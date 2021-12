Mario Desbordes por RN: “Se pierde el norte cuando termina siendo un partido que se instala más a la derecha que la UDI”

Desde ya hace un tiempo que se evidencian problemas internos en Renovación Nacional. Si bien en las pasadas elecciones parlamentarias lograron mantener su puesto como la bancada más grande, su número de votos bajó considerablemente. Antes apostaron a tres candidatos a La Moneda, ninguno de los cuales pudo alcanzar el sillón presidencial: Mario Desbordes, Sebastián Sichel y José Antonio Kast. Ya con la reñida elección que dejó al frente de la colectividad al senador Francisco Chahuán en desmedro de Mario Desbordes las aguas de la tienda oficialista se volvieron turbulentas. Hoy ya se vive una marejada. Un ejemplo de ello fueron las declaraciones que éste último entregó a La Tercera en donde señala que está pensando en renunciar a la colectividad que alguna vez presidió. En conversación con Radio Universidad de Chile el también ex diputado criticó al timonel de RN, Francisco Chahuán, y a su secretario general, Diego Schalper por -a su juicio- transformar a la colectividad en una “mala copia del Partido Republicano”, lo que alejaría a la tienda de su esencia de centroderecha.. “Yo no tengo nada contra el Partido Republicano, digo que es una mala copia de Republicanos en el sentido que busca disputarle los espacios al sector más duro de la UDI y al propio Partido Republicano y ese no ha sido nunca el espíritu de Renovación Nacional, Renovación era un partido que miraba hacia el centro y la centroderecha del espectro político, es un partido que siempre defendió la diversidad, la tolerancia y, por lo tanto, se pierde el norte cuando termina siendo un partido que se instala más a la derecha que la UDI y se pone a disputar espacios que no son los naturales de RN”. “La directiva no logra entender que lo que la gente quiere de RN es un partido de centroderecha, que es capaz de llegar a acuerdos, a dialogar (…) muchos en la directiva tienen el mismo discurso que había a principio de los noventa“, agregó Desbordes. Asimismo, el también ex ministro de Defensa aclaró que no todo el partido está girando hacia la derecha más dura, de hecho afirmó que hay mucho descontento en las bases además de haber un notorio mal ambiente al interior de la colectividad.. Como muestra de aquello, el ex diputado recordó el episodio en que el diputado Tomás Fuentes, mediante un audio, aseguró tener el control sobre el Tribunal Supremo de RN. Para Desbordes, estas señales delatan el negativo momento en que se encuentra el partido. Además, el ex secretario de Estado acusó “mezquindad” por parte de la dirección de RN, pues -según él- hay una marginación de los elementos más jóvenes del partido, no habría reconocimiento a las y los líderes “sub-40” porque, en su mayoría, no comparten la línea de la cúpula actual. En ese sentido Desbordes mencionó a la senadora electa, Paulina Núñez, y a su par María José Gatica, personas que no serían del gusto de Francisco Chahuán y, por tanto, no se les destaca. ¿Cuánto ha influenciado el factor Kast en la “derechización” de RN?, pregunta válida si se considera el apoyo otorgado por el partido -y por el propio Desbordes- al excandidato del Partido Republicano. Consultado por el “factor Kast” en la supuesta derechización de RN Desbordes fue enfático que José Antonio Kast está lejos de ser responsable de las nuevas directrices de RN, de hecho, aseguró que la colectividad quiere disputarle los espacios al ex candidato presidencial. En cambio, responsabilizó a personalidades tan influyentes como Andrés Allamand y Marcela Cubillos. “Yo creo que ellos le quieren competir a Kast, hay una influencia de Marcela Cubillos, Andrés Allamand, de ese sector que ha instalado una política con la lógica de los buenos y los malos: son buenos los que están con la derecha dura, los que estuvieron con el Rechazo; son malos los que hemos planteado reformas, los que estuvimos con el Apruebo. Yo creo