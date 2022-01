Izkia Siches tras reunión con ministro Jobet: “Nos parece que es estratégico que el litio sea visto con una política de Estado”

f8cc0c3d7c

c0170ca92c

Este miércoles el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, se reunió con el equipo programático del presidente Gabriel Boric con el objetivo de abordar las aprensiones en torno al proceso de licitación de 400.000 toneladas de litio, que serán repartidas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una. La cita se llevó a cabo a eso de las 12:00 horas en las dependencias del Ministerio de Minería, ubicado en calle Amunátegui, y acudieron en representación del mandatario electo Izkia Siches, Diego Pardow y Willy Kracht. Todo esto, en un contexto en el que existe preocupación en el entorno del futuro jefe de Estado, donde han solicitado suspender la licitación para evaluar el proceso a partir de la próxima administración, además de criticar que se pondría en jaque la creación de una Empresa Nacional del Litio, lo que fue rechazado por la autoridad, quien aseguró que la adjudicación corresponde a solo el 4,4% de las reservas conocidas en Chile. La extitular del Colegio Médico sostuvo que el encuentro fue “bastante cordial” y que “el ministro quedó en poder analizar nuestras propuestas”, que contempla una Mesa Nacional del Litio y los reparos y las mejoras que plantea el equipo del presidente electo. Además, dijo que “esperamos que en las próximas horas o días poder tener una respuesta más concisa en torno a la voluntad del gobierno actual de poder tener una política más transversal” y que “creemos que hay mejoras que se pueden incorporar al proceso en curso”, destacando la voluntad del ministro para avanzar en esa línea. “Nos parece que es estratégico para Chile que algo como el litio sea visto con una política de Estado y también le hemos planteado al ministro que dentro de todo el análisis que él hizo faltó sin duda la participación de las comunidades, como también de una mesa técnica mucho más transversal que no nos tendría en esta preocupación en este momento”, enfatizó Siches. Mientras el ministro Juan Carlos Jobet se refirió a los cuestionamientos sobre el impacto social de la licitación e indicó que “nosotros hemos dicho que cualquier proyecto que se desarrolle en Chile tienen que pasar por todo el proceso de aprobación ambiental y hacerse cargo de las aprensiones de las comunidades, pero es una preocupación importante de nuestro gobierno y también del presidente electo y la vamos a considerar, igual como vamos a considerar el resto de las aprensiones”. De manera paralela, esta jornada diputados de oposición presentaron un proyecto de ley que busca suspender los procedimientos administrativos en curso correspondientes a la licitación del litio, mientras no concluya el proceso constituyente. El diputado comunista y autor de la iniciativa, Daniel Núñez, señaló que “frente a la situación que se ha provocado por esta licitación de último minuto, que la verdad es que es tremendamente vergonzosa y es casi una artimaña que ha hecho el Gobierno para despojar a Chile de uno de sus recursos naturales más importantes como es el litio, estamos preocupados y hemos considerado que no podemos legalizar esta situación sin actuar y poder hacer algunas propuestas al respecto. En ese contexto detalló que “hemos generado un proyecto de ley, que es una moción parlamentaria que es plenamente admisible, que establece que desde el 5 de enero en adelante se suspende cualquier licitación que haya o contrato del Estado donde se enajene, o se autorice la explotación del recurso mineral del litio. El proyecto de ley establece que hasta que se promulgue la nueva Constitución, el Estado de Chile no puede suscribir ningún contrato de explotación ni menos aún hacer una licitación”. Su correligionaria, la diputada Karol Cariola, sostuvo que “los argumentos son bastante claros. Acá hay un análisis de parte de los equipos de que esta licitación no solo es perjudicial económicamente para Chile, que no se ha logrado a partir de los elementos de la licitación determinar el impacto ambiental que esta tiene, además se da en un momento muy inoportuno cuando se está provocando un cambio de gobierno y el proceso de una nueva Constitución, y tal como se ha dicho no ha incorporado a la comunidad “. En tanto, el diputado independiente y presidente de la comisión de Minería, Esteban Velásquez, expresó que “hoy Chile respecto a sus recursos naturales y minerales, particularmente de lo que desarrolle una política extractivista, es decir, todo el material en bruto, se ha dicho en todos los tonos y en todas las voces que lo que se quiere es aplicar tecnología, valor agregado y esto no está ocurriendo”. Mientras en conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el diputado socialista, Jaime Naranjo, aseguró que la única explicación para llevar adelante esta iniciativa es “obstaculizar dos acciones paralelas, una la Convención Constituyente y, por otro lado, el nuevo presidente que emerge a partir del próximo 11 de marzo, con posturas que claramente van a ser muy distintas a la que está planteando este gobierno”. Además, el legislador apuntó a la importancia de esclarecer quiénes son las personas que conforman la comisión de licitación del litio para evitar posibles conflictos de intereses, razón por la cual desde el PS enviaron un oficio al ministro Juan Carlos Jobet para abordar esta situación. En el proceso de licitación del litio- que operará bajo la modalidad de Contratos Especiales de Operación- cinco empresas han presentado seis ofertas económicas. Se tratan de BYD Chile Spa, Albemarle Limitada, Coyasach Caliche S.A, Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A y Sociedad Química y Minera de Chile S.A (Soquimich).

