Nacional Ericka Ñanco por estado de excepción en Macrozona Sur: "Es una medida arbitraria que se está imponiendo y esperamos que no se vuelva a prorrogar" La diputada electa y representante mapuche por La Araucanía rechazó la extensión del estado de excepción constitucional aprobada por el Congreso y cuestionó las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, contra la votación del candidato presidencial Gabriel Boric. Natalia Palma Jueves 25 de noviembre 2021 20:12 hrs.

Pese a ser una zona donde tradicionalmente se ha votado por la derecha y en la que el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, arrasó en la primera vuelta del pasado domingo 21 de noviembre, en dichos comicios tuvo lugar un hecho histórico para la región de La Araucanía. Y es que Ericka Ñanco se convirtió en la primera mujer mapuche electa como diputada para representar al distrito 23. Feminista y militante por Revolución Democrática (RD) obtuvo el 4,03% de las preferencias. En conversación con Radio Universidad de Chile, la parlamentaria electa abordó los desafíos pendientes para la nueva etapa legislativa y presidencial del próximo año y la resolución del Congreso por aprobar la extensión del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur hasta el 11 de diciembre. En esa línea, Ñanco afirmó que sobre los desafíos pendientes de cara a la segunda vuelta presidencial “creemos que nos queda un trabajo bastante alto que hacer, pero como para nosotros no hay tarea chica seguimos en campaña hasta que ganemos las elecciones de este 19 de diciembre. Estamos ya reorganizándonos con la mesa de Apruebo Dignidad-Araucanía y haciendo un llamado amplio a toda la oposición para que puedan sumarse a este proyecto colectivo”. Además, abordó su próximo trabajo como diputada en un sector del país en el que es la única representante de la izquierda, manifestando que “los desafíos que se nos vienen son altos, pero estamos dispuestos para poder enfrentar esta situación como corresponde, a través del diálogo, invitando a todos a que por fin podamos encontrar paz en La Araucanía y una paz que sea a través de las conversaciones políticas que se deben dar con todos los actores involucrados”. “Con Apruebo Dignidad logramos ingresar a 37 diputados que amplían la bancada parlamentaria para poder apuntar a legislar leyes que vayan en favor de mejorar esta situación y realmente invitarlos a todas y a todos los sectores a que se abran al diálogo político que hoy es lo que está faltando”, comentó. En cuanto a la seguridad y orden público -elementos que han sido cuestionados en la campaña de Gabriel Boric- la diputada electa aseveró que “sin lugar a dudas, la seguridad es un tema que nos importa demasiado porque las tasas de delincuencia que puedan haber, no solamente acá, sino a nivel país son altas. En Santiago, en Valparaíso se concentran las mayores cifras de delincuencia a nivel nacional y claramente eso demuestra que necesitamos mejorar la seguridad”. Asimismo, indicó que con respecto a lo que pasa en La Araucanía “la militarización para esta región específicamente no es el camino cuando hemos visto que ya en un estado de excepción antes se asesinó a una persona por haber salido de su casa a mirar afuera qué era lo que pasaba y ese tipo de situaciones, en un estado de derecho que realmente se respeta y en un estado que ejerza la democracia, no debiese suceder”. Por eso consideró que esta es una “medida arbitraria que se está imponiendo y esperamos que no se vuelva a prorrogar. De esa manera creemos que se pueden evitar más conflictos”. Mientras que, sobre las críticas del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por el voto en contra de Gabriel Boric para extender el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, Ericka Ñanco sostuvo que “su discurso representa lo que ellos son nada más. Ellos representan inestabilidad, el querer atacar todo a través de las armas. Nosotros creemos que sí es necesario hablar de seguridad y es necesario reforzar las policías, pero también es necesario reforzar las mismas policías con igualdad de condiciones”. En esa línea, detalló que “hoy día vemos que aquellos Carabineros que les toca hacer la pega sucia en las poblaciones, que se están enfrentado realmente a lo que es la delincuencia, el narcotráfico, no tienen ninguna garantía de nada y nosotros necesitamos que a ellos se les den más herramientas para poder enfrentar esta situación. Por ejemplo, acá mismo en Temuco nuestros Carabineros cuando los llaman víctimas de violencia intrafamiliar no pueden llegar a los lugares porque no tienen carros, porque están blindando a las forestales y esas desigualdades queremos atacar”. La diputada electa comentó que “si Rodrigo Delgado hace ese tipo de declaraciones también responde un poco desde dónde él se posiciona y desde dónde él está mirando, que es precisamente el sector acomodado. Él no sabe cuál es la realidad que se vive en las poblaciones que nosotros sí y por eso creemos que su visión desde arriba con impulsar un estado de excepción, pero que va netamente en militarizar las comunidades mapuche no tiene que ver con el discurso de seguridad y orden público que queremos y necesitamos para la ciudadanía”.

