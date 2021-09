Cristián Bellei: “Para que la educación pública florezca, un sistema de mercado no es su ambiente”

El investigador de la Universidad de Chile lamentó que el proceso de traspaso a los nuevos servicios locales haya sido encabezado por un gobierno que, a su juicio, "no cree en la desmunicipalización".

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo, doctor en educación e investigador del CIAE del Instituto de Estudios Avanzados de la Educación de la Universidad de Chile, Cristián Bellei, se refirió a la solicitud hecha por el Colegio de Profesores de suspender el traspaso de los establecimientos educacionales municipales a los nuevos Servicio Locales de Educación. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de este tema, el investigador sostuvo que “no voy a hablar por el Colegio de Profesores pero sí comprendo a las personas que observan el proceso con una cierta preocupación y en algunos casos decepción” En esa línea afirmó que “la municipalización no es la única reforma que nos dejó atada la dictadura. Cualquier sistema de educación pública que tengamos, incluyendo los nuevos servicios locales, tienen una dificultad para progresar mientras el sistema educacional chileno siga promoviendo la privatización a través de la subvención a la demanda (vouchers)”. Por lo mismo, el investigador Cristián Bellei sostiene que “la desmunicipalización tienen una calidad infinitamente superior que la municipalización, pero también es cierto que hay elementos institucionales como el voucher, la competencia de los privados en el territorio, que no se ha modificado y yo creo que para que la educación pública florezca en Chile, un sistema de mercado no es su ambiente”. Para el sociólogo además, “la municipalización en muchas comunas por el mal manejo financiero, unido a algunos casos de uso inadecuado de la subvención, pero también la crisis generada por la pérdida de matrícula, genera un contexto financiero muy difícil y que hace que los nuevos servicios locales nacen en un territorio con números rojos muy difíciles de revertir“. En esa línea, Bellei añadió que “la ley garantiza la continuidad laboral de todos los profesionales de la educación y asistentes de la educación que trabajan en las escuelas y liceos públicos, pero no garantiza la continuidad laboral a quienes trabajan en los municipios y ahí hay un impacto laboral negativo que desafortunadamente ha sido muy mal trabajado”. “La ironía de la historia es que peleamos 20, 30 años por la desmunicipalización, los políticos se demoraron mucho en convencerse, llegamos muy tarde y, por lo tanto, necesitamos una gran convicción de las autoridades y desafortunadamente ha tenido que implementar esta ley un gobierno que en realidad apoya la municipalización, lo cual es muy triste”, afirmó Bellei. El académico de nuestra casa de estudio agregó que “no quiero anticipar lo que decidirá la Convención Constitucional pero me da la impresión que el neoliberalismo y la lógica de mercado para regir los derechos sociales, incluyendo la educación, están francamente desprestigiados y lo que vamos a tener es un nuevo diseño institucional que va a ser mucho más viable reformas como la que estamos mencionando sobre la nueva educación pública”. Finalmente, respecto del debate presidencial, Bellei, quien es además asesor en materia educacional del candidato Gabriel Boric, afirmó que “el neoliberalismo le ha hecho muy mal al sentido común porque la lógica de mercado se ha instalado muy fuerte. El desprestigio de la educación pública no es una casualidad, era lo que querían quienes hicieron estas reformas, entonces, cuando digo que se han demorado los políticos no me refiero solo a la derecha”. En esa línea, el investigador añadió que “en la ciudadanía hay un desprestigio de la educación pública causada por esta reforma y en los políticos ha habido falta de priorización de la educación pública porque muchos de ellos se han convencido o dejado seducir por estas ideas de mercado que en el mundo no son las que rigen la educación. Ninguno de los sistemas en el mundo que son considerados como un buen modelo funcionan bajo estas lógicas de mercado, pero en Chile, por este efecto autoritario de la dictadura y luego por los efectos sociales y políticos de los acuerdos, muchas personas cambiaron sus ideas. Necesitamos que las autoridades respalden lo que la ciudadanía está pidiendo y eso es que la municipalización nunca ha sido apoyada por los chilenos y chilenas”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo, doctor en educación e investigador del CIAE del Instituto de Estudios Avanzados de la Educación de la Universidad de Chile, Cristián Bellei, se refirió a la solicitud hecha por el Colegio de Profesores de suspender el traspaso de los establecimientos educacionales municipales a los nuevos Servicio Locales de Educación. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de este tema, el investigador sostuvo que “no voy a hablar por el Colegio de Profesores pero sí comprendo a las personas que observan el proceso con una cierta preocupación y en algunos casos decepción” En esa línea afirmó que “la municipalización no es la única reforma que nos dejó atada la dictadura. Cualquier sistema de educación pública que tengamos, incluyendo los nuevos servicios locales, tienen una dificultad para progresar mientras el sistema educacional chileno siga promoviendo la privatización a través de la subvención a la demanda (vouchers)”. Por lo mismo, el investigador Cristián Bellei sostiene que “la desmunicipalización tienen una calidad infinitamente superior que la municipalización, pero también es cierto que hay elementos institucionales como el voucher, la competencia de los privados en el territorio, que no se ha modificado y yo creo que para que la educación pública florezca en Chile, un sistema de mercado no es su ambiente”. Para el sociólogo además, “la municipalización en muchas comunas por el mal manejo financiero, unido a algunos casos de uso inadecuado de la subvención, pero también la crisis generada por la pérdida de matrícula, genera un contexto financiero muy difícil y que hace que los nuevos servicios locales nacen en un territorio con números rojos muy difíciles de revertir“. En esa línea, Bellei añadió que “la ley garantiza la continuidad laboral de todos los profesionales de la educación y asistentes de la educación que trabajan en las escuelas y liceos públicos, pero no garantiza la continuidad laboral a quienes trabajan en los municipios y ahí hay un impacto laboral negativo que desafortunadamente ha sido muy mal trabajado”. “La ironía de la historia es que peleamos 20, 30 años por la desmunicipalización, los políticos se demoraron mucho en convencerse, llegamos muy tarde y, por lo tanto, necesitamos una gran convicción de las autoridades y desafortunadamente ha tenido que implementar esta ley un gobierno que en realidad apoya la municipalización, lo cual es muy triste”, afirmó Bellei. El académico de nuestra casa de estudio agregó que “no quiero anticipar lo que decidirá la Convención Constitucional pero me da la impresión que el neoliberalismo y la lógica de mercado para regir los derechos sociales, incluyendo la educación, están francamente desprestigiados y lo que vamos a tener es un nuevo diseño institucional que va a ser mucho más viable reformas como la que estamos mencionando sobre la nueva educación pública”. Finalmente, respecto del debate presidencial, Bellei, quien es además asesor en materia educacional del candidato Gabriel Boric, afirmó que “el neoliberalismo le ha hecho muy mal al sentido común porque la lógica de mercado se ha instalado muy fuerte. El desprestigio de la educación pública no es una casualidad, era lo que querían quienes hicieron estas reformas, entonces, cuando digo que se han demorado los políticos no me refiero solo a la derecha”. En esa línea, el investigador añadió que “en la ciudadanía hay un desprestigio de la educación pública causada por esta reforma y en los políticos ha habido falta de priorización de la educación pública porque muchos de ellos se han convencido o dejado seducir por estas ideas de mercado que en el mundo no son las que rigen la educación. Ninguno de los sistemas en el mundo que son considerados como un buen modelo funcionan bajo estas lógicas de mercado, pero en Chile, por este efecto autoritario de la dictadura y luego por los efectos sociales y políticos de los acuerdos, muchas personas cambiaron sus ideas. Necesitamos que las autoridades respalden lo que la ciudadanía está pidiendo y eso es que la municipalización nunca ha sido apoyada por los chilenos y chilenas”.