El momento más bajo de Kast: Debate Anatel enreda la carrera presidencial a cinco días de la elección

Había gran expectativa respecto del debate presidencial organizado por Anatel, sin embargo, no hubo grandes enfrentamientos ni propuestas que salieran de lo ya demostrado en ocasiones anteriores. Por dos horas y media, seis de los siete postulantes a La Moneda enfrentaron las preguntas de los periodistas, algunos con mayor fortuna y manejo que otros. Por ejemplo, Gabriel Boric se desenvolvió sin grandes contratiempos. El candidato Apruebo Dignidad abrió el debate respondiendo ante la situación de tensión que vivió con sus aliados del Partido Comunista, luego de que un grupo de militantes emitieran una declaración apoyando al gobierno de Nicaragua pese a estar fuertemente cuestionado producto de las últimas elecciones. Ante esto, el diputado frenteamplista destacó el desmarque que la mayoría de los dirigentes comunistas hicieron frente a la polémica declaración y dejó claro que, en un eventual Gobierno de su coalición, el que manejará la política exterior del país será él mismo. “A propósito de lo de Nicaragua ¿Qué fue lo que sucedió? hubo una mala declaración de un sector del Partido Comunista, la cual fue rechazada por la gran mayoría de sus dirigencias porque yo dije de manera muy clara y explícita que nosotros vamos a defender la democracia de manera irrestricta, sin matices: en Chile, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, en China, donde sea, porque la democracia no se defiende según el color de quien gobierne, se defiende siempre y ese es mi compromiso y, tal como lo señaló el Partido Comunista, la voz cantante en materia de relaciones exteriores la lleva el Presidente de La República y, en este caso, el Presidente de La República de Apruebo Dignidad voy a ser yo”. Según analistas, el candidato del Partido Progresista, Marco Enriquez-Ominami, tuvo un buen desempeño en el debate, con un claro manejo de cámaras que el resto de los postulantes a La Moneda carece. El ex diputado puso énfasis en el “peligro” que representa José Antonio Kast para la democracia en el país. En cuanto a su programa, abogó por el aborto libre y, en materia económica, defendió una reforma tributaria “dialogada y responsable”. “Los bancos y las AFP están así de gordos de plata, claro que hay plata. Ahora, veremos cómo hacemos, dialogando, una reforma tributaria. Será difícil, pero lo haremos con responsabilidad”, sostuvo ME-O. Quien fue la nota más baja de la jornada fue el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast. El ex UDI fue constante blanco de críticas y recriminaciones por parte de sus rivales, ante las cuales no tuvo los recursos para salir del paso. De hecho, durante el debate, Kast dejó en evidencia no saber las proyecciones de crecimiento económico para el próximo año. También se contradijo en varias ocasiones con su programa de Gobierno. La más notable fue lo relacionado con la creación de termoeléctricas, donde la periodista Macarena Pizarro le recordó que, en su programa, proponía crear más termoelectricas al hablar de “nuevas” de estas empresas. Ante esto, Kast afirmó que no pretendía crear nuevas termoeléctricas y que cuando hablaba de “nuevas” se refería a las creadas durante el gobierno de Michelle Bachelet. Su respuesta causó la risa de los otros candidatos. Quien se preocupó de desmarcarse de Kast fue el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. El ex ministro de Sebastián Piñera se mostró como una persona liberal en lo valórico aunque manifestó, a diferencia del resto de los candidatos de centro y de izquierda, que no está de acuerdo con el aborto libre. “Estoy de acuerdo con las tres causales, pero no creo en posiciones extremas como las de José Antonio Kast o Yasna Provoste. Creo que la vida del que está por nacer siempre tiene que ser protegida pero tenemos que tener salidas humanitarias en casos críticos como las tres causales, y no hay que retroceder al respecto, por eso estoy abierto siempre a que la ley contemple salidas humanitarias en casos críticos, pero no creo que haya un derecho que ceda frente al otro. Entre la libertad y la vida, yo siempre elegiré la vida del que está por nacer”. Por su parte, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se mostró favorable al aborto libre, pese a que en su partido -la Democracia Cristiana- hay muchos que rechazan la iniciativa. Al respecto, la senadora sostuvo que, ante este tema, se debe ir “más allá de nuestros propios valores y creencias”. Según Provoste, en su eventual Gobierno, el aborto”será una prestación garantizada como también los programas de acompañamiento”. En tanto, el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, criticó a los demás candidatos por considerarlos parte de un “sistema fracasado” y, ante la pregunta de qué haría él en caso de registrarse manifestaciones y barricadas en su eventual Gobierno, el profesor sostuvo: “si yo fuera Presidente y hay manifestaciones masivas en las calles, las voy a encabezar”. Además, en materia ambiental, Artés propuso incursionar en energía nuclear. “Es limpia y segura”, afirmó el candidato. El debate de este lunes fue el último que reunió a los candidatos a La Moneda, quienes se enfrentarán en las urnas el próximo domingo 21 de diciembre.

