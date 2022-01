f124fa599d

Nacional Ministro del Interior anuncia visita a la Región de Tarapacá luego de dos días de protestas en Iquique Rodrigo Delgado advirtió además que durante su estadía en Iquique firmará decretos de expulsión de extranjeros detenidos por tráfico e ingreso ilegal al país, al tiempo que llamó a organizaciones humanitarias a no presentar recursos de amparo a favor de estas personas. Más temprano la futura titular de esa cartera, Izkia Siches, lo había emplazado a que dijera qué haría el Gobierno frente a un problema que reconoció es complejo. Diario Uchile Lunes 31 de enero 2022 17:29 hrs.

Las masivas manifestaciones en la ciudad de Iquique en contra de la migración y la inseguridad en la zona terminó por llegar a la arena política provocando un nuevo intercambio entre el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, su sucesora a partir del 11 de marzo, Izkia Siches y la futura vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Las diferencias fueron expuestas durante la segunda jornada de movilización que provocó el cierre de los accesos a la capital de la Región de Tarapacá, la suspensión de la actividad del comercio y también de los vuelos desde y hacia la ciudad por el bloqueo de la ruta al aeropuerto Diego Aracena. A la salida de la denominada Moneda Chica donde trabaja el Presidente electo, Gabriel Boric, la futura titular de Interior, Izkia Siches, comentó escuetamente que ante la situación que se vive en el norte se debía consultar al Gobierno qué estaba haciendo. “Hay que preguntarle al Gobierno, es lo que hay que hacer, preguntarle al ministro Delgado las medidas que van a tomar. Ojalá se puedan implementar, no es un problema sencillo”, sostuvo la próxima encargada de la seguridad pública del país cuando salía hacia su vehículo acompañada por su guardia de carabineros. Más tarde, la designada ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que por ahora la futura administración está concentrada en la designación de los funcionarios que formarán los equipos de trabajo y que las acciones en la Región de Tarapacá como en todo el país recae por mandato constitucional en las actuales autoridades. “Estas son situaciones de alta preocupación, son graves, son situaciones complejas. Si estamos donde estamos es porque también nos interesa poder gobernar de manera distinta estas situaciones para poder darle soluciones a la ciudadanía. Pero para eso tenemos que prepararnos. Nosotros a partir del 12 de marzo vamos a ejercer las funciones de Gobierno. Por ahora estamos trabajando en la conformación de los equipos, las instancias correspondientes para llegar a asumir esas funciones con total responsabilidad y porque además respetamos que el actual Gobierno sigue siendo Sebastián Piñera hasta el 11 de marzo”, comentó Vallejo. Ministro Rodrigo Delgado adelanta que seguirán las expulsiones En medio de las manifestaciones en Iquique, desde el Palacio de La Moneda el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que van a continuar con las expulsiones de extranjeros que han sido detenidos por microtráfico, tráfico de estupefacientes y el cruce de la frontera por pasos no habilitados. Al respecto Delgado señaló que “yo espero que no hayan recursos de protección en favor de estas personas, están en su derecho de ponerlos y sobre todo aquellas organizaciones que permanentemente lo ponen, ningún problema. Pero yo espero que se sumen a este debate, porque cuando hemos querido expulsar, a veces el foco ha sido el overol blanco que el fondo del asunto. Yo invito a hacer una reflexión. La expulsión es una señal potente para las personas que viven en Chile, para los chilenos, para los extranjeros para que también se comporten como corresponde. Pero también es una señal internacional de que no sale gratis cruzar la frontera por el lugar que no corresponde”. El jefe de gabinete informó además que después de la agresión contra una pareja de carabineros el fin de semana pasado en el sector de Cavancha en Iquique, se detuvo a 82 personas que juntas suman más de 550 detenciones, una de ellas con 70 aprehensiones por las policías. Al respecto señaló que el trabajo de seguridad en la zona no es exclusiva del Gobierno, por lo que sin mencionar directamente, endosó responsabilidad a los tribunales por dejar en libertad a estas personas. “La pregunta entonces está: ¿Es un problema del actuar de las policías solamente? ¿Es un problema que las policías no están deteniendo a quien pueda estar cometiendo un delito? ¿O también hay otras instituciones del Estado que también tienen que salir a responder de por qué tenemos 550 reiteraciones en 82 detenidos? ¿Qué está pasando que esas personas no están quedando detenidas o al menos como en el caso de los cuatro ciudadanos que agredieron a carabineros, en prisión preventiva?”, cuestionó Delgado. Además, señaló a los parlamentarios de oposición y directamente al Presidente electo, Gabriel Boric, quien junto a otros legisladores -algunos de ellos que ejercerán funciones en el próximo Gobierno- acudieron al Tribunal Constitucional para impugnar algunas normativas incluidas en la Ley de Migraciones que se promulgó en abril del 2021. “Hubo 42 parlamentarios fundamentalmente de oposición, ligados al Frente Amplio, inclusive está dentro de ellos el Presidente electo, tres futuros ministros y tres futuros subsecretarios que fueron al TC para que no existiese la reconducción y para que también no siguiéramos adelante con la solicitud de visa a las personas que ya venían a Chile, fundamentalmente las medidas administrativas planteadas el año 2018 a ciudadanos haitianos y venezolanos. O sea, vale decir querían que volviese a existir los vuelos charter, que llegaban a Chile con los sobres amarillos y que entraban como turistas”. Respecto de esa norma de “reconducción”, Delgado destacó que se trata de una herramienta que permite la expulsión sumaria de una persona que ingresa por un paso no habilitado al país desde el cual hizo ingreso a Chile. “La reconducción viene en la nueva ley que se acaba de promulgar y estamos a la espera que salga ese reglamento de la Contraloría, hemos tenido reunión con el contralor, hay buena disposición para poder hacerlo lo antes posible”, comentó el titular de Interior. Además, sobre la presión migratoria en el norte del país, Delgado responsabilizó al Gobierno de Venezuela por la salida de unas 6 millones de personas de “una dictadura que ha sido cruel” y que provoca esta situación en la frontera de Chile con Bolivia. “Hay que recordar que son más de 6 millones de venezolanos que están arrancando de una dictadura que ha sido cruel, ha sido cruel con el abastecimiento, ha sido cruel con atender sus necesidades, ha sido cruel con sus derechos. Y no hay que perder de vista cuál es el origen también del fenómeno migratorio. En general los migrantes que están ingresando de manera irregular a Chile, lo están haciendo (después) de haber pasado al menos tres o cuatro países. Por lo tanto, esta es una situación que tiene un contexto internacional y también nacional”, sostuvo. Sin embargo, Delgado no mencionó la invitación hecha por el propio Presidente Sebastián Piñera durante una actividad en la ciudad colombiana de Cúcuta cuando anunció la creación de una visa democrática para los venezolanos que quisieran llegar a Chile.

