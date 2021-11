Pamela Figueroa: “Los errores de José Antonio Kast lo hacen retroceder”

La cientista política y académica de la Universidad de Santiago analizó el último debate presidencial y enfatizó en el mal desempeño del candidato de extrema derecha "Kast cometió error tras error y se vio muy incómodo en el debate algo que no se había visto en los debates anteriores", recalcó.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la analista política Pamela Figueroa, se refirió al último debate presidencial previo a las elecciones del próximo 21 de noviembre y al efecto que pueda tener en el resultado que conoceremos el domingo. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de cuál es el principal titular de lo ocurrido en el debate, la académica de la Universidad de Santiago respondió que “Los errores de Kast lo hacen retroceder” y en esa línea señaló que “Kast hizo un programa, una campaña y un equipo que no tenía como perspectiva ser competitivos hacia una segunda vuelta” y añadió que “a razón de lo que fue la debilidad inicial de Sebastián Sichel, Kast ve un espacio y comienza a crecer y creo que eso lo hizo mirar de una forma más amplia el espectro político”. Sobre ese punto, la cientista política recalcó que “para sumar votación, cuando ya se veía un poco más real su posicionamiento, él se da cuenta que muchas de las temáticas que plantea no tienen ninguna posibilidad de crecer. Creo que además se da otro fenómeno que ha ido variando con los candidatos presidenciales y es que cuando no tienes mucho que perder te arriesgas más y eso hizo en los primeros debates José Antonio Kast porque él no tenía nada que perder, pero cuando ya eres un candidato más competitivo te corresponde cuidar tu espacio político y tratar de crecer“. Por lo mismo, Pamela Figueroa sostiene que “por eso creo que el titular es que sus errores lo hacen retroceder porque a veces te pueden ir ganando tus adversarios porque se están desempeñando bien, pero en este caso Kast cometió error tras error y se vio muy incómodo en el debate algo que no se había visto en los debates anteriores”. Respecto de las reales posibilidades que tiene la candidatura de José Antonio Kast de pasar a segunda vuelta, Figueroa señaló que “si una sumara toda la votación de la derecha en las últimas elecciones ha llegado a cerca del 30%. Entonces, pensar que Kast solo, incluso si Sichel bajara mucho pudiese obtener el 30% es difícil de proyectar y de creer, pero tampoco hay que subestimar”. Además, la académica destacó el trabajo que realizó en el debate Sebastián Sichel y afirmó que “él estuvo bastante sólido y comparativamente creo que este ha sido su mejor debate. Sichel finalmente se desmarca de la posición que estableció Kast y ofrece una alternativa de derecha democrática, esa apelación puede debilitar a José Antonio Kast y además recordemos que hoy se revisa la acusación constitucional contra el Presidente y creo que eso también afectará el escenario de la derecha en las elecciones presidenciales”. La académica de la Universidad de Santiago se refirió a la postura común que la mayoría de los candidatos adoptó en contra de las propuestas de José Antonio Kast y señaló que “eso es efecto de el supuesto crecimiento que había tenido Kast en las últimas semanas. Hay varios efectos también, en las elecciones del domingo en Argentina la extrema derecha tiene un desempeño bastante alto, hay experiencias cercanas respecto de lo que ha pasado en Brasil y Estados Unidos y es positivo que los políticos, no importa el sector, valoricen lo que es la democracia“. Respecto de ese punto destacó que “varios analistas habíamos conversado respecto del riesgo que representa dejar crecer a un candidato de extrema derecha, aunque sea por razones pragmáticas, porque lo que había pasado es que, ante la baja de Sichel, varios dirigentes de derecha, para no perder todo, dicen ‘bueno vámonos para el plan B que es Kast’ y yo creo que Kast tampoco encaja con esa derecha más liberal”. La analista recalcó que “me parece muy importante que la elite política tenga la claridad de que cualquier liderazgo populista es necesario ponerle esos límites, porque ya sabemos lo que pasa con esos proceso y esto no es algo discursivo, hay elementos del programa de Kast que son muy peligrosos para los avances de los derechos y las libertades políticas y civiles que han existido por la visión que tiene Kast de los derechos de las mujeres y de orden público”. Finalmente, respecto de la candidatura de Gabriel Boric, Pamela Figueroa señaló que “él ha crecido, no solo de edad sino que también políticamente. Si gran punto de inflexión fue el acuerdo del 15 de noviembre, donde finalmente toma la decisión de ponerse pantalones largos y decir ‘si quiero liderar los cambios en mi país debo generar también otra actitud frente a la política’. Él ha ido demostrando madurez y entiende que si él quiere apelar a distintos públicos necesita cierta formalidad para dar seguridad a otras personas”. En ese sentido, recalca que “ha preparado de otra manera sus intervenciones en los debates públicos y ahora se le ve convencido de que quiere y puede ser Presidente de Chile. Creo que además ha dado señalas claras respecto de ampliar su base de apoyos y entiende que no puede gobernar solo con la coalición que encabeza actualmente“.

