Huencho afirmó que “el primero tiene que ver con el título del libro que es el Küme mongen, cómo podemos instalar a un nivel de derechos el concepto del buen vivir, cómo generamos dignidad en la vida de las personas en todos los ámbitos que inciden en esa dignidad como salud, educación, vivienda, pero también ese concepto de buen vivir se relaciona con otro derecho muy importante que es cómo reconocemos a la Madre Tierra como sujeta de derechos”. La Vicepresidenta del Senado Universitario recalcó además punto importante “el reconocimiento de un Estado Plurinacional, que nos dé el estándar de naciones para poder dentro de esa constitución nuestro derecho a la libre determinación y autonomía negado por el Estado que le ha permitido a la nación chilena poder ejercerla en plenitud, incluso a través de la institucionalidad del Estado, pero que en el caso de los pueblos indígenas hemos debido vivirla de manera muy limitada, casi en la medida de lo posible”. La académica de nuestra casa de estudios profundizó en el concepto de “buen vivir” que se busca instalar en la nueva constitución, en ese sentido sostuvo que “en el mundo occidental tendemos a separar gran parte de los elementos con los que nos relacionamos para poder explicarlos, en el mundo indígena, en el mundo mapuche en particular, si uno piensa Mapu, es todo aquello que nos rodea, no es solo la tierra, es todo aquello con lo que convivimos, las energías incluso que existen, que no las podemos ver, pero con las cuales convivimos y generamos un equilibrio y ciertos códigos de conducta”. “Hay una concepción de que ese equilibrio no es solamente el vivir en un medio ambiente libre de contaminación sino que tiene una expresión económica y esa expresión económica tiene que ver con cómo nosotros, como seres humanos, nos adaptamos a los ciclos y a los tiempos de la Mapu para poder vivir efectivamente en equilibrio y el modelo económico en el que vivimos, extractivista, de explotación, capitalista, donde no existe un equilibrio en las formas de entender el desarrollo es absolutamente contrario a la idea del buen vivir“, recalcó Figueroa Huencho. La profesora del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad afirmó que “las instituciones que generan, difunden, reproducen conocimiento han negado a la sociedad un amplio espectro de soluciones a problemas que hoy estamos viviendo. Una mirada occidental que tiende a racionalizar, privar del conocimiento que proviene de los pueblos indígenas y genera una disputa como si fuesen conocimientos no complementarios, que tiende a jerarquizar”. En esa línea agregó que “la Universidad de Chile nace con una vocación de formación de conocimientos para la formación de la construcción de una nación y de unas élites políticas, económicas que fueron las que coparon esos espacios en un inicio y por eso es tan importante que estas instituciones del Estado comprendan que este Estado está cambiando y que es probable que esta constitución hable de un Estado totalmente distinto al que conocíamos hasta ahora”. El lanzamiento del libro “Küme mongen, Suma Qamaña, Mo ora riva riva. Ensayos y propuestas para una constitución plurinacional” se realizará este sábado 31 de julio a las 11 de la mañana en dependencias de la sede de Santiago del Congreso Nacional. En la actividad se hará una entrega simbólica del texto a las y los constituyentes en la persona de su presidenta Elisa Loncon y será transmitido online a través de la página de Facebook de Editorial Pehuen.