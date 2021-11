Ricardo Valenzuela y regreso a clases presenciales: “Este mandato está diseñado para el negocio de la educación”

Luego de que el Ministerio de Educación decretara el regreso obligatorio de las y los estudiantes a las clases presenciales, la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE) cuestionó la medida, estableciendo que el anuncio se sustenta en argumentos “falaces” y que no establecen el retorno seguro a los establecimientos educacionales. En ese sentido, en conversación con los periodistas Juanita Rojas y Raúl Martínez en el programa Radioanálisis, Ricardo Valenzuela, vicepresidente de la organización, sostuvo que la ordenanza establece que hoy el 98 por ciento de los colegios del país están operativos, omitiendo que gran parte de ellos mantiene modalidades híbridas y no presenciales. De acuerdo a ello, el dirigente indicó que en CORPADE existe preocupación respecto de la obligatoriedad del retorno a las salas de clases e indicó que el Mineduc no ha sido claro respecto de los montos que hoy se requieren para asegurar el desarrollo educativo de las y los estudiantes en pandemia: “El Ministro habla, plantea en la televisión situaciones que no están ni siquiera resguardadas. Los consejos locales de educación, las Seremias de educación no han entregado financiamientos concretos para los colegios para poder modificar inclusive el acceso a los baños o el espacio físico de los niños en las salas de clases”. “Tenemos colegios rurales, tenemos colegios en Santiago, donde a los niños les faltan ventanas en las salas, donde para poder ventilar, los niños van a tener que enfriar completamente la sala. No hay espacio suficiente para sostener a los 42 alumnos por sala. Entonces, este mandato otra vez está diseñado para lo que es el negocio de la educación”, dijo el dirigente. Ricardo Valenzuela también comentó que desde la organización siempre han apoyado la idea de regresar a las salas, porque el vínculo entre el profesor y el alumno es clave dentro de los procesos educativos. No obstante, manifestó que en la actualidad “no están las condiciones físicas ni sanitarias” para asegurar ese regreso a la presencialidad, sobre todo cuando las cifras de contagios continúan al alza. “No entendemos cómo el Ministerio, una vez más, vuelve a generar decretos sin llamar a los actores de la educación sin tener una conversación concreta y seria”, subrayó el vicepresidente de CORPADE. “Volvemos a reiterar lo que dijimos hace dos años: el Ministerio necesita juntarse con las comunidades educativas, estudiantes, profesores, asistentes de la educación y que esta situación, en el caso de los secundarios, tiene que dejar de ser adultocentrista. Es decir, a las mesas de trabajo no se invitan a los estudiantes cuando ellos son los principales afectados”, agregó. El dirigente añadió que las clases híbridas han sido una “una piedra de tope” para el desarrollo educacional, generando diferencias importantes entre los establecimientos, sobre todo, porque el Mineduc nunca entregó los recursos adecuados para que las y los alumnos no interrumpieran sus procesos. Así, indicó que los profesionales de la educación se han visto sometidos a situaciones complejas y señaló que el Gobierno ha actuado como una suerte de “pirotécnia” frente a la realidad de la educación en el país. “La pirotecnia política que mantiene el Ministro de Educación es desmentida o es bajada por parte del Ministro de Salud, porque nadie sabe qué va a pasar en marzo respecto del tema de la pandemia. Entonces, las altisonantes declaraciones del Ministro de Educación han mostrado que el ministro Figueroa sólo tiene un buen discurso para la televisión y es sumamente altisonante, sin generar proyecciones políticas”, observó Valenzuela. Finalmente, afirmó que es importante que el próximo gobierno tenga la capacidad y “asuma que estamos en un proceso de cambio a nivel de país”, en el que los derechos sociales son fundamentales. “Necesitamos que se genere una diferenciación de acuerdo a los requerimientos que tiene cada niño”, dijo. “Primero está la salud de los jóvenes y las condiciones para que se genere esa salud”, concluyó.

