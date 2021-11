f2e08299e9

Nacional Jackson rechaza dichos de Mañalich sobre contagio de Covid de Gabriel Boric El ex ministro de Salud señaló que el candidato de Apruebo Dignidad "tuvo la suerte de enfermarse de Covid para quedarse callado". Para el diputado del Frente Amplio, Mañalich carga con la responsabilidad del mal manejo de una pandemia que ya lleva más de 40 mil personas fallecidas, por lo que "no puede darse el lujo de bromear con este tipo de situaciones". Diario Uchile Lunes 15 de noviembre 2021 16:55 hrs.

Molestia provocó la referencia hecha por el ex ministro de Salud y hoy candidato a senador Jaime Mañalich, quien consultado por los “errores no forzados” de José Antonio Kast, sostuvo que peor era lo que ocurría con el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien semana a semana cometía equivocaciones. En entrevista en el programa Tolerancia Cero, Mañalich indicó que “creo que él (Boric) ha dado claras muestras en su historia de no poder aprobar un examen de graduación; los errores que ha cometido durante la campaña, que yo creo que son uno de los principales motivos por los cuales la derecha ha capitalizado. Tú decías antes que éste sería el primer error no forzado de la campaña de Kast, los errores no forzados de Boric son todos los días, o sea, tuvo la suerte de enfermarse de COVID –perdón que lo diga de esa manera siendo médico– para quedarse callado uno días y hacer un reposo porque si seguía en esa cosa no tenía a dónde llegar, hasta Provoste podría haberle ganado”. Las expresiones de Mañalich fueron criticadas por el diputado Giorgio Jackson, quien indicó que a los chilenos no le gustan este tipo de descalificaciones con los adversarios políticos. “Un exministro de salud que carga con la responsabilidad del mal manejo de una pandemia que ya lleva más de 40 mil personas fallecidas no puede darse el lujo de bromear con este tipo de situaciones. Chile está cansado de estas declaraciones, de estas faltas de respeto y la insensibilidad con la que este gobierno y sus autoridades han manejado un tema tan sensible como la pandemia, por eso no podemos seguir cuatro años más con este mismo tipo de insensibilidades. Chile necesita mayor cercanía, mayor empatía y sobre todo, mejor gestión”, comentó Jackson. El parlamentario se refirió a los últimos días de campaña, la que termina oficialmente este jueves a la media noche momento en el que comienza a regir el denominado “silencio electoral” donde no se pueden difundir mensajes a favor de ningún candidato que compite en esta elección. “Sobre esta última semana de campaña, por supuesto que vamos a estar todas y todos desplegados para poder convocar a la mayor cantidad de gente a estas elecciones, que son muy importantes tanto por la presidencial, las elecciones a nivel del Congreso, y también en los Consejos Regionales. Y vamos a estar desplegados en regiones, Gabriel tiene viajes a regiones, también tiene distintas sorpresas para el cierre y también se van a venir varios apoyos que se van a ir sumando esta semana, y que tenemos planificado”, adelantó Jackson. El diputado del Frente Amplio dijo que esperan una amplia participación de votantes “para que este domingo 21 sea masivo, nos cuidemos porque todavía estamos en periodo de pandemia, pero que sorprendamos con una votación masiva a favor de las transformaciones y los cambios”.

