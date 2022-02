b85b4caa34

Entrevista Género Nacional Proceso Constituyente Manuela Royo y discusión de normas: “Es un debate que puede asustar e incomodar pero es necesario para cuestionar las estructuras que hoy tenemos” La abogada y representante por la Región de la Araucanía se refirió a las amenazas de muerte en su contra y abordó el actual trabajo de la Convención Constitucional, en una semana marcada por las primeras votaciones en las siete comisiones temáticas, que incluso han provocado públicas diferencias con los Poderes del Estado. Diario UChile Jueves 10 de febrero 2022 10:45 hrs.

En conversación con la primera edición de Radio Análisis, la convencional constituyente por la Región de la Araucanía, Manuela Royo, se refirió a la denuncia que realizó ante Carabineros por las amenazas de muerte en su contra, recibidas el pasado domingo a través de sus redes sociales y aseguró que, en estos últimos días, “he sentido mucho apoyo y estoy muy agradecida de aquello”. En este contexto, Manuela Royo reconoció que “es una situación que se venía reiterando hace tiempo, principalmente con las mujeres que somos convencionales constituyentes”, y agregó que, en el contexto de las votaciones en las Comisiones Temáticas de la Convención, “el día domingo a las 16 horas recibí en mi casilla de Facebook, en mi red social de convencional, un mensaje donde, además de decir muchas groserías y una violencia con respecto a mí como mujer –y eso es violencia de género– también señalaba que, si seguía votando así, iba a aparecer muerta”. Debido a esto, la abogada explicó que presentó una denuncia en la unidad policial de Carabineros que se encuentra en el interior de la Sede del Congreso en Santiago a fin de resguardar la seguridad de la Convención Constitucional, y la denuncia fue derivada a la Fiscalía Centro Norte que investigara el delito de amenazas de muerte. Además, Royo recalcó que la necesidad de esta denuncia pública también es una manera de “achicar la calle, en el sentido de decir que nosotras no estamos dispuestas a permitir que nos agredan y nos traten así, solamente por tener una opinión”, y agregó que “eso es condicionante, porque en el fondo cuando una ya está tomando decisiones que son para todo Chile, tu mente va recordando todas esas amenazas y eso puede incidir en tu voto”. En ese sentido, señaló que “hay que mantenerse firme y concentrada, pero también denunciar este tipo de agresiones porque no son permisibles dentro de un contexto democrático que estamos haciendo como Convención Constitucional”. "No merecemos condicionar mediante la violencia machista nuestras votaciones". Todo el apoyo a nuestra compañera @RoyoManuela tras recibir amenaza de muerte en su contra a través de RRSS #NoEstamosSolas https://t.co/01xMlLLxwP pic.twitter.com/wKmriW7RXZ — Movimientos Sociales Constituyentes ✊💥 (@MSC_MovSociales) February 9, 2022 El presente de la Convención Constitucional En otro ámbito, sobre el trabajo que actualmente está realizando el órgano constituyente en las últimas semanas, Manuela Royo reconoció que “ha sido un debate bien polémico”, y añadió que “es súper importante tener en consideración la etapa en que estamos, y esta es una etapa en la cual estamos haciendo las primeras posiciones y votaciones en general de iniciativas que significa que se aprueba la idea en general”. Un trabajo que, a juicio de la jurista, conlleva a un intenso proceso de deliberación. “Creo que aquí no podemos censurar ideas. El punto es que, a veces, algunas propuestas parecen muy distintas a nuestra cultural y a nuestra historia política, y eso hay que debatirlo. Yo creo que no hay que cerrarse al debate”, señaló Royo, y agregó que durante la jornada de ayer miércoles en la Comisión de Justicia, que integra, presentaron el informe, que incluso previamente había recibido críticas por parte de la Corte Suprema. En ese sentido, Manuela Royo explicó que “eso es importante porque, en el fondo, hay un informe que se debatirá en el Pleno, que se aprobará, y sólo desde ahí podemos decir que esas ideas ya están ingresadas a la Constitución. Ahora solamente estamos haciendo un debate de iniciativas, donde evidentemente tiene que existir una deliberación y una depuración posterior”. Sin embargo, la convencional por la Región de la Araucanía reconoció que “hay un problema bien grande, que tiene que ver con el rechazo del poder constituido hacia sus transformaciones”, y recordó lo ocurrido con el Poder Judicial respecto a algunas propuestas que fueron deliberadas en la Comisión de Justicia, y también lo sucedido con el Poder Legislativo ya que “hoy día si uno puede ver lo que está pasando en el Congreso respecto a unicameralidad, (y) es una hipótesis bastante similar”. Y en la misma línea, Manuela Royo aprovechó de denunciar el “intervencionismo increíble” con respecto al actuar de la Convención Constitucional que se produce a través de algunos medios de comunicación. “Esto también lo enmarco como una resistencia del poder constituido de poder transformarse y de romper con aquellas estructuras que son heredadas de la Constitución del 80. Creo que es un debate necesario que tenemos que dar, que puede asustar y que puede incomodar, pero que es necesario para transformarnos y de cuestionar todas las estructuras que hoy tenemos y pensar cómo podemos hacerlo mucho mejor”, profundizó Royo. Al ser consultada sobre la debilidad que han tenido las comunicaciones de la Convención Constitucional e incluso la suspensión de las salidas territoriales para lograr la deliberación de las normas en los plazos establecidos por la ley, Manuela Royo sostuvo que “es muy difícil el tema de la comunicación porque, por un lado, tenemos una dificultad importante en transmitir un proceso que es difícil”, y añadió que, por otro lado, “hemos tenido también una intervención muy importante de la derecha mediante noticias falsas que han desvirtuado y deslegitimado el trabajo que estamos haciendo dentro de la Convención”. No obstante, la convencional aseguró que “es un desafío relevante que hoy como sociedad tengamos la capacidad de conocer informados lo que está pasando y de debatir el fondo de nuestras ideas”, y agregó que “también de una responsabilidad de quienes somos convencionales de no exponernos a este tipo de situaciones y no generar más cuestionamientos que son, muchas veces, respecto de las formas y que diluyen el contenido de fondo que estamos teniendo dentro del Proceso Constituyente que, yo creo, es lo más importante”. “Es un gran desafío, y por eso vamos a estar en todos los lugares donde sea necesario para contar el trasfondo del debate constitucional y nuestros avances que también son importantes (…) Hay avances y tenemos que seguir avanzando donde estamos más lentos y comunicar mejor”, sostiene Manuela Royo. Y sobre la propuesta presentada por Agustín Squella, quien llamó a una jornada de reflexión y enseñanza, la representante de la Araucanía destacó que “si él quiere expresarse y tener esa reflexión me parece que es necesario”. Sin embargo, explicó que Squella no es el único profesor universitario en la Convención ya que tanto ella como Fernando Atria o Hugo Gutiérrez también comparten ese rol y, en ese sentido, Manuela Royo sostuvo que “si queremos dar un debate académico, tiene que ser un debate amplio donde se incluyan todos los sectores y todas las formas de pensamiento”.

