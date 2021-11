Carlos Calvo, convencional por Coquimbo: “En esta elección está en juego la vida democrática de Chile”

El convencional por el distrito 5 de la región de Coquimbo se refirió al escenario político y la importancia de la segunda vuelta presidencial. "Kast no nos van a impedir redactar la nueva constitución, pero puede usar todo el aparato del Estado para incidir en el rechazo del plebiscito final", advirtió.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el convencional por el distrito 5, Carlos Calvo, se refirió a la coyuntura electoral y a la definición presidencial que se dará el próximo 19 de diciembre entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de los resultados del domingo, el profesor señaló que “hubo un rol protagónico de los medios de comunicación. Es primera vez en mi vida en que vivo siendo actor de un proceso que la prensa cubre todos los días y me doy cuenta de la parcialidad con que informan y como sesgan”. En ese sentido, el convencional agregó que “me he dado cuenta que cuando informan de la Convención lo hacen de lo más “escandaloso”, que normalmente es provocado intencionalmente por alguien, y no de tantos temas que debatimos en la Convención. A nivel nacional sucede exactamente lo mismo con la campaña del terror. Es verdad que hay violencia desatada, entonces cuando usted enciende la televisión y repiten y repiten las mismas imágenes por tres o cuatro días y cuando siempre hablan de ciertos temas y no de otros todo se centra en muy poquito y eso provoca terror en la población”. Por lo mismo, el convencional Carlos Calvo sostiene que la forma de combatir el miedo es la construcción de comunidad “lo que tenemos que hacer es convertir el barrio en una convivencia comunitaria y eso da seguridad ciertamente” aunque criticó la forma en que las fuerzas progresistas han abordado este tema “a mucha gente le falta calle, le falta conocer incluso el barrio donde vive, a las personas que viven ahí”. En esa línea, el profesor Carlos Calvo sostiene que “lo que tenemos que hacer es terminar con un paradigma que nos organiza la información de manera parcelada y creemos que por tomar una decisión, el resto se soluciona solo“. Respecto de la definición que se dará en la segunda vuelta presidencial, el representante del distrito 5 en la Convención Constitucional señaló que “el escenario es triste, cómo podemos llegar a que tenga probabilidad de ser electo, una persona con un mensaje de odio, vestido con un mensaje de tranquilidad, paz y todo lo demás. Eso es bíblico, el lobo vestido con piel de oveja no es algo nuevo. Él apela al temor por parte de la población, fíjense en lo que pasa en la prensa, cuándo aparecen las noticias en torno a Cuba y Venezuela, justo antes de las elecciones”. Finalmente, el profesor Carlos Calvo recalcó que “en esta elección gran parte de los sueños de los chilenos y las chilenas están en juego y además está en juego, no el desarrollo de la Convención, pero sí su aprobación. Porque si con este gobierno que ha respetado mas o menos las normas democráticas, hemos visto lo que ha pasado, con un gobierno de Kast esto será totalmente distinto. Si aquí nos han quitado el aire, con el gobierno de Kast será difícil. No nos van a impedir redactar la nueva Constitución y la vamos a hacer, pero puede usar todo el aparato del Estado para incidir en el rechazo del plebiscito final”. “Si hoy la prensa no está colaborando, porque crea la imagen que no estamos trabajando, que andamos paseando acá en el Bíobio, cuando no hemos parado en todo el día y las presentaciones que hemos escuchado han sido tremendamente buenas y además a nosotros nos ha permitido convivir lo que es muy bueno. Entonces qué está en riesgo, está en riesgo la vida democrática de Chile y los logros que hemos ido alcanzando”, recalcó Carlos Calvo.