Este miércoles el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, se reunió con el equipo programático del presidente Gabriel Boric con el objetivo de abordar las aprensiones en torno al proceso de licitación de 400.000 toneladas de litio, que serán repartidas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una. La cita se llevó a cabo a eso de las 12:00 horas en las dependencias del Ministerio de Minería, ubicado en calle Amunátegui, y acudieron en representación del mandatario electo Izkia Siches, Diego Pardow y Willy Kracht. Todo esto, en un contexto en el que existe preocupación en el entorno del futuro jefe de Estado, donde han solicitado suspender la licitación para evaluar el proceso a partir de la próxima administración, además de criticar que se pondría en jaque la creación de una Empresa Nacional del Litio, lo que fue rechazado por la autoridad, quien aseguró que la adjudicación corresponde a solo el 4,4% de las reservas conocidas en Chile. La extitular del Colegio Médico sostuvo que el encuentro fue “bastante cordial” y que “el ministro quedó en poder analizar nuestras propuestas”, que contempla una Mesa Nacional del Litio y los reparos y las mejoras que plantea el equipo del presidente electo. Además, dijo que “esperamos que en las próximas horas o días poder tener una respuesta más concisa en torno a la voluntad del gobierno actual de poder tener una política más transversal” y que “creemos que hay mejoras que se pueden incorporar al proceso en curso”, destacando la voluntad del ministro para avanzar en esa línea. “Nos parece que es estratégico para Chile que algo como el litio sea visto con una política de Estado y también le hemos planteado al ministro que dentro de todo el análisis que él hizo faltó sin duda la participación de las comunidades, como también de una mesa técnica mucho más transversal que no nos tendría en esta preocupación en este momento”, enfatizó Siches. Mientras el ministro Juan Carlos Jobet se refirió a los cuestionamientos sobre el impacto social de la licitación e indicó que “nosotros hemos dicho que cualquier proyecto que se desarrolle en Chile tienen que pasar por todo el proceso de aprobación ambiental y hacerse cargo de las aprensiones de las comunidades, pero es una preocupación importante de nuestro gobierno y también del presidente electo y la vamos a considerar, igual como vamos a considerar el resto de las aprensiones”. De manera paralela, esta jornada diputados de oposición presentaron un proyecto de ley que busca suspender los procedimientos administrativos en curso correspondientes a la licitación del litio, mientras no concluya el proceso constituyente. El diputado comunista y autor de la iniciativa, Daniel Núñez, señaló que “frente a la situación que se ha provocado por esta licitación de último minuto, que la verdad es que es tremendamente vergonzosa y es casi una artimaña que ha hecho el Gobierno para despojar a Chile de uno de sus recursos naturales más importantes como es el litio, estamos preocupados y hemos considerado que no podemos legalizar esta situación sin actuar y poder hacer algunas propuestas al respecto. En ese contexto detalló que “hemos generado un proyecto de ley, que es una moción parlamentaria que es plenamente admisible, que establece que desde el 5 de enero en adelante se suspende cualquier licitación que haya o contrato del Estado donde se enajene, o se autorice la explotación del recurso mineral del litio. El proyecto de ley establece que hasta que se promulgue la nueva Constitución, el Estado de Chile no puede suscribir ningún contrato de explotación ni menos aún hacer una licitación”. Su correligionaria, la diputada Karol Cariola, sostuvo que “los argumentos son bastante claros. Acá hay un análisis de parte de los equipos de que esta licitación no solo es perjudicial económicamente para Chile, que no se ha logrado a partir de los elementos de la licitación determinar el impacto ambiental que esta tiene, además se da en un momento muy inoportuno cuando se está provocando un cambio de gobierno y el proceso de una nueva Constitución, y tal como se ha dicho no ha incorporado a la comunidad “. En tanto, el diputado independiente y presidente de la comisión de Minería, Esteban Velásquez, expresó que “hoy Chile respecto a sus recursos naturales y minerales, particularmente de lo que desarrolle una política extractivista, es decir, todo el material en bruto, se ha dicho en todos los tonos y en todas las voces que lo que se quiere es aplicar tecnología, valor agregado y esto no está ocurriendo”. Mientras en conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el diputado socialista, Jaime Naranjo, aseguró que la única explicación para llevar adelante esta iniciativa es “obstaculizar dos acciones paralelas, una la Convención Constituyente y, por otro lado, el nuevo presidente que emerge a partir del próximo 11 de marzo, con posturas que claramente van a ser muy distintas a la que está planteando este gobierno”. Además, el legislador apuntó a la importancia de esclarecer quiénes son las personas que conforman la comisión de licitación del litio para evitar posibles conflictos de intereses, razón por la cual desde el PS enviaron un oficio al ministro Juan Carlos Jobet para abordar esta situación. En el proceso de licitación del litio- que operará bajo la modalidad de Contratos Especiales de Operación- cinco empresas han presentado seis ofertas económicas. Se tratan de BYD Chile Spa, Albemarle Limitada, Coyasach Caliche S.A, Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A y Sociedad Química y Minera de Chile S.A (Soquimich).