que esa lógica está muy mal, yo respeto a quien estuvo por el Rechazo, hay que respetar las distintas visiones de la derecha, pero hay un sector que encabeza Chahuán y Schalper -que además se transforman en meme todas las semanas por algunas de sus frases- que no quieren diversidad y que quieren competirle los espacios a José Antonio Kast”. Mario Desbordes también criticó la actitud de su partido respecto del venidero gobierno de Gabriel Boric. Según el ex ministro, desde RN se han encargado de advertir que se opondrán prácticamente a toda iniciativa impulsada desde La Moneda, cosa que Desbordes no comparte. Para él, la colectividad debiera volver a su esencia de ser un partido dialogante y, de esa manera, aportar al bien del país. No se trata de ser partidarios de Boric -advirtió Desbordes-, paro tampoco sus enemigos. “Me hubiera gustado que RN se posicione como un partido abierto a conversar con el nuevo gobierno, a dialogar con el nuevo gobierno, a apoyar buenas reformas y, por supuesto, a conversar para mejorar aquellas iniciativas que no nos parezcan buenas, pero lamentablemente este no es el perfil que quiere darle ni Chahuán ni Schalper, por eso yo no me siento cómodo. No soy partidario de Boric, pero él no es mi enemigo, yo creo que uno tiene que tratar de que al gobierno le vaya bien, hay que dialogar, hay que buscar grandes acuerdos transversales, esa es la centroderecha que a mí me identifica, y eso es lo que se ha ido perdiendo en RN”. Desde el partido liderado por Francisco Chahuan reaccionaron frente a los dichos del ex ministro. Uno de ellos fue el vicepresidente de la tienda, Luis Mayol, quien afirmó que las críticas formuladas por Mario Desbordes “causan daño” y que la amenaza de renuncia es “infundada”. De todas maneras, desde RN anunciaron que entre enero y abril se realizará un proceso de participación y de escucha activa con el objetivo de presentar una hoja de ruta al Consejo General que tomará lugar en abril próximo. En tanto, Mario Desbordes seguirá evaluando su renuncia al partido, algo que, de todos modos, afirmó es una decisión personal y no pretende arrastrar a nadie con ella.

Desde ya hace un tiempo que se evidencian problemas internos en Renovación Nacional. Si bien en las pasadas elecciones parlamentarias lograron mantener su puesto como la bancada más grande, su número de votos bajó considerablemente. Antes apostaron a tres candidatos a La Moneda, ninguno de los cuales pudo alcanzar el sillón presidencial: Mario Desbordes, Sebastián Sichel y José Antonio Kast. Ya con la reñida elección que dejó al frente de la colectividad al senador Francisco Chahuán en desmedro de Mario Desbordes las aguas de la tienda oficialista se volvieron turbulentas. Hoy ya se vive una marejada. Un ejemplo de ello fueron las declaraciones que éste último entregó a La Tercera en donde señala que está pensando en renunciar a la colectividad que alguna vez presidió. En conversación con Radio Universidad de Chile el también ex diputado criticó al timonel de RN, Francisco Chahuán, y a su secretario general, Diego Schalper por -a su juicio- transformar a la colectividad en una “mala copia del Partido Republicano”, lo que alejaría a la tienda de su esencia de centroderecha.. “Yo no tengo nada contra el Partido Republicano, digo que es una mala copia de Republicanos en el sentido que busca disputarle los espacios al sector más duro de la UDI y al propio Partido Republicano y ese no ha sido nunca el espíritu de Renovación Nacional, Renovación era un partido que miraba hacia el centro y la centroderecha del espectro político, es un partido que siempre defendió la diversidad, la tolerancia y, por lo tanto, se pierde el norte cuando termina siendo un partido que se instala más a la derecha que la UDI y se pone a disputar espacios que no son los naturales de RN”. “La directiva no logra entender que lo que la gente quiere de RN es un partido de centroderecha, que es capaz de llegar a acuerdos, a dialogar (…) muchos en la directiva tienen el mismo discurso que había a principio de los noventa“, agregó