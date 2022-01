8ff93560d0

Nacional Alejandra Flores por nueva Mesa directiva: "Me parece excelente que los poderes estén repartidos" La convencional por el Distrito 2 valoró el resultado que posicionó a la independiente María Elisa Quinteros como la nueva presidenta de la Convención Constitucional y planteó la importancia de compartir los distintos espacios de toma de decisiones. Diario Uchile Jueves 6 de enero 2022 11:59 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la constituyente por el Distrito 2 y representante del pueblo aymara, Alejandra Flores, analizó la maratónica jornada de votación en la que triunfó la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, María Elisa Quinteros y su par de Independientes no Neutrales, Gaspar Domínguez para suceder a Elisa Loncón y Jaime Bassa en la presidencia y vicepresidencia de la Convención. Al respecto, Flores dijo sentirse conforme con los resultados de la elección, señalando que “en este proceso histórico que estamos viviendo, quienes le dieron vida fueron los movimientos sociales a lo largo de todo el país. Es relevante que, en esta segunda posta, donde vamos a continuar el trabajo iniciado por la lamngen Elisa Loncón y por Jaime Bassa podamos tomar este relevo y finalizar esta etapa importante con una nueva Constitución”. Además, la convencional por la Región de Tarapacá apuntó al simbolismo que significa que la nueva Mesa directiva sea regida por independientes, puesto que, a su juicio, da cuenta de la diversidad al interior del propio organismo constituyente y el anhelo ciudadano por participar de este proceso, reflejado en el plebiscito de octubre de 2020. En cuanto a las críticas por la duración de la votación- que se extendió por más de 18 horas el martes y tuvo que ser retomada la tarde de ayer-, la convencional expresó que “básicamente lo que sucedió fue que en una primera etapa cada uno de los colectivos hizo sus propias apuestas en términos de la proposición de nombres para presidir este nuevo proceso”, pero que debido a las sucesivas votaciones que hubo estos comenzaron a rotar, lo que no ocurrió con Movimientos Sociales. Alejandra Flores indicó que “llevamos en inicio a Cristina Dorador como candidata a la presidencia, que reflejaba lo que somos como país de este norte olvidado, pero nos faltaron seis votos. No logramos que los otros colectivos ‘se pusieran la mano en el corazón’ y nos dieran esos votos. Entonces lo que hicimos fue reunirnos y a partir de ahí hubo un ampliado, donde cada colectivo nuevamente propuso sus nombres y del nuestro surgió María Elisa Quinteros, que finalmente concitó el apoyo de la mayoría”. En ese sentido, destacó los respaldos de grupos, tales como la Coordinadora Plurinacional, escaños reservados, Chile Digno y de Independientes No Neutrales como claves para lograr los 78 votos para alcanzar la presidencia de la Convención Constitucional. Un acuerdo en el que, sin embargo, no participó el Frente Amplio, cuya carta principal era la ex abanderada Beatriz Sánchez. Consultada por su interpretación respecto a este último punto, Flores manifestó que “me parece excelente que los poderes estén repartidos. El poder constituido en este minuto sea la Presidencia de la República la tiene precisamente el Frente Amplio y no hubiese sido bien visto y así también lo hicimos saber, que la presidencia de la Convención también estuviera en sus manos. Creo que también esto es la democracia en su viva expresión, donde podamos compartir los diferentes espacios de poder que existen en nuestro país”. Respecto al avance en el trabajo de la Convención, destacó los liderazgos de la anterior directiva, encabezada por Elisa Loncón y Jaime Bassa, enfatizando que “para nadie es novedad que partimos de cero, no teníamos ni siquiera las condiciones mínimas para realizar nuestra labor y en ello falló el Ejecutivo. Pero fue posible, se construyeron los reglamentos necesarios para dar vida y organizar este proceso, se formaron las comisiones y hemos construido canales de participación que están abiertos como las iniciativas populares de norma, donde varias ya han obtenido más de los 15.000 patrocinios necesarios para entrar al debate constitucional. Hemos avanzado bastante y vamos a seguir en este camino de mayor participación popular”. “Tenemos el compromiso con nuestras bases, con quienes nos votaron, de sacar adelante este proceso en los tiempos que correspondan”, añadió. Finalmente, Flores coincidió con los dichos de la presidenta María Elisa Quinteros sobre la necesidad de reforzar las comunicaciones respecto del trabajo de la Convención, apuntando, por ejemplo, a la circulación de noticias falsas que socavan la percepción ciudadana respecto de la labor del organismo. Por ello, planteó la importancia de que “las personas sepan, desde donde nos escuchen, que nosotros sí estamos comprometidos, especialmente quienes pertenecemos a estos movimientos sociales. Estamos abocados a trabajar de lleno en este proceso porque somos parte de él”.

