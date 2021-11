f2e08299e9

Nacional Gobierno dispone plataforma con información electoral y de servicios para el día de la elección Con información sobre el local de votación, la mesa donde debe sufragar y el transporte público que debe usar el día domingo, las web buscan facilitar el proceso eleccionario de este 21 de noviembre. Nuevamente el transporte público rural y de redes de trenes metropolitanos serán gratuitos desde las 7 AM. Diario Uchile Lunes 15 de noviembre 2021 16:28 hrs.

Visor Territorial y Votar es Seguro son las dos plataformas dispuestas por el Gobierno para apoyar el proceso electoral del próximo domingo 21 de noviembre donde se elegirá al futuro Presidente de la República, así como para renovar la mitad del Senado, la totalidad de la Cámara de Diputados y de consejeros de las 15 regiones del país. El primero es la web visorterritorial.cl dado a conocer por el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, quien puntualizó que se trata de un sistema al que se podrá acceder desde cualquier dispositivo con internet y donde la gente podrá encontrar información sobre los locales de votación, número de mesas en todo el país, además de información histórica sobre la participación en elecciones. Isamit agregó que la idea es también disponer “que podamos conocer las papeletas con anticipación, la papeleta presidencial, pero también la de diputados, senadores y de consejeros regionales. Por ejemplo, acá en el distrito 10, una persona de La Granja o de Macul va a tener que elegir en un voto con más de 50 candidatos a consejeros regionales y 80 candidatos a diputados. O en el norte, en Arica y en Iquique, la papeleta de consejeros regionales tiene más de 100 candidatos”. Una de las novedades de la plataforma es que también entregará datos sobre el sistema de transporte para llegar de manera rápida y eficiente al local de votación de cada elector, además de las vías que se pueden utilizar para hacerlo en vehículo particular, bicicleta o a pie. Gratuidad del transporte público y llamado a votar a adultos mayores En la actividad de lanzamiento realizada en la Plaza de la Constitución, participó también la Primera Dama, Cecilia Morel, quien destacó que tal como ha ocurrido en eventos electorales pasados, se dispondrá de la gratuidad del servicio de transporte. “Va a haber gratuidad en el Metro, Biotren, Merval y Efe y en algunas zonas rurales más aisladas y donde hay ciertos recorridos subvencionados por el Estado para facilitar que las chilenas y chilenos vayan a votar”, precisó Morel, quien agregó que el funcionamiento comenzará a partir de las 7 AM. También señaló que al haber una mayor cantidad de población vacunada incluso con dosis de refuerzo, concurrir a votar el domingo es mucho más seguro que en elecciones pasadas durante la pandemia donde, subrayó, no se registraron grandes niveles de contagio de Covid 19. Por eso instó a los adultos mayores a acudir a las urnas el próximo domingo e informarse respecto del local de votación y mesa donde le toca sufragar, además de la forma más segura y rápida de llegar a través del teléfono gratuito 800 400 035 Fono Mayor. La convocatoria fue reforzada por el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien indicó que en la web del Ejecutivo (gob.cl) se puede encontrar una sección denominada “Votar es Seguro”, también con información sobre la jornada electoral del domingo para este segmento de la población. En ese espacio indicó que se podrá conocer “la importancia de los adultos mayores que a veces han sentido en el pasado algún grado de temor de ir a votar producto de la pandemia. Pero hoy día estamos en una mucha mejor situación, con dosis de refuerzo, con mucha mayor población que ya está con su esquema completo y eso hace que hoy día en las elecciones votar sea completamente seguro”. Sin embargo, indicó que se deben vigilar las medidas sanitarias, como el uso de mascarilla y de alcohol gel así como mantener la distancia social. “Vamos a estar protegidos, pero no puede implicar que bajemos la guardia en la protección frente al Covid. El Covid todavía no se ha ido. Hay en algunas partes donde uno ha visto, en algunas ciudades y en otros lugares, en que se siente que ya no es necesario. Sí es necesario usar la mascarilla”, comentó Bellolio.