Desbordes. Asimismo, el también ex ministro de Defensa aclaró que no todo el partido está girando hacia la derecha más dura, de hecho afirmó que hay mucho descontento en las bases además de haber un notorio mal ambiente al interior de la colectividad.. Como muestra de aquello, el ex diputado recordó el episodio en que el diputado Tomás Fuentes, mediante un audio, aseguró tener el control sobre el Tribunal Supremo de RN. Para Desbordes, estas señales delatan el negativo momento en que se encuentra el partido. Además, el ex secretario de Estado acusó “mezquindad” por parte de la dirección de RN, pues -según él- hay una marginación de los elementos más jóvenes del partido, no habría reconocimiento a las y los líderes “sub-40” porque, en su mayoría, no comparten la línea de la cúpula actual. En ese sentido Desbordes mencionó a la senadora electa, Paulina Núñez, y a su par María José Gatica, personas que no serían del gusto de Francisco Chahuán y, por tanto, no se les destaca. ¿Cuánto ha influenciado el factor Kast en la “derechización” de RN?, pregunta válida si se considera el apoyo otorgado por el partido -y por el propio Desbordes- al excandidato del Partido Republicano. Consultado por el “factor Kast” en la supuesta derechización de RN Desbordes fue enfático que José Antonio Kast está lejos de ser responsable de las nuevas directrices de RN, de hecho, aseguró que la colectividad quiere disputarle los espacios al ex candidato presidencial. En cambio, responsabilizó a personalidades tan influyentes como Andrés Allamand y Marcela Cubillos. “Yo creo que ellos le quieren competir a Kast, hay una influencia de Marcela Cubillos, Andrés Allamand, de ese sector que ha instalado una política con la lógica de los buenos y los malos: son buenos los que están con la derecha dura, los que estuvieron con el Rechazo; son malos los que hemos planteado reformas, los que estuvimos con el Apruebo. Yo creo que esa lógica está muy mal, yo respeto a quien estuvo por el Rechazo, hay que respetar las distintas visiones de la derecha, pero hay un sector que encabeza Chahuán y Schalper -que además se transforman en meme todas las semanas por algunas de sus frases- que no quieren diversidad y que quieren competirle los espacios a José Antonio Kast”. Mario Desbordes también criticó la actitud de su partido respecto del venidero gobierno de Gabriel Boric. Según el ex ministro, desde RN se han encargado de advertir que se opondrán prácticamente a toda iniciativa impulsada desde La Moneda, cosa que Desbordes no comparte. Para él, la colectividad debiera volver a su esencia de ser un partido dialogante y, de esa manera, aportar al bien del país. No se trata de ser partidarios de Boric -advirtió Desbordes-, paro tampoco sus enemigos. “Me hubiera gustado que RN se posicione como un partido abierto a conversar con el nuevo gobierno, a dialogar con el nuevo gobierno, a apoyar buenas reformas y, por supuesto, a conversar para mejorar aquellas iniciativas que no nos parezcan buenas, pero lamentablemente este no es el perfil que quiere darle ni Chahuán ni Schalper, por eso yo no me siento cómodo. No soy partidario de Boric, pero él no es mi enemigo, yo creo que uno tiene que tratar de que al gobierno le vaya bien, hay que dialogar, hay que buscar grandes acuerdos transversales, esa es la centroderecha que a mí me identifica, y eso es lo que se ha ido perdiendo en RN”. Desde el partido liderado por Francisco Chahuan reaccionaron frente a los dichos del ex ministro. Uno de ellos fue el vicepresidente de la tienda, Luis Mayol, quien afirmó que las críticas formuladas por Mario Desbordes “causan daño” y que la amenaza de renuncia es “infundada”. De todas maneras, desde RN anunciaron que entre enero y abril se realizará un proceso de participación y de escucha activa con el objetivo de presentar una hoja de ruta al Consejo General que tomará lugar en abril próximo. En tanto, Mario Desbordes seguirá evaluando su renuncia al partido, algo que, de todos modos, afirmó es una decisión personal y no pretende arrastrar a nadie con ella.