eafd13f68d

930a84c629

Infancia Nacional Implementación de entrevistas a niños víctimas de delitos sexuales no cuenta con financiamiento Desde la Federación de Funcionarios del Ministerio Público señalaron que no se puede garantizar eficiencia son contar con los recursos suficientes. Diario Universidad de Chile Jueves 5 de agosto 2021 15:44 hrs. Me Gusta Compartir

Los trabajadores del Ministerio Público denunciaron la falta de recursos para la implementación de la ley de entrevista de video grabada a menores de edad víctimas de delitos sexuales. A juicio de los dirigentes del órgano persecutor, el servicio ha asumido la implementación de la ley 21.057 sin recibir recursos suficientes para asegurar el mejor desempeño en su cumplimiento. “Lamentable una vez más el Ministerio Público asume una nueva tarea sin contar con la inyección de personal y recursos tecnológicos necesarios para garantizar a todo evento el cumplimiento pleno de una tarea trascendental como lo es evitar la revictimizacion de niños y niñas víctimas de delitos sexuales, y sin escuchar tampoco la opinión de los trabajadores responsables de ejecutar dicha tarea”, afirma la Fenamip en un comunicado. Asimismo, los funcionarios indican que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no se presentó a la reunión telemática concedida hace unos días, sino que dispuso la presencia de asesores que no cuentan con facultades resolutivas respecto a las críticas que plantea la federación. No obstante lo anterior, en dicho encuentro, los integrantes de la cartera reconocieron que no se abordaron a cabalidad aspectos relacionados con la operatividad de esta normativa, y que efectivamente no hubo participación de los gremios del Ministerio Público en la etapa de diseño de la ley 21.057. Desde el organismo de los funcionarios señalaron que remitieron un oficio al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, manifestando su crítica a la implementación de esta normativa sin haber recibido respuesta a la fecha. “Dada la importancia del ejercicio de esta labor, esperamos una pronta respuesta tanto del ministro de Justicia, Hernán Larraín, como del Fiscal Nacional Jorge Abbott”, agregan en el comunicado. “Por nuestra parte, como representantes de los trabajadores del Ministerio Público, nos mantenemos monitoreando la implementación de esta normativa, ad portas a su ejecución a nivel nacional”, sostuvieron.

Los trabajadores del Ministerio Público denunciaron la falta de recursos para la implementación de la ley de entrevista de video grabada a menores de edad víctimas de delitos sexuales. A juicio de los dirigentes del órgano persecutor, el servicio ha asumido la implementación de la ley 21.057 sin recibir recursos suficientes para asegurar el mejor desempeño en su cumplimiento. “Lamentable una vez más el Ministerio Público asume una nueva tarea sin contar con la inyección de personal y recursos tecnológicos necesarios para garantizar a todo evento el cumplimiento pleno de una tarea trascendental como lo es evitar la revictimizacion de niños y niñas víctimas de delitos sexuales, y sin escuchar tampoco la opinión de los trabajadores responsables de ejecutar dicha tarea”, afirma la Fenamip en un comunicado. Asimismo, los funcionarios indican que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no se presentó a la reunión telemática concedida hace unos días, sino que dispuso la presencia de asesores que no cuentan con facultades resolutivas respecto a las críticas que plantea la federación. No obstante lo anterior, en dicho encuentro, los integrantes de la cartera reconocieron que no se abordaron a cabalidad aspectos relacionados con la operatividad de esta normativa, y que efectivamente no hubo participación de los gremios del Ministerio Público en la etapa de diseño de la ley 21.057. Desde el organismo de los funcionarios señalaron que remitieron un oficio al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, manifestando su crítica a la implementación de esta normativa sin haber recibido respuesta a la fecha. “Dada la importancia del ejercicio de esta labor, esperamos una pronta respuesta tanto del ministro de Justicia, Hernán Larraín, como del Fiscal Nacional Jorge Abbott”, agregan en el comunicado. “Por nuestra parte, como representantes de los trabajadores del Ministerio Público, nos mantenemos monitoreando la implementación de esta normativa, ad portas a su ejecución a nivel nacional”, sostuvieron.